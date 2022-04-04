https://ria.ru/20220404/ebrr-1781658336.html
ЕБРР принял решение приостановить доступ России к финансам банка
ЕБРР принял решение приостановить доступ России к финансам банка - РИА Новости, 04.04.2022
ЕБРР принял решение приостановить доступ России к финансам банка
Совет управляющих Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) принял решение о немедленной приостановке доступа России и Белоруссии к финансам банка,... РИА Новости, 04.04.2022
2022-04-04T12:39
2022-04-04T12:39
2022-04-04T14:34
европейский банк реконструкции и развития
экономика
белоруссия
россия
украина
в мире
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ЛОНДОН, 4 апр – РИА Новости. Совет управляющих Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) принял решение о немедленной приостановке доступа России и Белоруссии к финансам банка, говорится в пресс-релизе финансового института."Совет управляющих ЕБРР одобрил принятие жестких мер в отношении этих двух стран после вторжения в Украину. Доступ Российской Федерации и Белоруссии к ресурсам Банка будет официально и немедленно приостановлен после вступления в силу соответствующего решения управляющих", — говорится в сообщении.Это означает, что банк не может в будущем вести совместных проектов в указанных странах или взаимодействовать по программам технического сотрудничества.В ЕБРР также не исключили приостановки или полного прекращения финансирования уже существующих инициатив.Президент институции Одиль Рено-Бассо назвала необходимость принятия такого решения "прискорбным"."Однако война с Украиной, развязанная Россией, не оставила нам иного выбора, кроме как осудить эти действия и не только на словах", — приводятся ее слова в пресс-релизе.Сейчас Европейский банк реконструкции и развития сконцентрировался на предоставлении Украине двух миллиардов евро по "пакету поддержки экономической устойчивости и содействия в получении средств к существованию". ЕБРР также планирует помогать другим государствам, которые приняли украинских беженцев.
https://ria.ru/20220328/ebrr-1780554909.html
https://ria.ru/20220404/pribyl-1781589739.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
европейский банк реконструкции и развития, экономика, белоруссия, россия, украина, в мире
12:39 04.04.2022 (обновлено: 14:34 04.04.2022)
ЕБРР принял решение приостановить доступ России к финансам банка
ЕБРР принял решение немедленно приостановить доступ России и Белоруссии к финансам банка
ЛОНДОН, 4 апр – РИА Новости.
Совет управляющих Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) принял решение о немедленной приостановке доступа России и Белоруссии к финансам банка, говорится в пресс-релизе
финансового института.
"Совет управляющих ЕБРР одобрил принятие жестких мер в отношении этих двух стран после вторжения в Украину
. Доступ Российской Федерации
и Белоруссии
к ресурсам Банка будет официально и немедленно приостановлен после вступления в силу соответствующего решения управляющих", — говорится в сообщении.
Это означает, что банк не может в будущем вести совместных проектов в указанных странах или взаимодействовать по программам технического сотрудничества.
В ЕБРР также не исключили приостановки или полного прекращения финансирования уже существующих инициатив.
Президент институции Одиль Рено-Бассо назвала необходимость принятия такого решения "прискорбным".
"Однако война с Украиной, развязанная Россией, не оставила нам иного выбора, кроме как осудить эти действия и не только на словах", — приводятся ее слова в пресс-релизе.
Сейчас Европейский банк реконструкции и развития сконцентрировался на предоставлении Украине двух миллиардов евро по "пакету поддержки экономической устойчивости и содействия в получении средств к существованию". ЕБРР также планирует помогать другим государствам, которые приняли украинских беженцев.