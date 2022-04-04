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Число пострадавших в ДТП с автобусом в Волоколамске выросло до 14 - РИА Новости, 04.04.2022
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Число пострадавших в ДТП с автобусом в Волоколамске выросло до 14
Число пострадавших в ДТП с автобусом в Волоколамске выросло до 14 - РИА Новости, 04.04.2022
Число пострадавших в ДТП с автобусом в Волоколамске выросло до 14
Число пострадавших в ДТП с автобусом выросло до 14, четверо - в крайне тяжёлом состоянии, сообщила первый зампред правительства Московской области Светлана... РИА Новости, 04.04.2022
2022-04-04T12:28
2022-04-04T12:51
происшествия
красногорск
московская область (подмосковье)
волоколамск
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Число пострадавших в ДТП с автобусом выросло до 14, четверо - в крайне тяжёлом состоянии, сообщила первый зампред правительства Московской области Светлана Стригункова.В понедельник утром на федеральной автодороге М-9 "Балтия" в Волоколамске в Московской области рейсовый автобус с 20 пассажирами съехал с дороги и упал с эстакады. Региональный минздрав сообщал о двух погибших и 8 пострадавших. Следователи возбудили уголовное дело по статье об оказании небезопасных услуг по перевозке пассажиров."14 человек у нас (пострадали – ред.), двое погибших у нас, четверо в тяжёлом, крайне тяжёлом состоянии, они у нас двое вертолётами улетели сразу в Красногорск. Там центр первого уровня, двое, сейчас их стабилизируют в реанимации Волоколамска, они также отправятся в Красногорск. Остальные средней тяжести, но без реанимации практически, 8 человек. Они останутся в Волоколамской ЦРБ, будем следить за их состоянием", - сказала Стригункова на совещании с губернатором.Как уточнила первый заместитель министра транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Анна Кротова, водитель заявил, что его подрезали.
https://radiosputnik.ria.ru/20220404/dtp-1781651307.html
красногорск
московская область (подмосковье)
волоколамск
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происшествия, красногорск, московская область (подмосковье), волоколамск
12:28 04.04.2022 (обновлено: 12:51 04.04.2022)
 
Число пострадавших в ДТП с автобусом в Волоколамске выросло до 14

Трое пострадавших в ДТП с автобусом в Волоколамске в крайне тяжелом состоянии

© РИА Новости / Пресс-служба МЧС РФ / Перейти в фотобанкПассажирский автобус упал с моста в Подмосковье
Пассажирский автобус упал с моста в Подмосковье - РИА Новости, 1920, 04.04.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МЧС РФ
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Число пострадавших в ДТП с автобусом выросло до 14, четверо - в крайне тяжёлом состоянии, сообщила первый зампред правительства Московской области Светлана Стригункова.
В понедельник утром на федеральной автодороге М-9 "Балтия" в Волоколамске в Московской области рейсовый автобус с 20 пассажирами съехал с дороги и упал с эстакады. Региональный минздрав сообщал о двух погибших и 8 пострадавших. Следователи возбудили уголовное дело по статье об оказании небезопасных услуг по перевозке пассажиров.
"14 человек у нас (пострадали – ред.), двое погибших у нас, четверо в тяжёлом, крайне тяжёлом состоянии, они у нас двое вертолётами улетели сразу в Красногорск. Там центр первого уровня, двое, сейчас их стабилизируют в реанимации Волоколамска, они также отправятся в Красногорск. Остальные средней тяжести, но без реанимации практически, 8 человек. Они останутся в Волоколамской ЦРБ, будем следить за их состоянием", - сказала Стригункова на совещании с губернатором.
Как уточнила первый заместитель министра транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Анна Кротова, водитель заявил, что его подрезали.
На месте ДТП с пассажирским автобусом в Московской области. 4 апреля 2022 - РИА Новости, 1920, 04.04.2022
12:13В России
Опубликовано видео с места ДТП с участием автобуса в Подмосковье
 
ПроисшествияКрасногорскМосковская область (Подмосковье)Волоколамск
 
 
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