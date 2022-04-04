https://ria.ru/20220404/dnr-1781761483.html

В ДНР заявили о 571 перешедшем на сторону республики украинском военном

В ДНР заявили о 571 перешедшем на сторону республики украинском военном - РИА Новости, 04.04.2022

В ДНР заявили о 571 перешедшем на сторону республики украинском военном

С начала спецоперации РФ 571 военнослужащий Украины перешел на сторону ДНР, говорится в заявлении Народной милиции республики. РИА Новости, 04.04.2022

2022-04-04T18:47

2022-04-04T18:47

2022-04-04T18:47

обострение ситуации в днр и лнр

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ситуация в днр и лнр

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ДОНЕЦК, 4 апр - РИА Новости. С начала спецоперации РФ 571 военнослужащий Украины перешел на сторону ДНР, говорится в заявлении Народной милиции республики.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220403/ukraina-1781561298.html

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украина

донецкая народная республика

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, россия, украина, вооруженные силы украины, донецкая народная республика, ситуация в днр и лнр