https://ria.ru/20220404/bucha-1781749921.html
У Пентагона нет независимого подтверждения событий в Буче
У Пентагона нет независимого подтверждения событий в Буче - РИА Новости, 04.04.2022
У Пентагона нет независимого подтверждения событий в Буче
Высокопоставленный представитель Пентагона заявил, что США не располагают независимым подтверждением информации о многочисленных жертвах среди гражданского... РИА Новости, 04.04.2022
2022-04-04T17:45
2022-04-04T17:45
2022-04-04T18:06
обострение ситуации в днр и лнр
сша
в мире
россия
украина
киевская область
пентагон
ситуация в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/01/1595558946_0:392:2592:1850_1920x0_80_0_0_2640d7fc72be956c190f048c6e0c52a0.jpg
ВАШИНГТОН, 4 апр – РИА Новости. Высокопоставленный представитель Пентагона заявил, что США не располагают независимым подтверждением информации о многочисленных жертвах среди гражданского населения киевского предместья Буча, которую в российском Минобороны назвали информационной провокацией."Мы не можем независимо подтвердить сообщения о жестокостях в Буче... Мы не можем независимо и самостоятельно подтвердить это", - сказал он журналистам.В Минобороны РФ заявили, что все опубликованные киевским режимом фотографии и видеоматериалы, якобы свидетельствующие о каких-то "преступлениях" российских военнослужащих в городе Буча Киевской области, являются "очередной провокацией". Как отмечали в военном ведомстве, за время нахождения этого населенного пункта под контролем российских Вооруженных сил ни один местный житель не пострадал от каких-либо насильственных действий. В министерстве отметили, что все российские подразделения полностью вышли из Бучи еще 30 марта, а выезды из города в северном направлении не блокировались, при этом южные окраины, включая жилые кварталы, круглосуточно обстреливались украинскими войсками из крупнокалиберной артиллерии, танков и реактивных систем залпового огня.
https://ria.ru/20220404/bucha-1781749659.html
сша
россия
украина
киевская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/01/1595558946_0:0:2592:1944_1920x0_80_0_0_1d4274861c3090d15a1c8f441cf36444.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, в мире, россия, украина, киевская область, пентагон, ситуация в днр и лнр
17:45 04.04.2022 (обновлено: 18:06 04.04.2022)
У Пентагона нет независимого подтверждения событий в Буче
Представитель Пентагона: у США нет независимого подтверждения событий в Буче