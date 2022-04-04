https://ria.ru/20220404/dolschiki-1781702741.html

Проблемы трех тысяч обманутых дольщиков решены в Подмосковье

Проблемы трех тысяч обманутых дольщиков решены в Подмосковье - РИА Новости, 04.04.2022

Проблемы трех тысяч обманутых дольщиков решены в Подмосковье

Обманутые дольщики Подмосковья с начала года получили более трех тысяч ключей от квартир, говорится в сообщении пресс-служба министерства жилищной политики... РИА Новости, 04.04.2022

2022-04-04T15:19

2022-04-04T15:19

2022-04-04T15:19

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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инна федотова

обманутые дольщики в россии

дольщики

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КРАСНОГОРСК, 4 апр – РИА Новости. Обманутые дольщики Подмосковья с начала года получили более трех тысяч ключей от квартир, говорится в сообщении пресс-служба министерства жилищной политики Подмосковья.Согласно справке пресс-службы ведомства, вопросы были решены по 50 проблемных объектам. Свыше 2 тысяч человек получили ключи в 30 многоквартирных домах – остальные по 20 домам получили денежные компенсации.Она добавила, что среди граждан, чьи права были восстановлены, являются дольщики ЖК "Лидер Парк Мытищи", ЖК "Зеленые аллеи" в Ленинском городском округе и ЖК "Парк Апрель" в Наро-Фоминске."Проблема ещё более 11 тысяч граждан будет решена до конца этого года", - добавила Федотова.

https://realty.ria.ru/20220128/dolschiki-1769942263.html

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Алёна Пава

московская область (подмосковье), жилье, инна федотова, обманутые дольщики в россии, дольщики