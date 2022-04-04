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Захарова заявила, что Москва ответит на высылку 40 дипломатов из ФРГ - РИА Новости, 04.04.2022
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Захарова заявила, что Москва ответит на высылку 40 дипломатов из ФРГ
Захарова заявила, что Москва ответит на высылку 40 дипломатов из ФРГ - РИА Новости, 04.04.2022
Захарова заявила, что Москва ответит на высылку 40 дипломатов из ФРГ
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила РИА Новости, что Россия ответит на объявление ФРГ 40 российских дипломатов персонами нон-грата. РИА Новости, 04.04.2022
2022-04-04T19:29
2022-04-04T20:19
в мире
мид германии
санкции в отношении россии
россия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
мария захарова
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила РИА Новости, что Россия ответит на объявление ФРГ 40 российских дипломатов персонами нон-грата."Ответим и на этот злобный акт немецкой политической машины",- сказала Захарова.Ранее МИД ФРГ объявил 40 российских дипломатов персонами нон грата.
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в мире, мид германии, санкции в отношении россии, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мария захарова
19:29 04.04.2022 (обновлено: 20:19 04.04.2022)
 
Захарова заявила, что Москва ответит на высылку 40 дипломатов из ФРГ

Захарова: Россия ответит на высылку 40 дипломатов из Германии

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 04.04.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
Перейти в фотобанк
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила РИА Новости, что Россия ответит на объявление ФРГ 40 российских дипломатов персонами нон-грата.
"Ответим и на этот злобный акт немецкой политической машины",- сказала Захарова.
Ранее МИД ФРГ объявил 40 российских дипломатов персонами нон грата.
Здание Министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 04.04.2022
Вчера, 18:38Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Захарова прокомментировала призыв Байдена организовать трибунал по Украине
 
В миреМИД ГерманииСанкции в отношении РоссииРоссияМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Мария Захарова
 
 
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