https://ria.ru/20220404/dokazatelstva-1781797229.html

Небензя: Россия представит доказательства лживости заявлений Запада о Буче

Небензя: Россия представит доказательства лживости заявлений Запада о Буче - РИА Новости, 04.04.2022

Небензя: Россия представит доказательства лживости заявлений Запада о Буче

Россия представит СБ ООН доказательства, подтверждающие, что заявления Запада по Буче являются ложью, заявил на пресс-конференции постпред РФ при ООН Василий... РИА Новости, 04.04.2022

2022-04-04T23:14

2022-04-04T23:14

2022-04-04T23:14

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ООН, 4 мар – РИА Новости. Россия представит СБ ООН доказательства, подтверждающие, что заявления Запада по Буче являются ложью, заявил на пресс-конференции постпред РФ при ООН Василий Небензя.По его словам, российские военные никогда не нападали на гражданское население."У нас есть фактические свидетельства, которые подтверждают это. Мы намерены представить их Совету безопасности как можно скорее, чтобы международное сообщество не было введено в заблуждение ложным сюжетом Киева и его западных спонсоров", - сказал Небензя.Он подчеркнул, что видео являются постановкой.По его словам, 4 апреля киевский режим с активной поддержкой западных спонсоров начал распространять в западных СМИ фейки о предполагаемых зверствах ВС РФ в Буче."С самого начала было ясно, что это еще одна постановочная провокация, нацеленная на дискредитацию ВС РФ и оказание политического давления на Россию", - указал он.Ранее украинские власти и СМИ распространили видеозапись, снятую якобы в городе Буча Киевской области, где на дороге лежат тела погибших. Многие интернет-пользователи усомнились в достоверности обвинений Киева в адрес Москвы, отмечая, что около тел на земле нет крови, а у некоторых погибших на рукавах белые повязки и они могли быть убиты украинскими силовиками или территориальной обороной. Также пользователи обратили внимание, что "погибшие" шевелят руками, а при взгляде в зеркало заднего вида машины оператора создается впечатление, что один из "погибших" меняет положение, едва автомобиль проезжает мимо.В Минобороны РФ заявили, что все опубликованные киевским режимом фотографии и видеоматериалы, якобы свидетельствующие о каких-то "преступлениях" российских военнослужащих в городе Буча Киевской области, являются "очередной провокацией". Как отмечали в военном ведомстве, за время нахождения этого населенного пункта под контролем российских Вооруженных сил ни один местный житель не пострадал от каких-либо насильственных действий. В министерстве отметили, что все российские подразделения полностью вышли из Бучи еще 30 марта, а выезды из города в северном направлении не блокировались, при этом южные окраины, включая жилые кварталы, круглосуточно обстреливались украинскими войсками из крупнокалиберной артиллерии, танков и реактивных систем залпового огня.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил в понедельник, что Россия категорически отвергает любые обвинения в причастности к гибели людей в Буче и требует от международных лидеров не спешить с огульными обвинениями в адрес России, а прислушаться к аргументации Москвы. По его словам, российские дипломаты продолжат продвигать тему провокации в Буче на повестку дня СБ ООН.

https://ria.ru/20220404/antirossiyskiy-1781793646.html

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Петр Попадюк

в мире, дмитрий песков, москва, россия, киевская область, вооруженные силы рф, совет безопасности оон, василий небензя