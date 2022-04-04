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Боевик рассказал о приказе начать наступление в Донбассе 8 марта - РИА Новости, 04.04.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220404/donbass-1781645601.html
Боевик рассказал о приказе начать наступление в Донбассе 8 марта
Боевик рассказал о приказе начать наступление в Донбассе 8 марта - РИА Новости, 04.04.2022
Боевик рассказал о приказе начать наступление в Донбассе 8 марта
Пленный боевик националистического украинского батальона "Айдар" рассказал, что в декабре их перебросили в Донбасс и дали приказ начать наступление 8 марта с... РИА Новости, 04.04.2022
2022-04-04T11:54
2022-04-04T11:56
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
владимир путин
россия
донецк (днр)
докучаевск
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МОСКВА, 4 апр – РИА Новости. Пленный боевик националистического украинского батальона "Айдар" рассказал, что в декабре их перебросили в Донбасс и дали приказ начать наступление 8 марта с зачистки села Старомарьевка в Волновахском районе Донецкой области, следует из видеозаписи его показаний, имеющихся в распоряжении РИА Новости."В зону ООС (операция объединенных сил на Донбассе – ред.) нас привезли 16 декабря 2021 года, в поселок Гранитный (расположен рядом со Старомарьевкой – ред.). Нам был дан приказ подготовиться к наступлению, так как они собирались наступление производить 8 марта", - рассказывает пленный боевик.По его словам, перед батальоном "Айдар" первоочередными задачами киевским режимом ставились объекты в серой зоне: деревня Старомарьевка, аэропорт и карьер - вероятно, речь об аэропорте Донецка и населенном пункте Докучаевск."Восьмого марта должны были пойти в наступление и зачистить деревню", - добавил пленный.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины".По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и по состоянию на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://radiosputnik.ria.ru/20220403/plan-1781559059.html
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донецк (днр)
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в мире, владимир путин, россия, донецк (днр), докучаевск
11:54 04.04.2022 (обновлено: 11:56 04.04.2022)
 
Боевик рассказал о приказе начать наступление в Донбассе 8 марта

Боевик рассказал о приказе начать наступление в Донбассе 8 марта с зачистки Старомарьевки

© Фото : Ukrainian Joint Forces Operation Press ServiceУкраинские военнослужащие на линии соприкосновения в Донецкой области
Украинские военнослужащие на линии соприкосновения в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 04.04.2022
© Фото : Ukrainian Joint Forces Operation Press Service
Украинские военнослужащие на линии соприкосновения в Донецкой области. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 апр – РИА Новости. Пленный боевик националистического украинского батальона "Айдар" рассказал, что в декабре их перебросили в Донбасс и дали приказ начать наступление 8 марта с зачистки села Старомарьевка в Волновахском районе Донецкой области, следует из видеозаписи его показаний, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
"В зону ООС (операция объединенных сил на Донбассе – ред.) нас привезли 16 декабря 2021 года, в поселок Гранитный (расположен рядом со Старомарьевкой – ред.). Нам был дан приказ подготовиться к наступлению, так как они собирались наступление производить 8 марта", - рассказывает пленный боевик.
По его словам, перед батальоном "Айдар" первоочередными задачами киевским режимом ставились объекты в серой зоне: деревня Старомарьевка, аэропорт и карьер - вероятно, речь об аэропорте Донецка и населенном пункте Докучаевск.
"Восьмого марта должны были пойти в наступление и зачистить деревню", - добавил пленный.
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По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и по состоянию на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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