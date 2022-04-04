Рейтинг@Mail.ru
Небензя: Россия представит доказательства лживости заявлений Запада о Буче - РИА Новости, 04.04.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220404/dokazatelstva-1781797229.html
Небензя: Россия представит доказательства лживости заявлений Запада о Буче
Небензя: Россия представит доказательства лживости заявлений Запада о Буче - РИА Новости, 04.04.2022
Небензя: Россия представит доказательства лживости заявлений Запада о Буче
Россия представит СБ ООН доказательства, подтверждающие, что заявления Запада по Буче являются ложью, заявил на пресс-конференции постпред РФ при ООН Василий... РИА Новости, 04.04.2022
2022-04-04T23:14
2022-04-04T23:14
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
дмитрий песков
москва
россия
киевская область
вооруженные силы рф
совет безопасности оон
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155917/87/1559178727_0:215:2877:1833_1920x0_80_0_0_6a00932ab8ecece40517c940aeda56e8.jpg
ООН, 4 мар – РИА Новости. Россия представит СБ ООН доказательства, подтверждающие, что заявления Запада по Буче являются ложью, заявил на пресс-конференции постпред РФ при ООН Василий Небензя.По его словам, российские военные никогда не нападали на гражданское население."У нас есть фактические свидетельства, которые подтверждают это. Мы намерены представить их Совету безопасности как можно скорее, чтобы международное сообщество не было введено в заблуждение ложным сюжетом Киева и его западных спонсоров", - сказал Небензя.Он подчеркнул, что видео являются постановкой.По его словам, 4 апреля киевский режим с активной поддержкой западных спонсоров начал распространять в западных СМИ фейки о предполагаемых зверствах ВС РФ в Буче."С самого начала было ясно, что это еще одна постановочная провокация, нацеленная на дискредитацию ВС РФ и оказание политического давления на Россию", - указал он.Ранее украинские власти и СМИ распространили видеозапись, снятую якобы в городе Буча Киевской области, где на дороге лежат тела погибших. Многие интернет-пользователи усомнились в достоверности обвинений Киева в адрес Москвы, отмечая, что около тел на земле нет крови, а у некоторых погибших на рукавах белые повязки и они могли быть убиты украинскими силовиками или территориальной обороной. Также пользователи обратили внимание, что "погибшие" шевелят руками, а при взгляде в зеркало заднего вида машины оператора создается впечатление, что один из "погибших" меняет положение, едва автомобиль проезжает мимо.В Минобороны РФ заявили, что все опубликованные киевским режимом фотографии и видеоматериалы, якобы свидетельствующие о каких-то "преступлениях" российских военнослужащих в городе Буча Киевской области, являются "очередной провокацией". Как отмечали в военном ведомстве, за время нахождения этого населенного пункта под контролем российских Вооруженных сил ни один местный житель не пострадал от каких-либо насильственных действий. В министерстве отметили, что все российские подразделения полностью вышли из Бучи еще 30 марта, а выезды из города в северном направлении не блокировались, при этом южные окраины, включая жилые кварталы, круглосуточно обстреливались украинскими войсками из крупнокалиберной артиллерии, танков и реактивных систем залпового огня.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил в понедельник, что Россия категорически отвергает любые обвинения в причастности к гибели людей в Буче и требует от международных лидеров не спешить с огульными обвинениями в адрес России, а прислушаться к аргументации Москвы. По его словам, российские дипломаты продолжат продвигать тему провокации в Буче на повестку дня СБ ООН.
https://ria.ru/20220404/antirossiyskiy-1781793646.html
https://ria.ru/20220404/nebenzya-1781794918.html
москва
россия
киевская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Петр Попадюк
Петр Попадюк
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155917/87/1559178727_73:0:2802:2047_1920x0_80_0_0_a283c89814ccb22f1fa4ee4e89d84c67.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, дмитрий песков, москва, россия, киевская область, вооруженные силы рф, совет безопасности оон, василий небензя
23:14 04.04.2022
 
Небензя: Россия представит доказательства лживости заявлений Запада о Буче

Небензя: Россия представит СБ ООН доказательства лживости заявлений Запада о Буче

© POOL / Перейти в фотобанкПостоянный представитель России при ООН Василий Небензя
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя
© POOL
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ООН, 4 мар – РИА Новости. Россия представит СБ ООН доказательства, подтверждающие, что заявления Запада по Буче являются ложью, заявил на пресс-конференции постпред РФ при ООН Василий Небензя.
По его словам, российские военные никогда не нападали на гражданское население.
"У нас есть фактические свидетельства, которые подтверждают это. Мы намерены представить их Совету безопасности как можно скорее, чтобы международное сообщество не было введено в заблуждение ложным сюжетом Киева и его западных спонсоров", - сказал Небензя.
Он подчеркнул, что видео являются постановкой.
По его словам, 4 апреля киевский режим с активной поддержкой западных спонсоров начал распространять в западных СМИ фейки о предполагаемых зверствах ВС РФ в Буче.
Василий Небензя выступает на заседании совета безопасности ООН в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 04.04.2022
Вчера, 22:40Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Небензя объяснил, почему Запад отказался проводить заседание по Буче в СБ
"С самого начала было ясно, что это еще одна постановочная провокация, нацеленная на дискредитацию ВС РФ и оказание политического давления на Россию", - указал он.
Ранее украинские власти и СМИ распространили видеозапись, снятую якобы в городе Буча Киевской области, где на дороге лежат тела погибших. Многие интернет-пользователи усомнились в достоверности обвинений Киева в адрес Москвы, отмечая, что около тел на земле нет крови, а у некоторых погибших на рукавах белые повязки и они могли быть убиты украинскими силовиками или территориальной обороной. Также пользователи обратили внимание, что "погибшие" шевелят руками, а при взгляде в зеркало заднего вида машины оператора создается впечатление, что один из "погибших" меняет положение, едва автомобиль проезжает мимо.
В Минобороны РФ заявили, что все опубликованные киевским режимом фотографии и видеоматериалы, якобы свидетельствующие о каких-то "преступлениях" российских военнослужащих в городе Буча Киевской области, являются "очередной провокацией". Как отмечали в военном ведомстве, за время нахождения этого населенного пункта под контролем российских Вооруженных сил ни один местный житель не пострадал от каких-либо насильственных действий. В министерстве отметили, что все российские подразделения полностью вышли из Бучи еще 30 марта, а выезды из города в северном направлении не блокировались, при этом южные окраины, включая жилые кварталы, круглосуточно обстреливались украинскими войсками из крупнокалиберной артиллерии, танков и реактивных систем залпового огня.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил в понедельник, что Россия категорически отвергает любые обвинения в причастности к гибели людей в Буче и требует от международных лидеров не спешить с огульными обвинениями в адрес России, а прислушаться к аргументации Москвы. По его словам, российские дипломаты продолжат продвигать тему провокации в Буче на повестку дня СБ ООН.
Украинские военные в городе Буча - РИА Новости, 1920, 04.04.2022
Вчера, 22:51Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Небензя назвал отказ Лондона провести СБ ООН по Буче беспрецедентным
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреДмитрий ПесковМоскваРоссияКиевская областьВооруженные силы РФСовет Безопасности ООНВасилий Небензя
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала