https://ria.ru/20220404/bucha-1781700024.html

Военный эксперт назвал видео из Бучи очевидной провокацией

Военный эксперт назвал видео из Бучи очевидной провокацией - РИА Новости, 04.04.2022

Военный эксперт назвал видео из Бучи очевидной провокацией

Видео из города Буча Киевской области, где после ухода российских войск якобы найдена масса "убитых мирных жителей", - очевидный фейк и провокация, считает... РИА Новости, 04.04.2022

2022-04-04T15:07

2022-04-04T15:07

2022-04-04T15:07

обострение ситуации в днр и лнр

саддам хусейн

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ирак

колин пауэлл

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БАКУ, 4 апр – РИА Новости. Видео из города Буча Киевской области, где после ухода российских войск якобы найдена масса "убитых мирных жителей", - очевидный фейк и провокация, считает известный российский военный эксперт Игорь Коротченко.По его мнению, "инцидент в Буче" - "отработанная технология информационной провокации, которая синхронизирована с той кампанией, которая поднялась в западных странах"."Очевидная провокация… Аналогичные вещи уже делали США. Достаточно вспомнить инцидент с "белым порошком". Эту пробирку тряс на заседании в ООН госсекретарь США Колин Пауэлл. Он говорил, что это биологическое оружие Саддама Хусейна. В ней, как потом выяснилось, находился обычный стиральный порошок", - заявил Коротченко РИА Новости.Тогда это, по словам эксперта, стало "железным доказательством" вины президента Ирака в тайной разработке химического оружия и поводом для вторжения в страну: "Она была разрушена, Саддам Хусейн казнен, а оружие так и не нашли"."Никто сейчас на Западе не будет ставить вопрос о достоверности этих материалов либо проводить объективное расследование. Эта постановка необходима Западу для дальнейшей демонизации России и ужесточения санкционного давления", - пояснил собеседник агентства.Если предположить, что Украина опубликовала видео, чтобы подтолкнуть США и НАТО к боевым действиям против России, то это вряд ли произойдет, полагает Коротченко."Вряд ли США или какая-то другая страна НАТО примет участие в боевых действиях против России, потому что это означало бы неизбежное перерастание ситуации в обмен ядерными ударами, по крайней мере на тактическом уровне", - отметил собеседник агентства.На деле, вероятнее всего, провокация Украины "послужит основанием для ужесточения уже введенных санкций", считает главный редактор журнала "Национальная оборона".Согласно прогнозам эксперта, также Запад будет давить на те государства, которые не присоединились к антироссийским санкциям. Кроме того, будут масштабированы поставки вооружения, военной техники, включая летальные виды вооружения, для украинской армии.Ранее украинские власти и СМИ распространили видеозапись, снятую якобы в городе Буча Киевской области, где на дороге лежат тела погибших. Многие интернет-пользователи усомнились в достоверности обвинений Киева в адрес Москвы, отмечая, что около тел на земле нет крови, а у некоторых погибших на рукавах белые повязки и они могли быть убиты украинскими силовиками или территориальной обороной.Также пользователи обратили внимание, что "погибшие" шевелят руками, а при взгляде в зеркало заднего вида машины оператора создается впечатление, что один из "погибших" меняет положение, едва автомобиль проезжает мимо.В Минобороны РФ заявили, что все опубликованные киевским режимом фотографии и видеоматериалы, якобы свидетельствующие о каких-то "преступлениях" российских военнослужащих в городе Буча Киевской области, являются "очередной провокацией".Как отмечали в военном ведомстве, за время нахождения этого населенного пункта под контролем российских Вооруженных сил ни один местный житель не пострадал от каких-либо насильственных действий.В министерстве отметили, что все российские подразделения полностью вышли из Бучи еще 30 марта, а выезды из города в северном направлении не блокировались, при этом южные окраины, включая жилые кварталы, круглосуточно обстреливались украинскими войсками из крупнокалиберной артиллерии, танков и реактивных систем залпового огня.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил в понедельник, что Россия категорически отвергает любые обвинения в причастности к гибели людей в Буче и требует от международных лидеров не спешить с огульными обвинениями в адрес России, а прислушаться к аргументации Москвы.По его словам, российские дипломаты продолжат продвигать тему провокации в Буче на повестку дня СБ ООН.

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https://ria.ru/20220404/bucha-1781693713.html

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Ольга Маркова

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