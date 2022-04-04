https://ria.ru/20220404/era-1781795876.html

Блинкен заявил о завершении эры, сменившей эпоху холодной войны

Блинкен заявил о завершении эры, сменившей эпоху холодной войны - РИА Новости, 04.04.2022

Блинкен заявил о завершении эры, сменившей эпоху холодной войны

Эпоха после холодной войны подошла к концу, так как Китай бросил вызов сложившемуся мировому порядку, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен на церемонии... РИА Новости, 04.04.2022

2022-04-04T22:59

2022-04-04T22:59

2022-04-04T23:09

в мире

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россия

украина

энтони блинкен

джеймс бейкер

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МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Эпоха после холодной войны подошла к концу, так как Китай бросил вызов сложившемуся мировому порядку, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен на церемонии установки бюста 61-го руководителя этого ведомства Джеймса Бейкера.Присутствовавший на мероприятии 91-летний Бейкер, в свою очередь, заявил, что Запад стремится не допустить распространения насилия и предотвратить обострения международной ситуации.Россия начала военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".В Минобороны подчеркнули, что Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке российских военных наступление развивают силы ДНР и ЛНР. Путин не раз подчеркивал, что речи об оккупации Украины не идет.В ответ Запад объявил о новых антироссийских санкциях, которые направлены прежде всего против банковского сектора и поставок высокотехнологичной продукции. В Европе громче стали звучать призывы снизить зависимость от российских энергоресурсов.В Кремле эти меры назвали экономической войной, подобных которой еще не было, но подчеркнули, что были готовы к такому развитию событий. Банк России принимает меры для стабилизации ситуации на валютном рынке; расчеты за поставки газа недружественным странам перевели на рубли. Помимо этого, правительство подготовило план по противодействию ограничительным мерам, который включает около сотни инициатив. Объем его финансирования составит порядка триллиона рублей.

https://ria.ru/20220331/voyna-1781141591.html

https://ria.ru/20220404/tsel-1781784637.html

сша

китай

россия

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Давид Андриясов

в мире, сша, китай, россия, украина, энтони блинкен, джеймс бейкер