https://ria.ru/20220404/davlenie-1781402231.html

Медик рассказал, как снизить давление без таблеток

Медик рассказал, как снизить давление без таблеток - РИА Новости, 04.04.2022

Медик рассказал, как снизить давление без таблеток

Артериальное давление может подниматься из-за стрессов или малоподвижного образа жизни. Как его снизить, рассказал в интервью радио Sputnik доктор медицинских... РИА Новости, 04.04.2022

2022-04-04T02:15

2022-04-04T02:15

2022-04-04T10:57

общество

россия

роман горенков

здоровье

давление

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МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Артериальное давление может подниматься из-за стрессов или малоподвижного образа жизни. Как его снизить, рассказал в интервью радио Sputnik доктор медицинских наук, главный внештатный специалист Минздрава Московской области по общей врачебной практике (семейной медицине) Роман Горенков.Привычка проводить много времени, сидя перед компьютером или телевизором, может стать причиной повышения артериального давления, такими же последствиями грозят человеку стрессы, отметил Горенков.Повышение давления, особенно его резкие скачки, нужно обязательно обсудить с врачом, который назначит правильное лечение. Но, помимо приема лекарств, следует использовать и другие способы нормализовать свое состояние, считает собеседник радио.В частности, он рекомендует перейти на менее калорийное питание. По словам медика, избавление от пяти лишних килограммов приводит к снижению артериального давления на десять миллиметров ртутного столба."Снижение веса тела в результате уменьшения потребления пищи приводит к спаду артериального давления. Сброс каждых пяти килограммов веса может приводить к снижению артериального давления на десять миллиметров ртутного столба. То есть потребление пищи с низким калоражем способствует снижению веса, что, в свою очередь, снизит давление", — объяснил Горенков.Снижению давления способствует также регулярная физическая активность. Однако переутомления лучше избегать, предупредил медик.В отдельных случаях прогулка может стать альтернативой приему лекарств, полагает он."Таким людям, у которых давление повышается не регулярно, надо или принять таблетку, или пойти на улицу походить", — посоветовал Горенков.

https://ria.ru/20220328/aritmiya-1780498672.html

https://ria.ru/20220325/son-1780152482.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Григорий Ивашкин

общество, россия, роман горенков, здоровье, давление