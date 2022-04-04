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Сербия постарается сохранить дружеские отношения с Россией, заявил Вучич - РИА Новости, 04.04.2022
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Сербия постарается сохранить дружеские отношения с Россией, заявил Вучич
Сербия постарается сохранить дружеские отношения с Россией, заявил Вучич - РИА Новости, 04.04.2022
Сербия постарается сохранить дружеские отношения с Россией, заявил Вучич
Сербия будет стараться сохранить партнерские и дружеские отношения с Россией, заявил после провозглашения победы на президентских выборах глава государства... РИА Новости, 04.04.2022
2022-04-04T00:59
2022-04-04T01:13
в мире
сербия
александр вучич
россия
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БЕЛГРАД, 4 апр — РИА Новости. Сербия будет стараться сохранить партнерские и дружеские отношения с Россией, заявил после провозглашения победы на президентских выборах глава государства Александр Вучич.В ночь на понедельник Вучич провозгласил победу в первом круге президентских выборов с результатом около 60% голосов. Возглавляемая им Сербская прогрессивная партия также получает свыше 40% поддержки избирателей, что позволяет ей формировать новое правительство страны.В обращении к сторонникам в штабе партии Вучич напомнил, что Белград придерживается нейтралитета в отношении военных союзов и что "продолжит эту политику".Он также отметил, что Сербия находится на европейском пути и при хороших отношениях в регионе "не должна терять традиционных дружеских отношений"."Влияние украинского кризиса на результаты выборов было огромным. Сербия драматично сдвинулась "вправо", — отметил Вучич.
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в мире, сербия, александр вучич, россия
00:59 04.04.2022 (обновлено: 01:13 04.04.2022)
 
Сербия постарается сохранить дружеские отношения с Россией, заявил Вучич

Вучич: Сербия будет стараться сохранить дружеские и партнерские отношения с Россией

© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент Сербии Александр Вучич
Президент Сербии Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 04.04.2022
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент Сербии Александр Вучич. Архивное фото
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БЕЛГРАД, 4 апр — РИА Новости. Сербия будет стараться сохранить партнерские и дружеские отношения с Россией, заявил после провозглашения победы на президентских выборах глава государства Александр Вучич.
В ночь на понедельник Вучич провозгласил победу в первом круге президентских выборов с результатом около 60% голосов. Возглавляемая им Сербская прогрессивная партия также получает свыше 40% поддержки избирателей, что позволяет ей формировать новое правительство страны.
В обращении к сторонникам в штабе партии Вучич напомнил, что Белград придерживается нейтралитета в отношении военных союзов и что "продолжит эту политику".
"Могу вам обещать, что мы не будем выкидывать Достоевского из школ и Чайковского из оперы. Сербия будет стараться сохранять партнерские и дружеские отношения с Россией", — заявил сербский лидер собравшимся.
Он также отметил, что Сербия находится на европейском пути и при хороших отношениях в регионе "не должна терять традиционных дружеских отношений".
"Влияние украинского кризиса на результаты выборов было огромным. Сербия драматично сдвинулась "вправо", — отметил Вучич.
Президент Сербии Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 04.04.2022
00:26
Вучич провозгласил свою победу на выборах президента Сербии
 
В миреСербияАлександр ВучичРоссия
 
 
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