https://ria.ru/20220404/diplomaty-1781767499.html

Захарова заявила, что Москва ответит на высылку 40 дипломатов из ФРГ

Захарова заявила, что Москва ответит на высылку 40 дипломатов из ФРГ - РИА Новости, 04.04.2022

Захарова заявила, что Москва ответит на высылку 40 дипломатов из ФРГ

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила РИА Новости, что Россия ответит на объявление ФРГ 40 российских дипломатов персонами нон-грата. РИА Новости, 04.04.2022

2022-04-04T19:29

2022-04-04T19:29

2022-04-04T20:19

в мире

мид германии

санкции в отношении россии

россия

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

мария захарова

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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила РИА Новости, что Россия ответит на объявление ФРГ 40 российских дипломатов персонами нон-грата."Ответим и на этот злобный акт немецкой политической машины",- сказала Захарова.Ранее МИД ФРГ объявил 40 российских дипломатов персонами нон грата.

https://ria.ru/20220404/zakharova-1781759780.html

россия

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Петр Попадюк

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Петр Попадюк

в мире, мид германии, санкции в отношении россии, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мария захарова