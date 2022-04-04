https://ria.ru/20220404/bucha-1781752882.html

Генпрокуратура начала проверку публикаций в интернете о Буче

Генпрокуратура начала проверку публикаций в интернете о Буче - РИА Новости, 04.04.2022

Генпрокуратура начала проверку публикаций в интернете о Буче

Генеральная прокуратура РФ в понедельник сообщила о начале проверки распространяемых в интернете публикаций о ситуации в городе Буча Киевской области. РИА Новости, 04.04.2022

2022-04-04T17:55

2022-04-04T17:55

2022-04-04T18:08

обострение ситуации в днр и лнр

россия

украина

генеральная прокуратура рф

в мире

ситуация в днр и лнр

киевская область

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/01/1595543624_0:0:2991:1682_1920x0_80_0_0_666a3399d5870422bcea7fd541166000.jpg

МОСКВА, 4 апр – РИА Новости. Генеральная прокуратура РФ в понедельник сообщила о начале проверки распространяемых в интернете публикаций о ситуации в городе Буча Киевской области."Генеральной прокуратурой Российской Федерации во взаимодействии с СК РФ проверяются распространяемые в сети интернет публикации о ситуации в Буче Киевской области", - говорится в релизе."Распространяемые украинской стороной лжесвидетельства являются очередной провокацией, циничной ложью и направлены на дискредитацию Армии России в условиях информационно-пропагандистской войны, развязанной Западом. Обстоятельства создания и публичного распространения указанной заведомо ложной информации под видом достоверных сообщений будут установлены, и им, безусловно, будет дана соответствующая уголовно-правовая оценка", - говорится в сообщении.Ранее украинские власти и СМИ распространили видеозапись, снятую якобы в городе Буча Киевской области, где на дороге лежат тела погибших. Многие интернет-пользователи усомнились в достоверности обвинений Киева в адрес Москвы, отмечая, что около тел на земле нет крови, а у некоторых погибших на рукавах белые повязки и они могли быть убиты украинскими силовиками или территориальной обороной. Также пользователи обратили внимание, что "погибшие" шевелят руками, а при взгляде в зеркало заднего вида машины оператора создается впечатление, что один из "погибших" меняет положение, едва автомобиль проезжает мимо.В Минобороны РФ заявили, что все опубликованные киевским режимом фотографии и видеоматериалы, якобы свидетельствующие о каких-то "преступлениях" российских военнослужащих в городе Буча, являются "очередной провокацией". Как отмечали в военном ведомстве, за время нахождения этого населенного пункта под контролем российских Вооруженных сил ни один местный житель не пострадал от каких-либо насильственных действий. В министерстве отметили, что все российские подразделения полностью вышли из Бучи еще 30 марта, а выезды из города в северном направлении не блокировались, при этом южные окраины, включая жилые кварталы, круглосуточно обстреливались украинскими войсками из крупнокалиберной артиллерии, танков и реактивных систем залпового огня.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил в понедельник, что Россия категорически отвергает любые обвинения в причастности к гибели людей в Буче и требует от международных лидеров не спешить с огульными обвинениями в адрес России, а прислушаться к аргументации Москвы. По его словам, российские дипломаты продолжат продвигать тему провокации в Буче на повестку дня СБ ООН.

https://ria.ru/20220404/lavrov-1781669972.html

https://ria.ru/20220404/ukraina-1781656379.html

https://ria.ru/20220404/bucha-1781590217.html

россия

украина

киевская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, украина, генеральная прокуратура рф, в мире, ситуация в днр и лнр, киевская область