12:28 04.04.2022 (обновлено: 12:51 04.04.2022)
Число пострадавших в ДТП с автобусом в Волоколамске выросло до 14
Трое пострадавших в ДТП с автобусом в Волоколамске в крайне тяжелом состоянии
© РИА Новости / Пресс-служба МЧС РФ / Перейти в фотобанкПассажирский автобус упал с моста в Подмосковье
МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Число пострадавших в ДТП с автобусом выросло до 14, четверо - в крайне тяжёлом состоянии, сообщила первый зампред правительства Московской области Светлана Стригункова.
В понедельник утром на федеральной автодороге М-9 "Балтия" в Волоколамске в Московской области рейсовый автобус с 20 пассажирами съехал с дороги и упал с эстакады. Региональный минздрав сообщал о двух погибших и 8 пострадавших. Следователи возбудили уголовное дело по статье об оказании небезопасных услуг по перевозке пассажиров.
"14 человек у нас (пострадали – ред.), двое погибших у нас, четверо в тяжёлом, крайне тяжёлом состоянии, они у нас двое вертолётами улетели сразу в Красногорск. Там центр первого уровня, двое, сейчас их стабилизируют в реанимации Волоколамска, они также отправятся в Красногорск. Остальные средней тяжести, но без реанимации практически, 8 человек. Они останутся в Волоколамской ЦРБ, будем следить за их состоянием", - сказала Стригункова на совещании с губернатором.
Как уточнила первый заместитель министра транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Анна Кротова, водитель заявил, что его подрезали.