https://ria.ru/20220404/dtp-1781655267.html

Число пострадавших в ДТП с автобусом в Волоколамске выросло до 14

Число пострадавших в ДТП с автобусом в Волоколамске выросло до 14 - РИА Новости, 04.04.2022

Число пострадавших в ДТП с автобусом в Волоколамске выросло до 14

Число пострадавших в ДТП с автобусом выросло до 14, четверо - в крайне тяжёлом состоянии, сообщила первый зампред правительства Московской области Светлана... РИА Новости, 04.04.2022

2022-04-04T12:28

2022-04-04T12:28

2022-04-04T12:51

происшествия

красногорск

московская область (подмосковье)

волоколамск

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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Число пострадавших в ДТП с автобусом выросло до 14, четверо - в крайне тяжёлом состоянии, сообщила первый зампред правительства Московской области Светлана Стригункова.В понедельник утром на федеральной автодороге М-9 "Балтия" в Волоколамске в Московской области рейсовый автобус с 20 пассажирами съехал с дороги и упал с эстакады. Региональный минздрав сообщал о двух погибших и 8 пострадавших. Следователи возбудили уголовное дело по статье об оказании небезопасных услуг по перевозке пассажиров."14 человек у нас (пострадали – ред.), двое погибших у нас, четверо в тяжёлом, крайне тяжёлом состоянии, они у нас двое вертолётами улетели сразу в Красногорск. Там центр первого уровня, двое, сейчас их стабилизируют в реанимации Волоколамска, они также отправятся в Красногорск. Остальные средней тяжести, но без реанимации практически, 8 человек. Они останутся в Волоколамской ЦРБ, будем следить за их состоянием", - сказала Стригункова на совещании с губернатором.Как уточнила первый заместитель министра транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Анна Кротова, водитель заявил, что его подрезали.

https://radiosputnik.ria.ru/20220404/dtp-1781651307.html

красногорск

московская область (подмосковье)

волоколамск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, красногорск, московская область (подмосковье), волоколамск