https://ria.ru/20220404/diplomaty-1781767499.html
Захарова заявила, что Москва ответит на высылку 40 дипломатов из ФРГ
Захарова заявила, что Москва ответит на высылку 40 дипломатов из ФРГ - РИА Новости, 04.04.2022
Захарова заявила, что Москва ответит на высылку 40 дипломатов из ФРГ
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила РИА Новости, что Россия ответит на объявление ФРГ 40 российских дипломатов персонами нон-грата. РИА Новости, 04.04.2022
2022-04-04T19:29
2022-04-04T19:29
2022-04-04T20:19
в мире
мид германии
санкции в отношении россии
россия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
мария захарова
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила РИА Новости, что Россия ответит на объявление ФРГ 40 российских дипломатов персонами нон-грата."Ответим и на этот злобный акт немецкой политической машины",- сказала Захарова.Ранее МИД ФРГ объявил 40 российских дипломатов персонами нон грата.
https://ria.ru/20220404/zakharova-1781759780.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, мид германии, санкции в отношении россии, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мария захарова
19:29 04.04.2022 (обновлено: 20:19 04.04.2022)
Захарова заявила, что Москва ответит на высылку 40 дипломатов из ФРГ
Захарова: Россия ответит на высылку 40 дипломатов из Германии