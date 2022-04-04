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Приморский производитель напитков начал выпуск Cola Grink - РИА Новости, 04.04.2022
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Приморский производитель напитков начал выпуск Cola Grink
Приморский производитель напитков начал выпуск Cola Grink - РИА Новости, 04.04.2022
Приморский производитель напитков начал выпуск Cola Grink
Предприятие на Дальнем Востоке начало выпуск сильногазированных напитков со вкусом классической колы, сообщили РИА Новости в пресс-службе. РИА Новости, 04.04.2022
2022-04-04T08:15
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экономика
россия
дальний восток
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ВЛАДИВОСТОК, 4 апр – РИА Новости. Предприятие на Дальнем Востоке начало выпуск сильногазированных напитков со вкусом классической колы, сообщили РИА Новости в пресс-службе.В начале марта Coca-Cola сообщила, что приостанавливает деятельность в России."Группа компаний "Славда" сообщает о запуске производства и старте продаж нового продукта – напитка Cola Grink. Новый вкус, ставший дополнением серии напитков Grink, будет представлен в магазинах уже на этой неделе", - сообщили в пресс-службе.Там отметили, что напиток изготовлен на основе природной минеральной воды, у него вкус классической колы. Разливают газировку в упаковке 0,5 литра и 1,4 литра на заводе "Скит".Slavda Group — один из крупнейших на Дальнем Востоке производителей питьевых и минеральных вод, а также напитков на их основе. На протяжении 32 лет компания разрабатывает источники минеральной воды.
https://ria.ru/20220310/kvas-1777404091.html
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экономика, россия, дальний восток
08:15 04.04.2022
 
Приморский производитель напитков начал выпуск Cola Grink

Предприятие на Дальнем Востоке начало выпуск напитков со вкусом колы Cola Grink

Cola
Cola
Cola. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 4 апр – РИА Новости. Предприятие на Дальнем Востоке начало выпуск сильногазированных напитков со вкусом классической колы, сообщили РИА Новости в пресс-службе.
В начале марта Coca-Cola сообщила, что приостанавливает деятельность в России.
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"Группа компаний "Славда" сообщает о запуске производства и старте продаж нового продукта – напитка Cola Grink. Новый вкус, ставший дополнением серии напитков Grink, будет представлен в магазинах уже на этой неделе", - сообщили в пресс-службе.
Там отметили, что напиток изготовлен на основе природной минеральной воды, у него вкус классической колы. Разливают газировку в упаковке 0,5 литра и 1,4 литра на заводе "Скит".
"В начале марта торговые сети начали проявлять интерес к появлению "дальневосточной колы", обращались к нам с просьбами разработать свой рецепт классического напитка. И мы отреагировали на возникший спрос. Наши технологи оперативно отработали задачу, чтобы в кратчайшие сроки выпустить новый для нашей линейки продуктов газированный напиток с классическим вкусом колы", - привели в пресс-службе слова генерального директора ООО "Славда групп" Романа Антипьева.
Slavda Group — один из крупнейших на Дальнем Востоке производителей питьевых и минеральных вод, а также напитков на их основе. На протяжении 32 лет компания разрабатывает источники минеральной воды.
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ЭкономикаРоссияДальний Восток
 
 
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