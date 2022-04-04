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Семьям погибших в ДТП в Волоколамске выплатят более двух миллионов рублей - РИА Новости, 04.04.2022
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Семьям погибших в ДТП в Волоколамске выплатят более двух миллионов рублей
Семьям погибших в ДТП в Волоколамске выплатят более двух миллионов рублей - РИА Новости, 04.04.2022
Семьям погибших в ДТП в Волоколамске выплатят более двух миллионов рублей
Семьям погибших пассажиров в результате ДТП в Волоколамске выплатят более двух миллионов рублей, сообщили в пресс-службе регионального правительства. РИА Новости, 04.04.2022
2022-04-04T13:43
2022-04-04T13:43
происшествия
светлана стригункова
московская область (подмосковье)
волоколамск
ао согаз
мострансавто
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Семьям погибших пассажиров в результате ДТП в Волоколамске выплатят более двух миллионов рублей, сообщили в пресс-службе регионального правительства."Пассажиры АО "Мострансавто" застрахованы АО "СОГАЗ". Выплата за каждого погибшего предусмотрена в размере 2 миллионов 25 тысяч рублей. Все пострадавшие в аварии пассажиры также получат страховые выплаты согласно Федеральному закону об обязательной гражданской ответственности перевозчика перед пассажирами от 14.06.2012 № 67-ФЗ", - сказано в сообщении.Как отметили в пресс-службе, водитель прошел обязательный предрейсовый медицинский осмотр. В компании-перевозчике он работает с 2001 года, и за это время не было ни одной аварии по его вине. Всего в автобусе находилось 14 пассажиров."Автобус 2017 года выпуска. Последний техосмотр проходил 23 марта. Перед выходом в рейс прошел проверку и находился в технически исправном состоянии", - добавили в сообщении.В понедельник утром на федеральной автодороге М-9 "Балтия" в Волоколамске в Московской области рейсовый автобус с 20 пассажирами съехал с дороги и упал с эстакады. Региональный минздрав сообщал о двух погибших и восьми пострадавших. Число пострадавших в ДТП с автобусом выросло до 14, четверо - в крайне тяжелом состоянии, сообщила первый зампред правительства Московской области Светлана Стригункова. Следователи возбудили уголовное дело по статье об оказании небезопасных услуг по перевозке пассажиров.
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происшествия, светлана стригункова , московская область (подмосковье), волоколамск, ао согаз, мострансавто
13:43 04.04.2022
 
Семьям погибших в ДТП в Волоколамске выплатят более двух миллионов рублей

Семьи погибших в ДТП с автобусом в Волоколамске получат более двух миллионов рублей

© РИА Новости / Пресс-служба МЧС РФ / Перейти в фотобанкПассажирский автобус упал с моста в Подмосковье
Пассажирский автобус упал с моста в Подмосковье - РИА Новости, 1920, 04.04.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МЧС РФ
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Пассажирский автобус упал с моста в Подмосковье
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Семьям погибших пассажиров в результате ДТП в Волоколамске выплатят более двух миллионов рублей, сообщили в пресс-службе регионального правительства.
"Пассажиры АО "Мострансавто" застрахованы АО "СОГАЗ". Выплата за каждого погибшего предусмотрена в размере 2 миллионов 25 тысяч рублей. Все пострадавшие в аварии пассажиры также получат страховые выплаты согласно Федеральному закону об обязательной гражданской ответственности перевозчика перед пассажирами от 14.06.2012 № 67-ФЗ", - сказано в сообщении.
Как отметили в пресс-службе, водитель прошел обязательный предрейсовый медицинский осмотр. В компании-перевозчике он работает с 2001 года, и за это время не было ни одной аварии по его вине. Всего в автобусе находилось 14 пассажиров.
"Автобус 2017 года выпуска. Последний техосмотр проходил 23 марта. Перед выходом в рейс прошел проверку и находился в технически исправном состоянии", - добавили в сообщении.
В понедельник утром на федеральной автодороге М-9 "Балтия" в Волоколамске в Московской области рейсовый автобус с 20 пассажирами съехал с дороги и упал с эстакады. Региональный минздрав сообщал о двух погибших и восьми пострадавших. Число пострадавших в ДТП с автобусом выросло до 14, четверо - в крайне тяжелом состоянии, сообщила первый зампред правительства Московской области Светлана Стригункова. Следователи возбудили уголовное дело по статье об оказании небезопасных услуг по перевозке пассажиров.
На месте ДТП с пассажирским автобусом в Московской области. 4 апреля 2022 - РИА Новости, 1920, 04.04.2022
12:13В России
Опубликовано видео с места ДТП с участием автобуса в Подмосковье
 
ПроисшествияСветлана СтригунковаМосковская область (Подмосковье)ВолоколамскАО СОГАЗМострансавто
 
 
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