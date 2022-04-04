00:59 04.04.2022 (обновлено: 01:13 04.04.2022)
Сербия постарается сохранить дружеские отношения с Россией, заявил Вучич
Вучич: Сербия будет стараться сохранить дружеские и партнерские отношения с Россией
Президент Сербии Александр Вучич. Архивное фото
БЕЛГРАД, 4 апр — РИА Новости. Сербия будет стараться сохранить партнерские и дружеские отношения с Россией, заявил после провозглашения победы на президентских выборах глава государства Александр Вучич.
В ночь на понедельник Вучич провозгласил победу в первом круге президентских выборов с результатом около 60% голосов. Возглавляемая им Сербская прогрессивная партия также получает свыше 40% поддержки избирателей, что позволяет ей формировать новое правительство страны.
В обращении к сторонникам в штабе партии Вучич напомнил, что Белград придерживается нейтралитета в отношении военных союзов и что "продолжит эту политику".
"Могу вам обещать, что мы не будем выкидывать Достоевского из школ и Чайковского из оперы. Сербия будет стараться сохранять партнерские и дружеские отношения с Россией", — заявил сербский лидер собравшимся.
Он также отметил, что Сербия находится на европейском пути и при хороших отношениях в регионе "не должна терять традиционных дружеских отношений".
"Влияние украинского кризиса на результаты выборов было огромным. Сербия драматично сдвинулась "вправо", — отметил Вучич.