https://ria.ru/20220404/davlenie-1781402231.html
Медик рассказал, как снизить давление без таблеток
Медик рассказал, как снизить давление без таблеток - РИА Новости, 04.04.2022
Медик рассказал, как снизить давление без таблеток
Артериальное давление может подниматься из-за стрессов или малоподвижного образа жизни. Как его снизить, рассказал в интервью радио Sputnik доктор медицинских... РИА Новости, 04.04.2022
2022-04-04T02:15
2022-04-04T02:15
2022-04-04T10:57
общество
россия
роман горенков
здоровье
давление
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/14/1733163117_0:100:1920:1180_1920x0_80_0_0_258e666a33dfe941bfb53566bee62801.jpg
МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Артериальное давление может подниматься из-за стрессов или малоподвижного образа жизни. Как его снизить, рассказал в интервью радио Sputnik доктор медицинских наук, главный внештатный специалист Минздрава Московской области по общей врачебной практике (семейной медицине) Роман Горенков.Привычка проводить много времени, сидя перед компьютером или телевизором, может стать причиной повышения артериального давления, такими же последствиями грозят человеку стрессы, отметил Горенков.Повышение давления, особенно его резкие скачки, нужно обязательно обсудить с врачом, который назначит правильное лечение. Но, помимо приема лекарств, следует использовать и другие способы нормализовать свое состояние, считает собеседник радио.В частности, он рекомендует перейти на менее калорийное питание. По словам медика, избавление от пяти лишних килограммов приводит к снижению артериального давления на десять миллиметров ртутного столба."Снижение веса тела в результате уменьшения потребления пищи приводит к спаду артериального давления. Сброс каждых пяти килограммов веса может приводить к снижению артериального давления на десять миллиметров ртутного столба. То есть потребление пищи с низким калоражем способствует снижению веса, что, в свою очередь, снизит давление", — объяснил Горенков.Снижению давления способствует также регулярная физическая активность. Однако переутомления лучше избегать, предупредил медик.В отдельных случаях прогулка может стать альтернативой приему лекарств, полагает он."Таким людям, у которых давление повышается не регулярно, надо или принять таблетку, или пойти на улицу походить", — посоветовал Горенков.
https://ria.ru/20220328/aritmiya-1780498672.html
https://ria.ru/20220325/son-1780152482.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/14/1733163117_107:0:1814:1280_1920x0_80_0_0_721603fb41c94894b9546c7581d3ffe2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, роман горенков, здоровье, давление
02:15 04.04.2022 (обновлено: 10:57 04.04.2022)
Медик рассказал, как снизить давление без таблеток
Доктор Горенков: снизить давление без таблеток можно с помощью менее калорийного питания
МОСКВА, 4 апр — РИА Новости.
Артериальное давление может подниматься из-за стрессов или малоподвижного образа жизни. Как его снизить, рассказал в интервью радио Sputnik
доктор медицинских наук, главный внештатный специалист Минздрава Московской области по общей врачебной практике (семейной медицине) Роман Горенков.
Привычка проводить много времени, сидя перед компьютером или телевизором, может стать причиной повышения артериального давления
, такими же последствиями грозят человеку стрессы, отметил Горенков.
Повышение давления, особенно его резкие скачки, нужно обязательно обсудить с врачом, который назначит правильное лечение. Но, помимо приема лекарств, следует использовать и другие способы нормализовать свое состояние, считает собеседник радио.
В частности, он рекомендует перейти на менее калорийное питание. По словам медика, избавление от пяти лишних килограммов приводит к снижению артериального давления на десять миллиметров ртутного столба.
"Снижение веса тела в результате уменьшения потребления пищи приводит к спаду артериального давления. Сброс каждых пяти килограммов веса может приводить к снижению артериального давления на десять миллиметров ртутного столба. То есть потребление пищи с низким калоражем способствует снижению веса, что, в свою очередь, снизит давление", — объяснил Горенков.
Снижению давления способствует также регулярная физическая активность. Однако переутомления лучше избегать, предупредил медик.
"Физическая активность, но не переутомление, всегда способствует снижению давления. В среднем человек среднего возраста в день должен проходить не менее десяти тысяч шагов, то есть восемь с половиной километров", — уточнил Горенков.
В отдельных случаях прогулка может стать альтернативой приему лекарств, полагает он.
"Таким людям, у которых давление повышается не регулярно, надо или принять таблетку, или пойти на улицу походить", — посоветовал Горенков.