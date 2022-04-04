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Жители Волновахи не верят в то, что ВС России могли навредить жителям Бучи - РИА Новости, 04.04.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220404/bucha-1781693713.html
Жители Волновахи не верят в то, что ВС России могли навредить жителям Бучи
Жители Волновахи не верят в то, что ВС России могли навредить жителям Бучи - РИА Новости, 04.04.2022
Жители Волновахи не верят в то, что ВС России могли навредить жителям Бучи
Жители освобожденной Волновахи не верят в то, что Вооруженные силы России могли причинить вред мирному населению города Буча в Киевской области, передает... РИА Новости, 04.04.2022
2022-04-04T14:40
2022-04-04T14:40
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
дмитрий песков
москва
россия
волноваха
совет безопасности оон
ситуация в днр и лнр
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ВОЛНОВАХА, 4 апр - РИА Новости. Жители освобожденной Волновахи не верят в то, что Вооруженные силы России могли причинить вред мирному населению города Буча в Киевской области, передает корреспондент РИА Новости."Я не верю в то, что они могли сделать что-то такое", - ответила жительница Волновахи на вопрос РИА Новости о событиях в городе Буча.Другая мирная жительница, которая также пережила боевые действия в городе, считает, что в современных обстоятельствах можно верить только увиденному лично.Ранее украинские власти и СМИ распространили видеозапись, снятую якобы в городе Буча Киевской области, где на дороге лежат тела погибших. Многие пользователи усомнились в достоверности обвинений Киева в адрес Москвы, отмечая, что около тел на земле нет крови, а у некоторых погибших на рукавах белые повязки, и они могли быть убиты украинскими силовиками или территориальной обороной. Также пользователи обратили внимание, что "погибшие" шевелят руками, а при взгляде в зеркало заднего вида машины оператора создается впечатление, что один из "погибших" меняет положение, едва автомобиль проезжает мимо.В Минобороны РФ заявили, что все опубликованные киевским режимом фотографии и видеоматериалы, якобы свидетельствующие о каких-то "преступлениях" российских военнослужащих в городе Буча Киевской области, являются "очередной провокацией". Как отмечали в военном ведомстве, за время нахождения этого населенного пункта под контролем российских Вооруженных сил ни один местный житель не пострадал от каких-либо насильственных действий. В министерстве отметили, что все российские подразделения полностью вышли из Бучи еще 30 марта, а выезды из города в северном направлении не блокировались, при этом южные окраины, включая жилые кварталы, круглосуточно обстреливались украинскими войсками из крупнокалиберной артиллерии, танков и реактивных систем залпового огня.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил в понедельник, что Россия категорически отвергает любые обвинения в причастности к гибели людей в Буче и требует от международных лидеров не спешить с огульными обвинениями в адрес России, а прислушаться к аргументации Москвы. По его словам, российские дипломаты продолжат продвигать тему провокации в Буче на повестку дня СБ ООН.
https://ria.ru/20220404/bucha-1781676658.html
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россия
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в мире, дмитрий песков, москва, россия, волноваха, совет безопасности оон, ситуация в днр и лнр
14:40 04.04.2022
 
Жители Волновахи не верят в то, что ВС России могли навредить жителям Бучи

Жители Волновахи не верят в то, что Вооруженные силы России могли навредить населению Бучи

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкМестные жители получают гуманитарную помощь в перешедшем под контроль ДНР городе Волноваха
Местные жители получают гуманитарную помощь в перешедшем под контроль ДНР городе Волноваха - РИА Новости, 1920, 04.04.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Местные жители получают гуманитарную помощь в перешедшем под контроль ДНР городе Волноваха. Архивное фото
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ВОЛНОВАХА, 4 апр - РИА Новости. Жители освобожденной Волновахи не верят в то, что Вооруженные силы России могли причинить вред мирному населению города Буча в Киевской области, передает корреспондент РИА Новости.
"Я не верю в то, что они могли сделать что-то такое", - ответила жительница Волновахи на вопрос РИА Новости о событиях в городе Буча.
Украинские военные в городе Буча - РИА Новости, 1920, 04.04.2022
13:48
Провокацию в Буче используют в антироссийских целях, заявил Лавров
Другая мирная жительница, которая также пережила боевые действия в городе, считает, что в современных обстоятельствах можно верить только увиденному лично.
Ранее украинские власти и СМИ распространили видеозапись, снятую якобы в городе Буча Киевской области, где на дороге лежат тела погибших. Многие пользователи усомнились в достоверности обвинений Киева в адрес Москвы, отмечая, что около тел на земле нет крови, а у некоторых погибших на рукавах белые повязки, и они могли быть убиты украинскими силовиками или территориальной обороной. Также пользователи обратили внимание, что "погибшие" шевелят руками, а при взгляде в зеркало заднего вида машины оператора создается впечатление, что один из "погибших" меняет положение, едва автомобиль проезжает мимо.
В Минобороны РФ заявили, что все опубликованные киевским режимом фотографии и видеоматериалы, якобы свидетельствующие о каких-то "преступлениях" российских военнослужащих в городе Буча Киевской области, являются "очередной провокацией". Как отмечали в военном ведомстве, за время нахождения этого населенного пункта под контролем российских Вооруженных сил ни один местный житель не пострадал от каких-либо насильственных действий. В министерстве отметили, что все российские подразделения полностью вышли из Бучи еще 30 марта, а выезды из города в северном направлении не блокировались, при этом южные окраины, включая жилые кварталы, круглосуточно обстреливались украинскими войсками из крупнокалиберной артиллерии, танков и реактивных систем залпового огня.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил в понедельник, что Россия категорически отвергает любые обвинения в причастности к гибели людей в Буче и требует от международных лидеров не спешить с огульными обвинениями в адрес России, а прислушаться к аргументации Москвы. По его словам, российские дипломаты продолжат продвигать тему провокации в Буче на повестку дня СБ ООН.
Лавров назвал фейковой атакой ситуацию в городе Буча
12:58Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Лавров назвал ситуацию вокруг Бучи фейковой атакой
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреДмитрий ПесковМоскваРоссияВолновахаСовет Безопасности ООНСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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