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У Пентагона нет независимого подтверждения событий в Буче - РИА Новости, 04.04.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220404/bucha-1781749921.html
У Пентагона нет независимого подтверждения событий в Буче
У Пентагона нет независимого подтверждения событий в Буче - РИА Новости, 04.04.2022
У Пентагона нет независимого подтверждения событий в Буче
Высокопоставленный представитель Пентагона заявил, что США не располагают независимым подтверждением информации о многочисленных жертвах среди гражданского... РИА Новости, 04.04.2022
2022-04-04T17:45
2022-04-04T18:06
обострение ситуации в днр и лнр
сша
в мире
россия
украина
киевская область
пентагон
ситуация в днр и лнр
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ВАШИНГТОН, 4 апр – РИА Новости. Высокопоставленный представитель Пентагона заявил, что США не располагают независимым подтверждением информации о многочисленных жертвах среди гражданского населения киевского предместья Буча, которую в российском Минобороны назвали информационной провокацией."Мы не можем независимо подтвердить сообщения о жестокостях в Буче... Мы не можем независимо и самостоятельно подтвердить это", - сказал он журналистам.В Минобороны РФ заявили, что все опубликованные киевским режимом фотографии и видеоматериалы, якобы свидетельствующие о каких-то "преступлениях" российских военнослужащих в городе Буча Киевской области, являются "очередной провокацией". Как отмечали в военном ведомстве, за время нахождения этого населенного пункта под контролем российских Вооруженных сил ни один местный житель не пострадал от каких-либо насильственных действий. В министерстве отметили, что все российские подразделения полностью вышли из Бучи еще 30 марта, а выезды из города в северном направлении не блокировались, при этом южные окраины, включая жилые кварталы, круглосуточно обстреливались украинскими войсками из крупнокалиберной артиллерии, танков и реактивных систем залпового огня.
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сша, в мире, россия, украина, киевская область, пентагон, ситуация в днр и лнр
17:45 04.04.2022 (обновлено: 18:06 04.04.2022)
 
У Пентагона нет независимого подтверждения событий в Буче

Представитель Пентагона: у США нет независимого подтверждения событий в Буче

CC BY 2.0 / gregwest98 / Пентагон
Пентагон - РИА Новости, 1920, 04.04.2022
CC BY 2.0 / gregwest98 /
Пентагон
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ВАШИНГТОН, 4 апр – РИА Новости. Высокопоставленный представитель Пентагона заявил, что США не располагают независимым подтверждением информации о многочисленных жертвах среди гражданского населения киевского предместья Буча, которую в российском Минобороны назвали информационной провокацией.
"Мы не можем независимо подтвердить сообщения о жестокостях в Буче... Мы не можем независимо и самостоятельно подтвердить это", - сказал он журналистам.
В Минобороны РФ заявили, что все опубликованные киевским режимом фотографии и видеоматериалы, якобы свидетельствующие о каких-то "преступлениях" российских военнослужащих в городе Буча Киевской области, являются "очередной провокацией". Как отмечали в военном ведомстве, за время нахождения этого населенного пункта под контролем российских Вооруженных сил ни один местный житель не пострадал от каких-либо насильственных действий. В министерстве отметили, что все российские подразделения полностью вышли из Бучи еще 30 марта, а выезды из города в северном направлении не блокировались, при этом южные окраины, включая жилые кварталы, круглосуточно обстреливались украинскими войсками из крупнокалиберной артиллерии, танков и реактивных систем залпового огня.
Президент США Джо Байден выступает на пресс-конференции, посвященной ситуации на Донбассе - РИА Новости, 1920, 04.04.2022
17:42
Байден призвал ввести новые санкции против России из-за событий в Буче
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРСШАВ миреРоссияУкраинаКиевская областьПентагонСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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