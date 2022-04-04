https://ria.ru/20220404/bucha-1781749659.html

Байден призвал ввести новые санкции против России из-за событий в Буче

Байден призвал ввести новые санкции против России из-за событий в Буче - РИА Новости, 04.04.2022

Байден призвал ввести новые санкции против России из-за событий в Буче

Президент США Джо Байден заявил, что ужесточит санкции против России на фоне сообщений о многочисленных жертвах среди мирных жителей в киевском предместье Буча. РИА Новости, 04.04.2022

2022-04-04T17:42

2022-04-04T17:42

2022-04-04T18:01

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ВАШИНГТОН, 4 апр – РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что ужесточит санкции против России на фоне сообщений о многочисленных жертвах среди мирных жителей в киевском предместье Буча."То, что происходит в Буче, возмутительно, и каждый это видел. Нет, я считаю, что это военное преступление. Я буду добиваться новых санкций, да... Да, я буду продолжать наращивать санкции", - сказал он журналистам.В Минобороны РФ заявили, что все опубликованные киевским режимом фотографии и видеоматериалы, якобы свидетельствующие о каких-то "преступлениях" российских военнослужащих в городе Буча Киевской области, являются "очередной провокацией". Как отмечали в военном ведомстве, за время нахождения этого населенного пункта под контролем российских Вооруженных сил ни один местный житель не пострадал от каких-либо насильственных действий. В министерстве отметили, что все российские подразделения полностью вышли из Бучи еще 30 марта, а выезды из города в северном направлении не блокировались, при этом южные окраины, включая жилые кварталы, круглосуточно обстреливались украинскими войсками из крупнокалиберной артиллерии, танков и реактивных систем залпового огня.Байден вновь назвал Путина "военным преступником", но заявил о необходимости продолжить сбор информации. "Нам нужно собрать все детали, чтобы можно было провести суд по военным преступлениям", - заявил он.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил в понедельник, что Россия категорически отвергает любые обвинения в причастности к гибели людей в Буче и требует от международных лидеров не спешить с огульными обвинениями в адрес России, а прислушаться к аргументации Москвы. По его словам, российские дипломаты продолжат продвигать тему провокации в Буче на повестку дня СБ ООН.

https://ria.ru/20220404/bucha-1781752882.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

россия, украина, киевская область, вооруженные силы рф, в мире, сша, джо байден