https://ria.ru/20220404/dtp-1781675310.html

Семьям погибших в ДТП в Волоколамске выплатят более двух миллионов рублей

Семьям погибших в ДТП в Волоколамске выплатят более двух миллионов рублей - РИА Новости, 04.04.2022

Семьям погибших в ДТП в Волоколамске выплатят более двух миллионов рублей

Семьям погибших пассажиров в результате ДТП в Волоколамске выплатят более двух миллионов рублей, сообщили в пресс-службе регионального правительства. РИА Новости, 04.04.2022

2022-04-04T13:43

2022-04-04T13:43

2022-04-04T13:43

происшествия

светлана стригункова

московская область (подмосковье)

волоколамск

ао согаз

мострансавто

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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Семьям погибших пассажиров в результате ДТП в Волоколамске выплатят более двух миллионов рублей, сообщили в пресс-службе регионального правительства."Пассажиры АО "Мострансавто" застрахованы АО "СОГАЗ". Выплата за каждого погибшего предусмотрена в размере 2 миллионов 25 тысяч рублей. Все пострадавшие в аварии пассажиры также получат страховые выплаты согласно Федеральному закону об обязательной гражданской ответственности перевозчика перед пассажирами от 14.06.2012 № 67-ФЗ", - сказано в сообщении.Как отметили в пресс-службе, водитель прошел обязательный предрейсовый медицинский осмотр. В компании-перевозчике он работает с 2001 года, и за это время не было ни одной аварии по его вине. Всего в автобусе находилось 14 пассажиров."Автобус 2017 года выпуска. Последний техосмотр проходил 23 марта. Перед выходом в рейс прошел проверку и находился в технически исправном состоянии", - добавили в сообщении.В понедельник утром на федеральной автодороге М-9 "Балтия" в Волоколамске в Московской области рейсовый автобус с 20 пассажирами съехал с дороги и упал с эстакады. Региональный минздрав сообщал о двух погибших и восьми пострадавших. Число пострадавших в ДТП с автобусом выросло до 14, четверо - в крайне тяжелом состоянии, сообщила первый зампред правительства Московской области Светлана Стригункова. Следователи возбудили уголовное дело по статье об оказании небезопасных услуг по перевозке пассажиров.

https://radiosputnik.ria.ru/20220404/dtp-1781651307.html

московская область (подмосковье)

волоколамск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, светлана стригункова , московская область (подмосковье), волоколамск, ао согаз, мострансавто