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В ДНР заявили о 571 перешедшем на сторону республики украинском военном - РИА Новости, 04.04.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220404/dnr-1781761483.html
В ДНР заявили о 571 перешедшем на сторону республики украинском военном
В ДНР заявили о 571 перешедшем на сторону республики украинском военном - РИА Новости, 04.04.2022
В ДНР заявили о 571 перешедшем на сторону республики украинском военном
С начала спецоперации РФ 571 военнослужащий Украины перешел на сторону ДНР, говорится в заявлении Народной милиции республики. РИА Новости, 04.04.2022
2022-04-04T18:47
2022-04-04T18:47
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
россия
украина
вооруженные силы украины
донецкая народная республика
ситуация в днр и лнр
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ДОНЕЦК, 4 апр - РИА Новости. С начала спецоперации РФ 571 военнослужащий Украины перешел на сторону ДНР, говорится в заявлении Народной милиции республики.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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украина
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в мире, россия, украина, вооруженные силы украины, донецкая народная республика, ситуация в днр и лнр
18:47 04.04.2022
 
В ДНР заявили о 571 перешедшем на сторону республики украинском военном

Народная милиция ДНР: 571 украинский военный с 24 февраля перешел на сторону республики

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкАвтобус с украинскими военнопленными на окраине Мариуполя
Автобус с украинскими военнопленными на окраине Мариуполя - РИА Новости, 1920, 04.04.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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Автобус с украинскими военнопленными на окраине Мариуполя
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ДОНЕЦК, 4 апр - РИА Новости. С начала спецоперации РФ 571 военнослужащий Украины перешел на сторону ДНР, говорится в заявлении Народной милиции республики.
"С начала специальной военной операции добровольно перешел на сторону Донецкой народной республики 571 военнослужащий вооруженных сил Украины", - заявили в ведомстве.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреРоссияУкраинаВооруженные силы УкраиныДонецкая Народная РеспубликаСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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