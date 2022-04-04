https://ria.ru/20220404/cola-1781606784.html

Приморский производитель напитков начал выпуск Cola Grink

Приморский производитель напитков начал выпуск Cola Grink - РИА Новости, 04.04.2022

Приморский производитель напитков начал выпуск Cola Grink

Предприятие на Дальнем Востоке начало выпуск сильногазированных напитков со вкусом классической колы, сообщили РИА Новости в пресс-службе. РИА Новости, 04.04.2022

2022-04-04T08:15

2022-04-04T08:15

2022-04-04T08:15

экономика

россия

дальний восток

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ВЛАДИВОСТОК, 4 апр – РИА Новости. Предприятие на Дальнем Востоке начало выпуск сильногазированных напитков со вкусом классической колы, сообщили РИА Новости в пресс-службе.В начале марта Coca-Cola сообщила, что приостанавливает деятельность в России."Группа компаний "Славда" сообщает о запуске производства и старте продаж нового продукта – напитка Cola Grink. Новый вкус, ставший дополнением серии напитков Grink, будет представлен в магазинах уже на этой неделе", - сообщили в пресс-службе.Там отметили, что напиток изготовлен на основе природной минеральной воды, у него вкус классической колы. Разливают газировку в упаковке 0,5 литра и 1,4 литра на заводе "Скит".Slavda Group — один из крупнейших на Дальнем Востоке производителей питьевых и минеральных вод, а также напитков на их основе. На протяжении 32 лет компания разрабатывает источники минеральной воды.

https://ria.ru/20220310/kvas-1777404091.html

https://ria.ru/20220308/coca-cola-1777198843.html

россия

дальний восток

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, россия, дальний восток