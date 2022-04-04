https://ria.ru/20220404/bucha-1781708950.html

Польский депутат усомнился в "массовой гибели" людей в Буче

Польский депутат усомнился в "массовой гибели" людей в Буче - РИА Новости, 04.04.2022

Польский депутат усомнился в "массовой гибели" людей в Буче

Депутат сейма Польши, лидер коалиции евроскептиков и националистов "Конфедерация" Януш Корвин-Микке усомнился в "массовой гибели" людей в украинской Буче под... РИА Новости, 04.04.2022

2022-04-04T15:37

2022-04-04T15:37

2022-04-04T15:37

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

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дмитрий песков

киевская область

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ВАРШАВА, 4 апр – РИА Новости. Депутат сейма Польши, лидер коалиции евроскептиков и националистов "Конфедерация" Януш Корвин-Микке усомнился в "массовой гибели" людей в украинской Буче под Киевом, которую в Минобороны РФ считают очередной провокацией."Вы заметили, что дома почти нетронуты (Наверное, нет...)? А вы подумали, почему людей хоронят в братских могилах - а не хоронят их родственники (в Буче жило 36 тысяч человек.)? И почему родственники не убрали эти тела с улицы?" - написал Корвин-Микке в Twitter, комментируя видеозапись с улиц Бучи."Смотрите и думайте! Это не больно", - добавил он.Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий предложил создать международную комиссию по расследованию событий в украинской Буче.Ранее украинские власти и СМИ распространили видеозапись, снятую якобы в городе Буча Киевской области, где на дороге лежат тела погибших. Многие интернет-пользователи усомнились в достоверности обвинений Киева в адрес Москвы, отмечая, что около тел на земле нет крови, а у некоторых погибших на рукавах белые повязки и они могли быть убиты украинскими силовиками или территориальной обороной. Также пользователи обратили внимание, что "погибшие" шевелят руками, а при взгляде в зеркало заднего вида машины оператора создается впечатление, что один из "погибших" меняет положение, едва автомобиль проезжает мимо.В Минобороны РФ заявили, что все опубликованные киевским режимом фотографии и видеоматериалы, якобы свидетельствующие о каких-то "преступлениях" российских военнослужащих в городе Буча Киевской области, являются "очередной провокацией". Как отмечали в военном ведомстве, за время нахождения этого населенного пункта под контролем российских Вооруженных сил ни один местный житель не пострадал от каких-либо насильственных действий. В министерстве отметили, что все российские подразделения полностью вышли из Бучи еще 30 марта, а выезды из города в северном направлении не блокировались, при этом южные окраины, включая жилые кварталы, круглосуточно обстреливались украинскими войсками из крупнокалиберной артиллерии, танков и реактивных систем залпового огня.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил в понедельник, что Россия категорически отвергает любые обвинения в причастности к гибели людей в Буче и требует от международных лидеров не спешить с огульными обвинениями в адрес России, а прислушаться к аргументации Москвы. По его словам, российские дипломаты продолжат продвигать тему провокации в Буче на повестку дня СБ ООН.

https://ria.ru/20220404/bucha-1781700024.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220404/bucha-1781679306.html

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Дарья Буймова

в мире, матеуш моравецкий, дмитрий песков, киевская область, россия, москва, совет безопасности оон, ситуация в днр и лнр