22:59 04.04.2022 (обновлено: 23:09 04.04.2022)
Блинкен заявил о завершении эры, сменившей эпоху холодной войны
Госсекретарь США Блинкен заявил о завершении эры, сменившей эпоху холодной войны
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкГосударственный секретарь США Энтони Блинкен
Государственный секретарь США Энтони Блинкен
МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Эпоха после холодной войны подошла к концу, так как Китай бросил вызов сложившемуся мировому порядку, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен на церемонии установки бюста 61-го руководителя этого ведомства Джеймса Бейкера.
"Напористый Китай бросает вызов мировому порядку, который в течение долгого времени является основой безопасности и процветания американцев и народов всего мира. Эра после холодной войны завершается", — сказал он.
Присутствовавший на мероприятии 91-летний Бейкер, в свою очередь, заявил, что Запад стремится не допустить распространения насилия и предотвратить обострения международной ситуации.
Россия начала военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
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В ответ Запад объявил о новых антироссийских санкциях, которые направлены прежде всего против банковского сектора и поставок высокотехнологичной продукции. В Европе громче стали звучать призывы снизить зависимость от российских энергоресурсов.
В Кремле эти меры назвали экономической войной, подобных которой еще не было, но подчеркнули, что были готовы к такому развитию событий. Банк России принимает меры для стабилизации ситуации на валютном рынке; расчеты за поставки газа недружественным странам перевели на рубли. Помимо этого, правительство подготовило план по противодействию ограничительным мерам, который включает около сотни инициатив. Объем его финансирования составит порядка триллиона рублей.
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