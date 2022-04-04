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Байден призвал ввести новые санкции против России из-за событий в Буче - РИА Новости, 04.04.2022
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Байден призвал ввести новые санкции против России из-за событий в Буче
Байден призвал ввести новые санкции против России из-за событий в Буче - РИА Новости, 04.04.2022
Байден призвал ввести новые санкции против России из-за событий в Буче
Президент США Джо Байден заявил, что ужесточит санкции против России на фоне сообщений о многочисленных жертвах среди мирных жителей в киевском предместье Буча. РИА Новости, 04.04.2022
2022-04-04T17:42
2022-04-04T18:01
россия
украина
киевская область
вооруженные силы рф
в мире
сша
джо байден
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ВАШИНГТОН, 4 апр – РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что ужесточит санкции против России на фоне сообщений о многочисленных жертвах среди мирных жителей в киевском предместье Буча."То, что происходит в Буче, возмутительно, и каждый это видел. Нет, я считаю, что это военное преступление. Я буду добиваться новых санкций, да... Да, я буду продолжать наращивать санкции", - сказал он журналистам.В Минобороны РФ заявили, что все опубликованные киевским режимом фотографии и видеоматериалы, якобы свидетельствующие о каких-то "преступлениях" российских военнослужащих в городе Буча Киевской области, являются "очередной провокацией". Как отмечали в военном ведомстве, за время нахождения этого населенного пункта под контролем российских Вооруженных сил ни один местный житель не пострадал от каких-либо насильственных действий. В министерстве отметили, что все российские подразделения полностью вышли из Бучи еще 30 марта, а выезды из города в северном направлении не блокировались, при этом южные окраины, включая жилые кварталы, круглосуточно обстреливались украинскими войсками из крупнокалиберной артиллерии, танков и реактивных систем залпового огня.Байден вновь назвал Путина "военным преступником", но заявил о необходимости продолжить сбор информации. "Нам нужно собрать все детали, чтобы можно было провести суд по военным преступлениям", - заявил он.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил в понедельник, что Россия категорически отвергает любые обвинения в причастности к гибели людей в Буче и требует от международных лидеров не спешить с огульными обвинениями в адрес России, а прислушаться к аргументации Москвы. По его словам, российские дипломаты продолжат продвигать тему провокации в Буче на повестку дня СБ ООН.
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россия
украина
киевская область
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россия, украина, киевская область, вооруженные силы рф, в мире, сша, джо байден
17:42 04.04.2022 (обновлено: 18:01 04.04.2022)
 
Байден призвал ввести новые санкции против России из-за событий в Буче

Президент США Байден призвал ввести новые санкции против России из-за событий в Буче

© РИА Новости / СтрингерПрезидент США Джо Байден выступает на пресс-конференции, посвященной ситуации на Донбассе
Президент США Джо Байден выступает на пресс-конференции, посвященной ситуации на Донбассе - РИА Новости, 1920, 04.04.2022
© РИА Новости / Стрингер
Президент США Джо Байден выступает на пресс-конференции, посвященной ситуации на Донбассе
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ВАШИНГТОН, 4 апр – РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что ужесточит санкции против России на фоне сообщений о многочисленных жертвах среди мирных жителей в киевском предместье Буча.
"То, что происходит в Буче, возмутительно, и каждый это видел. Нет, я считаю, что это военное преступление. Я буду добиваться новых санкций, да... Да, я буду продолжать наращивать санкции", - сказал он журналистам.
Здание генеральной прокуратуры РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 04.04.2022
17:55Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Генпрокуратура начала проверку публикаций в интернете о Буче
В Минобороны РФ заявили, что все опубликованные киевским режимом фотографии и видеоматериалы, якобы свидетельствующие о каких-то "преступлениях" российских военнослужащих в городе Буча Киевской области, являются "очередной провокацией". Как отмечали в военном ведомстве, за время нахождения этого населенного пункта под контролем российских Вооруженных сил ни один местный житель не пострадал от каких-либо насильственных действий. В министерстве отметили, что все российские подразделения полностью вышли из Бучи еще 30 марта, а выезды из города в северном направлении не блокировались, при этом южные окраины, включая жилые кварталы, круглосуточно обстреливались украинскими войсками из крупнокалиберной артиллерии, танков и реактивных систем залпового огня.
Байден вновь назвал Путина "военным преступником", но заявил о необходимости продолжить сбор информации. "Нам нужно собрать все детали, чтобы можно было провести суд по военным преступлениям", - заявил он.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил в понедельник, что Россия категорически отвергает любые обвинения в причастности к гибели людей в Буче и требует от международных лидеров не спешить с огульными обвинениями в адрес России, а прислушаться к аргументации Москвы. По его словам, российские дипломаты продолжат продвигать тему провокации в Буче на повестку дня СБ ООН.
Пентагон - РИА Новости, 1920, 04.04.2022
17:45Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
У Пентагона нет независимого подтверждения событий в Буче
 
РоссияУкраинаКиевская областьВооруженные силы РФВ миреСШАДжо Байден
 
 
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