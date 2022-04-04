https://ria.ru/20220404/bucha-1781749921.html

У Пентагона нет независимого подтверждения событий в Буче

У Пентагона нет независимого подтверждения событий в Буче - РИА Новости, 04.04.2022

У Пентагона нет независимого подтверждения событий в Буче

Высокопоставленный представитель Пентагона заявил, что США не располагают независимым подтверждением информации о многочисленных жертвах среди гражданского... РИА Новости, 04.04.2022

2022-04-04T17:45

2022-04-04T17:45

2022-04-04T18:06

обострение ситуации в днр и лнр

сша

в мире

россия

украина

киевская область

пентагон

ситуация в днр и лнр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/01/1595558946_0:392:2592:1850_1920x0_80_0_0_2640d7fc72be956c190f048c6e0c52a0.jpg

ВАШИНГТОН, 4 апр – РИА Новости. Высокопоставленный представитель Пентагона заявил, что США не располагают независимым подтверждением информации о многочисленных жертвах среди гражданского населения киевского предместья Буча, которую в российском Минобороны назвали информационной провокацией."Мы не можем независимо подтвердить сообщения о жестокостях в Буче... Мы не можем независимо и самостоятельно подтвердить это", - сказал он журналистам.В Минобороны РФ заявили, что все опубликованные киевским режимом фотографии и видеоматериалы, якобы свидетельствующие о каких-то "преступлениях" российских военнослужащих в городе Буча Киевской области, являются "очередной провокацией". Как отмечали в военном ведомстве, за время нахождения этого населенного пункта под контролем российских Вооруженных сил ни один местный житель не пострадал от каких-либо насильственных действий. В министерстве отметили, что все российские подразделения полностью вышли из Бучи еще 30 марта, а выезды из города в северном направлении не блокировались, при этом южные окраины, включая жилые кварталы, круглосуточно обстреливались украинскими войсками из крупнокалиберной артиллерии, танков и реактивных систем залпового огня.

https://ria.ru/20220404/bucha-1781749659.html

сша

россия

украина

киевская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

сша, в мире, россия, украина, киевская область, пентагон, ситуация в днр и лнр