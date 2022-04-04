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Генпрокуратура начала проверку публикаций в интернете о Буче - РИА Новости, 04.04.2022
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220404/bucha-1781752882.html
Генпрокуратура начала проверку публикаций в интернете о Буче
Генпрокуратура начала проверку публикаций в интернете о Буче - РИА Новости, 04.04.2022
Генпрокуратура начала проверку публикаций в интернете о Буче
Генеральная прокуратура РФ в понедельник сообщила о начале проверки распространяемых в интернете публикаций о ситуации в городе Буча Киевской области. РИА Новости, 04.04.2022
2022-04-04T17:55
2022-04-04T18:08
обострение ситуации в днр и лнр
россия
украина
генеральная прокуратура рф
в мире
ситуация в днр и лнр
киевская область
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МОСКВА, 4 апр – РИА Новости. Генеральная прокуратура РФ в понедельник сообщила о начале проверки распространяемых в интернете публикаций о ситуации в городе Буча Киевской области."Генеральной прокуратурой Российской Федерации во взаимодействии с СК РФ проверяются распространяемые в сети интернет публикации о ситуации в Буче Киевской области", - говорится в релизе."Распространяемые украинской стороной лжесвидетельства являются очередной провокацией, циничной ложью и направлены на дискредитацию Армии России в условиях информационно-пропагандистской войны, развязанной Западом. Обстоятельства создания и публичного распространения указанной заведомо ложной информации под видом достоверных сообщений будут установлены, и им, безусловно, будет дана соответствующая уголовно-правовая оценка", - говорится в сообщении.Ранее украинские власти и СМИ распространили видеозапись, снятую якобы в городе Буча Киевской области, где на дороге лежат тела погибших. Многие интернет-пользователи усомнились в достоверности обвинений Киева в адрес Москвы, отмечая, что около тел на земле нет крови, а у некоторых погибших на рукавах белые повязки и они могли быть убиты украинскими силовиками или территориальной обороной. Также пользователи обратили внимание, что "погибшие" шевелят руками, а при взгляде в зеркало заднего вида машины оператора создается впечатление, что один из "погибших" меняет положение, едва автомобиль проезжает мимо.В Минобороны РФ заявили, что все опубликованные киевским режимом фотографии и видеоматериалы, якобы свидетельствующие о каких-то "преступлениях" российских военнослужащих в городе Буча, являются "очередной провокацией". Как отмечали в военном ведомстве, за время нахождения этого населенного пункта под контролем российских Вооруженных сил ни один местный житель не пострадал от каких-либо насильственных действий. В министерстве отметили, что все российские подразделения полностью вышли из Бучи еще 30 марта, а выезды из города в северном направлении не блокировались, при этом южные окраины, включая жилые кварталы, круглосуточно обстреливались украинскими войсками из крупнокалиберной артиллерии, танков и реактивных систем залпового огня.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил в понедельник, что Россия категорически отвергает любые обвинения в причастности к гибели людей в Буче и требует от международных лидеров не спешить с огульными обвинениями в адрес России, а прислушаться к аргументации Москвы. По его словам, российские дипломаты продолжат продвигать тему провокации в Буче на повестку дня СБ ООН.
https://ria.ru/20220404/lavrov-1781669972.html
https://ria.ru/20220404/ukraina-1781656379.html
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украина
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россия, украина, генеральная прокуратура рф, в мире, ситуация в днр и лнр, киевская область
17:55 04.04.2022 (обновлено: 18:08 04.04.2022)
 
Генпрокуратура начала проверку публикаций в интернете о Буче

Генпрокуратура даст уголовно-правовую оценку распространяемым фейкам о Буче

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкЗдание генеральной прокуратуры РФ в Москве
Здание генеральной прокуратуры РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 04.04.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Здание генеральной прокуратуры РФ в Москве
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МОСКВА, 4 апр – РИА Новости. Генеральная прокуратура РФ в понедельник сообщила о начале проверки распространяемых в интернете публикаций о ситуации в городе Буча Киевской области.
"Генеральной прокуратурой Российской Федерации во взаимодействии с СК РФ проверяются распространяемые в сети интернет публикации о ситуации в Буче Киевской области", - говорится в релизе.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 04.04.2022
13:21Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Лавров прокомментировал провокацию в Буче
"Распространяемые украинской стороной лжесвидетельства являются очередной провокацией, циничной ложью и направлены на дискредитацию Армии России в условиях информационно-пропагандистской войны, развязанной Западом. Обстоятельства создания и публичного распространения указанной заведомо ложной информации под видом достоверных сообщений будут установлены, и им, безусловно, будет дана соответствующая уголовно-правовая оценка", - говорится в сообщении.
Ранее украинские власти и СМИ распространили видеозапись, снятую якобы в городе Буча Киевской области, где на дороге лежат тела погибших. Многие интернет-пользователи усомнились в достоверности обвинений Киева в адрес Москвы, отмечая, что около тел на земле нет крови, а у некоторых погибших на рукавах белые повязки и они могли быть убиты украинскими силовиками или территориальной обороной. Также пользователи обратили внимание, что "погибшие" шевелят руками, а при взгляде в зеркало заднего вида машины оператора создается впечатление, что один из "погибших" меняет положение, едва автомобиль проезжает мимо.
Украинские военные в городе Буча - РИА Новости, 1920, 04.04.2022
12:32Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Песков заявил, что украинским видео из Бучи нельзя доверять
В Минобороны РФ заявили, что все опубликованные киевским режимом фотографии и видеоматериалы, якобы свидетельствующие о каких-то "преступлениях" российских военнослужащих в городе Буча, являются "очередной провокацией". Как отмечали в военном ведомстве, за время нахождения этого населенного пункта под контролем российских Вооруженных сил ни один местный житель не пострадал от каких-либо насильственных действий. В министерстве отметили, что все российские подразделения полностью вышли из Бучи еще 30 марта, а выезды из города в северном направлении не блокировались, при этом южные окраины, включая жилые кварталы, круглосуточно обстреливались украинскими войсками из крупнокалиберной артиллерии, танков и реактивных систем залпового огня.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил в понедельник, что Россия категорически отвергает любые обвинения в причастности к гибели людей в Буче и требует от международных лидеров не спешить с огульными обвинениями в адрес России, а прислушаться к аргументации Москвы. По его словам, российские дипломаты продолжат продвигать тему провокации в Буче на повестку дня СБ ООН.
Посол РФ в США Анатолий Антонов - РИА Новости, 1920, 04.04.2022
02:50
Антонов: США замалчивают информацию об обстреле Бучи украинскими военными
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРРоссияУкраинаГенеральная прокуратура РФВ миреСитуация в ДНР и ЛНРКиевская область
 
 
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