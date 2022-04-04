https://ria.ru/20220404/dnr-1781611560.html

Центральная часть Мариуполя находится практически под контролем сил ДНР

Центральная часть Мариуполя находится практически под контролем сил ДНР - РИА Новости, 04.04.2022

Центральная часть Мариуполя находится практически под контролем сил ДНР

Центральная часть Мариуполя практически перешла под контроль сил ДНР, заявил представитель Народной милиции Эдуард Басурин в эфире телеканала "Россия 24". РИА Новости, 04.04.2022

2022-04-04T09:16

2022-04-04T09:16

2022-04-04T14:24

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

мариуполь

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МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Центральная часть Мариуполя практически перешла под контроль сил ДНР, заявил представитель Народной милиции Эдуард Басурин в эфире телеканала "Россия 24".Кроме того, сейчас продолжаются бои в районе Старомарьинки, около 40 процентов населенных пунктов находятся под контролем сил ДНР. Небольшое продвижение есть между Донецком и Горловкой, минуя Авдеевку, однако там оказывается жесткое сопротивление и каждый дом превратился в крепость.За минувшие сутки из-за обстрелов украинских военных ранения в ДНР получил 21 мирный житель, в том числе ребенок. Однако впервые за долгое время республику не обстреливали из "Градов", констатировал Басурин.Как сообщал представитель Народной милиции ДНР в пятницу, в Мариуполе оказывают сопротивление четыре тысячи украинских боевиков, которые разбиты на три группы: основная часть находится на предприятии "Азовсталь", еще две группы — в центральной части города и в порту.По его словам, украинские военные не контролируют Мариуполь, но у них есть возможность перемещаться по подземным ходам и в единичных случаях оказывать сопротивление.Седьмого марта 2022 года замкомандира батальона "Восток" ДНР Александр Семенов заявил, что военные окружили Мариуполь и начали зачистку отдельных районов. Сейчас подразделения ДНР и российских Вооруженных сил ведут бои за освобождение города.Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и по состоянию на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной целью операции в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220404/pogibshie-1781611691.html

https://ria.ru/20220403/minoborony-1781574596.html

мариуполь

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2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, мариуполь, днр