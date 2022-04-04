https://ria.ru/20220404/bucha-1781795700.html

Небензя: правда о том, что на самом деле произошло в Буче станет известна

Небензя: правда о том, что на самом деле произошло в Буче станет известна - РИА Новости, 05.04.2022

Небензя: правда о том, что на самом деле произошло в Буче станет известна

Правда о событиях в украинской Буче вскоре станет известна, заявил на пресс-конференции постпред РФ при ООН Василий Небензя. РИА Новости, 05.04.2022

2022-04-04T22:57

2022-04-04T22:57

2022-04-05T01:00

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ООН, 4 апр - РИА Новости. Правда о событиях в украинской Буче вскоре станет известна, заявил на пресс-конференции постпред РФ при ООН Василий Небензя."Я думаю, что правда о том, что произошло в Буче, откроется очень скоро", - сказал НебензяПо его словам, возможная цель этой провокации – запугивание.Как указал постпред, Владимир Зеленский, когда прибыл в Бучу, намекнул, что этот инцидент оправдывает любой нецивилизованный ответ. "Этим он по сути подтвердил, что киевский режим рассматривает геноцид как метод ведения войны. Теперь у националистов есть предлог, чтобы устроить резню среди невинных украинцев и казнить их как предателей. Мы хотим, чтобы мир следил за этим, и призываем Совет не дать свершиться этой ужасной чистке", - заявил Небензя.Отвечая на вопрос о том, как он относится проведению расследования произошедшего в Буче, Небензя заявил: "Вопрос в том, кто проводить так называемо "независимое" расследование". "Мы видели множество "независимых" расследований, которые не были независимыми совершенно, потому что они были политически мотивированными, предвзятыми и так далее", - указал он.Ранее украинские власти и СМИ распространили видеозапись, снятую якобы в городе Буча Киевской области, где на дороге лежат тела погибших. Многие интернет-пользователи усомнились в достоверности обвинений Киева в адрес Москвы, отмечая, что около тел на земле нет крови, а у некоторых погибших на рукавах белые повязки и они могли быть убиты украинскими силовиками или территориальной обороной. Также пользователи обратили внимание, что "погибшие" шевелят руками, а при взгляде в зеркало заднего вида машины оператора создается впечатление, что один из "погибших" меняет положение, едва автомобиль проезжает мимо.В Минобороны РФ заявили, что все опубликованные киевским режимом фотографии и видеоматериалы, якобы свидетельствующие о каких-то "преступлениях" российских военнослужащих в городе Буча Киевской области, являются "очередной провокацией". Как отмечали в военном ведомстве, за время нахождения этого населенного пункта под контролем российских Вооруженных сил ни один местный житель не пострадал от каких-либо насильственных действий. В министерстве отметили, что все российские подразделения полностью вышли из Бучи еще 30 марта, а выезды из города в северном направлении не блокировались, при этом южные окраины, включая жилые кварталы, круглосуточно обстреливались украинскими войсками из крупнокалиберной артиллерии, танков и реактивных систем залпового огня.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил в понедельник, что Россия категорически отвергает любые обвинения в причастности к гибели людей в Буче и требует от международных лидеров не спешить с огульными обвинениями в адрес России, а прислушаться к аргументации Москвы. По его словам, российские дипломаты продолжат продвигать тему провокации в Буче на повестку дня СБ ООН.

https://ria.ru/20220405/postanovka-1781800586.html

https://ria.ru/20220404/nebenzya-1781794918.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Петр Попадюк

россия, василий небензя, в мире, украина