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ЕБРР принял решение приостановить доступ России к финансам банка - РИА Новости, 04.04.2022
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ЕБРР принял решение приостановить доступ России к финансам банка
ЕБРР принял решение приостановить доступ России к финансам банка - РИА Новости, 04.04.2022
ЕБРР принял решение приостановить доступ России к финансам банка
Совет управляющих Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) принял решение о немедленной приостановке доступа России и Белоруссии к финансам банка,... РИА Новости, 04.04.2022
2022-04-04T12:39
2022-04-04T14:34
европейский банк реконструкции и развития
экономика
белоруссия
россия
украина
в мире
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ЛОНДОН, 4 апр – РИА Новости. Совет управляющих Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) принял решение о немедленной приостановке доступа России и Белоруссии к финансам банка, говорится в пресс-релизе финансового института."Совет управляющих ЕБРР одобрил принятие жестких мер в отношении этих двух стран после вторжения в Украину. Доступ Российской Федерации и Белоруссии к ресурсам Банка будет официально и немедленно приостановлен после вступления в силу соответствующего решения управляющих", — говорится в сообщении.Это означает, что банк не может в будущем вести совместных проектов в указанных странах или взаимодействовать по программам технического сотрудничества.В ЕБРР также не исключили приостановки или полного прекращения финансирования уже существующих инициатив.Президент институции Одиль Рено-Бассо назвала необходимость принятия такого решения "прискорбным"."Однако война с Украиной, развязанная Россией, не оставила нам иного выбора, кроме как осудить эти действия и не только на словах", — приводятся ее слова в пресс-релизе.Сейчас Европейский банк реконструкции и развития сконцентрировался на предоставлении Украине двух миллиардов евро по "пакету поддержки экономической устойчивости и содействия в получении средств к существованию". ЕБРР также планирует помогать другим государствам, которые приняли украинских беженцев.
https://ria.ru/20220328/ebrr-1780554909.html
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европейский банк реконструкции и развития, экономика, белоруссия, россия, украина, в мире
12:39 04.04.2022 (обновлено: 14:34 04.04.2022)
 
ЕБРР принял решение приостановить доступ России к финансам банка

ЕБРР принял решение немедленно приостановить доступ России и Белоруссии к финансам банка

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкЗдание Европейского банка реконструкции и развития в Люксембурге
Здание Европейского банка реконструкции и развития в Люксембурге - РИА Новости, 1920, 04.04.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Здание Европейского банка реконструкции и развития в Люксембурге
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ЛОНДОН, 4 апр – РИА Новости. Совет управляющих Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) принял решение о немедленной приостановке доступа России и Белоруссии к финансам банка, говорится в пресс-релизе финансового института.
"Совет управляющих ЕБРР одобрил принятие жестких мер в отношении этих двух стран после вторжения в Украину. Доступ Российской Федерации и Белоруссии к ресурсам Банка будет официально и немедленно приостановлен после вступления в силу соответствующего решения управляющих", — говорится в сообщении.
Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) - РИА Новости, 1920, 28.03.2022
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Это означает, что банк не может в будущем вести совместных проектов в указанных странах или взаимодействовать по программам технического сотрудничества.
В ЕБРР также не исключили приостановки или полного прекращения финансирования уже существующих инициатив.
Президент институции Одиль Рено-Бассо назвала необходимость принятия такого решения "прискорбным".
"Однако война с Украиной, развязанная Россией, не оставила нам иного выбора, кроме как осудить эти действия и не только на словах", — приводятся ее слова в пресс-релизе.
Сейчас Европейский банк реконструкции и развития сконцентрировался на предоставлении Украине двух миллиардов евро по "пакету поддержки экономической устойчивости и содействия в получении средств к существованию". ЕБРР также планирует помогать другим государствам, которые приняли украинских беженцев.
Москва - РИА Новости, 1920, 04.04.2022
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Европейский банк реконструкции и развитияЭкономикаБелоруссияРоссияУкраинаВ мире
 
 
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