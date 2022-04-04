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Вторая попытка созвать СБ ООН по Буче не увенчалась успехом, сообщил Лавров - РИА Новости, 04.04.2022
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Вторая попытка созвать СБ ООН по Буче не увенчалась успехом, сообщил Лавров
Вторая попытка созвать СБ ООН по Буче не увенчалась успехом, сообщил Лавров - РИА Новости, 04.04.2022
Вторая попытка созвать СБ ООН по Буче не увенчалась успехом, сообщил Лавров
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что вторая попытка Москвы созвать СБ ООН по событиям в украинской Буче, которые Минобороны РФ назвало провокацией, снова не... РИА Новости, 04.04.2022
2022-04-04T19:57
2022-04-04T20:06
в мире
киевская область
россия
вооруженные силы рф
украина
донбасс
сергей лавров
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что вторая попытка Москвы созвать СБ ООН по событиям в украинской Буче, которые Минобороны РФ назвало провокацией, снова не увенчалась успехом."Я напомню, что мы вчера еще потребовали заседание Совета безопасности ООН, наши британские коллеги, которые сейчас председательствуют в Совете безопасности, отказались это сделать. Наша сегодняшняя попытка тоже не увенчалась успехом", - сказал министр на пресс-конференции, высказываясь по попытке РФ созвать СБ ООН по Буче.Ранее украинские власти и СМИ распространили видеозапись, снятую якобы в городе Буча Киевской области, где на дороге лежат тела погибших. Многие интернет-пользователи усомнились в достоверности обвинений Киева в адрес Москвы, отмечая, что около тел на земле нет крови, а у некоторых погибших на рукавах белые повязки и они могли быть убиты украинскими силовиками или территориальной обороной. Также пользователи обратили внимание, что "погибшие" шевелят руками, а при взгляде в зеркало заднего вида машины оператора создается впечатление, что один из "погибших" меняет положение, едва автомобиль проезжает мимо.В Минобороны РФ заявили, что все опубликованные киевским режимом фотографии и видеоматериалы, якобы свидетельствующие о каких-то "преступлениях" российских военнослужащих в городе Буча Киевской области, являются "очередной провокацией". Как отмечали в военном ведомстве, за время нахождения этого населенного пункта под контролем российских Вооруженных сил ни один местный житель не пострадал от каких-либо насильственных действий. В министерстве отметили, что все российские подразделения полностью вышли из Бучи еще 30 марта, а выезды из города в северном направлении не блокировались, при этом южные окраины, включая жилые кварталы, круглосуточно обстреливались украинскими войсками из крупнокалиберной артиллерии, танков и реактивных систем залпового огня.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил в понедельник, что Россия категорически отвергает любые обвинения в причастности к гибели людей в Буче и требует от международных лидеров не спешить с огульными обвинениями в адрес России, а прислушаться к аргументации Москвы. По его словам, российские дипломаты продолжат продвигать тему провокации в Буче на повестку дня СБ ООН.
https://ria.ru/20220404/ukraina-1781756832.html
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в мире, киевская область, россия, вооруженные силы рф, украина, донбасс, сергей лавров, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), оон, совет безопасности оон
19:57 04.04.2022 (обновлено: 20:06 04.04.2022)
 
Вторая попытка созвать СБ ООН по Буче не увенчалась успехом, сообщил Лавров

Глава МИД Лавров: вторая попытка созвать СБ ООН по Буче снова не увенчалась успехом

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 04.04.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
Перейти в фотобанк
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что вторая попытка Москвы созвать СБ ООН по событиям в украинской Буче, которые Минобороны РФ назвало провокацией, снова не увенчалась успехом.
"Я напомню, что мы вчера еще потребовали заседание Совета безопасности ООН, наши британские коллеги, которые сейчас председательствуют в Совете безопасности, отказались это сделать. Наша сегодняшняя попытка тоже не увенчалась успехом", - сказал министр на пресс-конференции, высказываясь по попытке РФ созвать СБ ООН по Буче.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 04.04.2022
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Ранее украинские власти и СМИ распространили видеозапись, снятую якобы в городе Буча Киевской области, где на дороге лежат тела погибших. Многие интернет-пользователи усомнились в достоверности обвинений Киева в адрес Москвы, отмечая, что около тел на земле нет крови, а у некоторых погибших на рукавах белые повязки и они могли быть убиты украинскими силовиками или территориальной обороной. Также пользователи обратили внимание, что "погибшие" шевелят руками, а при взгляде в зеркало заднего вида машины оператора создается впечатление, что один из "погибших" меняет положение, едва автомобиль проезжает мимо.
В Минобороны РФ заявили, что все опубликованные киевским режимом фотографии и видеоматериалы, якобы свидетельствующие о каких-то "преступлениях" российских военнослужащих в городе Буча Киевской области, являются "очередной провокацией". Как отмечали в военном ведомстве, за время нахождения этого населенного пункта под контролем российских Вооруженных сил ни один местный житель не пострадал от каких-либо насильственных действий. В министерстве отметили, что все российские подразделения полностью вышли из Бучи еще 30 марта, а выезды из города в северном направлении не блокировались, при этом южные окраины, включая жилые кварталы, круглосуточно обстреливались украинскими войсками из крупнокалиберной артиллерии, танков и реактивных систем залпового огня.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил в понедельник, что Россия категорически отвергает любые обвинения в причастности к гибели людей в Буче и требует от международных лидеров не спешить с огульными обвинениями в адрес России, а прислушаться к аргументации Москвы. По его словам, российские дипломаты продолжат продвигать тему провокации в Буче на повестку дня СБ ООН.
Здание генеральной прокуратуры РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 04.04.2022
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В миреКиевская областьРоссияВооруженные силы РФУкраинаДонбассСергей ЛавровМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)ООНСовет Безопасности ООН
 
 
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