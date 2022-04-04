https://ria.ru/20220404/donbass-1781645601.html

Боевик рассказал о приказе начать наступление в Донбассе 8 марта

Боевик рассказал о приказе начать наступление в Донбассе 8 марта - РИА Новости, 04.04.2022

Боевик рассказал о приказе начать наступление в Донбассе 8 марта

Пленный боевик националистического украинского батальона "Айдар" рассказал, что в декабре их перебросили в Донбасс и дали приказ начать наступление 8 марта с... РИА Новости, 04.04.2022

2022-04-04T11:54

2022-04-04T11:54

2022-04-04T11:56

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МОСКВА, 4 апр – РИА Новости. Пленный боевик националистического украинского батальона "Айдар" рассказал, что в декабре их перебросили в Донбасс и дали приказ начать наступление 8 марта с зачистки села Старомарьевка в Волновахском районе Донецкой области, следует из видеозаписи его показаний, имеющихся в распоряжении РИА Новости."В зону ООС (операция объединенных сил на Донбассе – ред.) нас привезли 16 декабря 2021 года, в поселок Гранитный (расположен рядом со Старомарьевкой – ред.). Нам был дан приказ подготовиться к наступлению, так как они собирались наступление производить 8 марта", - рассказывает пленный боевик.По его словам, перед батальоном "Айдар" первоочередными задачами киевским режимом ставились объекты в серой зоне: деревня Старомарьевка, аэропорт и карьер - вероятно, речь об аэропорте Донецка и населенном пункте Докучаевск."Восьмого марта должны были пойти в наступление и зачистить деревню", - добавил пленный.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины".По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и по состоянию на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://radiosputnik.ria.ru/20220403/plan-1781559059.html

https://ria.ru/20220329/plennye-1780764588.html

россия

донецк (днр)

докучаевск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, владимир путин, россия, донецк (днр), докучаевск