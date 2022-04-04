https://ria.ru/20220404/druzhba-1781587785.html

Сербия постарается сохранить дружеские отношения с Россией, заявил Вучич

Сербия постарается сохранить дружеские отношения с Россией, заявил Вучич - РИА Новости, 04.04.2022

Сербия постарается сохранить дружеские отношения с Россией, заявил Вучич

Сербия будет стараться сохранить партнерские и дружеские отношения с Россией, заявил после провозглашения победы на президентских выборах глава государства... РИА Новости, 04.04.2022

2022-04-04T00:59

2022-04-04T00:59

2022-04-04T01:13

в мире

сербия

александр вучич

россия

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БЕЛГРАД, 4 апр — РИА Новости. Сербия будет стараться сохранить партнерские и дружеские отношения с Россией, заявил после провозглашения победы на президентских выборах глава государства Александр Вучич.В ночь на понедельник Вучич провозгласил победу в первом круге президентских выборов с результатом около 60% голосов. Возглавляемая им Сербская прогрессивная партия также получает свыше 40% поддержки избирателей, что позволяет ей формировать новое правительство страны.В обращении к сторонникам в штабе партии Вучич напомнил, что Белград придерживается нейтралитета в отношении военных союзов и что "продолжит эту политику".Он также отметил, что Сербия находится на европейском пути и при хороших отношениях в регионе "не должна терять традиционных дружеских отношений"."Влияние украинского кризиса на результаты выборов было огромным. Сербия драматично сдвинулась "вправо", — отметил Вучич.

https://ria.ru/20220404/vybory-1781586285.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Стома

в мире, сербия, александр вучич, россия