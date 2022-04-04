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РБК: экономисты предрекли рекордный приток денег в Россию из-за рубежа - РИА Новости, 04.04.2022
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России предрекли рекордный приток денег из-за рубежа
РБК: экономисты предрекли рекордный приток денег в Россию из-за рубежа - РИА Новости, 04.04.2022
России предрекли рекордный приток денег из-за рубежа
Приток денег в Россию из-за рубежа может стать рекордным в этом году, пишет РБК со ссылкой на экономистов. РИА Новости, 04.04.2022
2022-04-04T14:23
2022-04-04T17:41
экономика
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МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Приток денег в Россию из-за рубежа может стать рекордным в этом году, пишет РБК со ссылкой на экономистов.По оценкам Института международных финансов (IIF), профицит счета текущих операций России, вероятно, достигнет 200-240 миллиардов долларов. Эксперты отметили, что платежный баланс Москвы исторически определяется экспортом энергоносителей, сырьевых материалов и импортом товаров. С учетом высоких цен, в частности, на нефть доходы России от ее продажи в марте приблизились к историческому максимуму. При этом импорт товаров, согласно прогнозу Института переходных экономик Банка Финляндии, сократится примерно на 50 процентов, что и сформирует положительное сальдо.В свою очередь, главный экономист "Ренессанс Капитала" по России и СНГ Софья Донец предположила, что профицит текущего счета составит порядка 250-300 миллиардов долларов. Она предупредила о необходимости абсорбции при таком положении дел, так как нынешнее отсутствие возможности направлять избыточные средства в западных валютах в официальные резервы может привести к ускорению инфляции.
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экономика, финляндия, москва, россия, снг
14:23 04.04.2022 (обновлено: 17:41 04.04.2022)
 
РБК: экономисты предрекли рекордный приток денег в Россию из-за рубежа

РБК: профицит платежного баланса России в этом году может составить $300 млрд

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкМосковский Кремль
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 04.04.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Московский Кремль
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МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Приток денег в Россию из-за рубежа может стать рекордным в этом году, пишет РБК со ссылкой на экономистов.
По оценкам Института международных финансов (IIF), профицит счета текущих операций России, вероятно, достигнет 200-240 миллиардов долларов. Эксперты отметили, что платежный баланс Москвы исторически определяется экспортом энергоносителей, сырьевых материалов и импортом товаров. С учетом высоких цен, в частности, на нефть доходы России от ее продажи в марте приблизились к историческому максимуму. При этом импорт товаров, согласно прогнозу Института переходных экономик Банка Финляндии, сократится примерно на 50 процентов, что и сформирует положительное сальдо.
В свою очередь, главный экономист "Ренессанс Капитала" по России и СНГ Софья Донец предположила, что профицит текущего счета составит порядка 250-300 миллиардов долларов. Она предупредила о необходимости абсорбции при таком положении дел, так как нынешнее отсутствие возможности направлять избыточные средства в западных валютах в официальные резервы может привести к ускорению инфляции.
Москва - РИА Новости, 1920, 04.04.2022
02:20
Bloomberg предрек России рекордную прибыль в условиях санкций
 
ЭкономикаФинляндияМоскваРоссияСНГ
 
 
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