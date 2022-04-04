https://ria.ru/20220404/cola-1781606784.html
Приморский производитель напитков начал выпуск Cola Grink
Приморский производитель напитков начал выпуск Cola Grink - РИА Новости, 04.04.2022
Приморский производитель напитков начал выпуск Cola Grink
Предприятие на Дальнем Востоке начало выпуск сильногазированных напитков со вкусом классической колы, сообщили РИА Новости в пресс-службе. РИА Новости, 04.04.2022
2022-04-04T08:15
2022-04-04T08:15
2022-04-04T08:15
экономика
россия
дальний восток
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ВЛАДИВОСТОК, 4 апр – РИА Новости. Предприятие на Дальнем Востоке начало выпуск сильногазированных напитков со вкусом классической колы, сообщили РИА Новости в пресс-службе.В начале марта Coca-Cola сообщила, что приостанавливает деятельность в России."Группа компаний "Славда" сообщает о запуске производства и старте продаж нового продукта – напитка Cola Grink. Новый вкус, ставший дополнением серии напитков Grink, будет представлен в магазинах уже на этой неделе", - сообщили в пресс-службе.Там отметили, что напиток изготовлен на основе природной минеральной воды, у него вкус классической колы. Разливают газировку в упаковке 0,5 литра и 1,4 литра на заводе "Скит".Slavda Group — один из крупнейших на Дальнем Востоке производителей питьевых и минеральных вод, а также напитков на их основе. На протяжении 32 лет компания разрабатывает источники минеральной воды.
https://ria.ru/20220310/kvas-1777404091.html
https://ria.ru/20220308/coca-cola-1777198843.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, дальний восток
Приморский производитель напитков начал выпуск Cola Grink
Предприятие на Дальнем Востоке начало выпуск напитков со вкусом колы Cola Grink
ВЛАДИВОСТОК, 4 апр – РИА Новости. Предприятие на Дальнем Востоке начало выпуск сильногазированных напитков со вкусом классической колы, сообщили РИА Новости в пресс-службе.
В начале марта Coca-Cola сообщила, что приостанавливает деятельность в России
.
"Группа компаний "Славда" сообщает о запуске производства и старте продаж нового продукта – напитка Cola Grink. Новый вкус, ставший дополнением серии напитков Grink, будет представлен в магазинах уже на этой неделе", - сообщили в пресс-службе.
Там отметили, что напиток изготовлен на основе природной минеральной воды, у него вкус классической колы. Разливают газировку в упаковке 0,5 литра и 1,4 литра на заводе "Скит".
"В начале марта торговые сети начали проявлять интерес к появлению "дальневосточной колы", обращались к нам с просьбами разработать свой рецепт классического напитка. И мы отреагировали на возникший спрос. Наши технологи оперативно отработали задачу, чтобы в кратчайшие сроки выпустить новый для нашей линейки продуктов газированный напиток с классическим вкусом колы", - привели в пресс-службе слова генерального директора ООО "Славда групп" Романа Антипьева.
Slavda Group — один из крупнейших на Дальнем Востоке
производителей питьевых и минеральных вод, а также напитков на их основе. На протяжении 32 лет компания разрабатывает источники минеральной воды.