https://ria.ru/20220404/bucha-1781676658.html

Провокацию в Буче используют в антироссийских целях, заявил Лавров

Провокацию в Буче используют в антироссийских целях, заявил Лавров - РИА Новости, 04.04.2022

Провокацию в Буче используют в антироссийских целях, заявил Лавров

Инсценировку в украинской Буче пытаются использовать в антироссийских целях, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече с замгенсека ООН... РИА Новости, 04.04.2022

2022-04-04T13:48

2022-04-04T13:48

2022-04-04T13:51

политика

киевская область

украина

россия

сергей лавров

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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Инсценировку в украинской Буче пытаются использовать в антироссийских целях, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече с замгенсека ООН Мартином Гриффитсом."Российские военнослужащие полностью вышли из этого города 30 марта, 31 марта мэр города торжественно говорил, что все у него в порядке, а ещё два дня спустя мы увидели, как на улицах организована та самая постановка, которую сейчас пытаются использовать в антироссийских целях", - сказал министр, назвав произошедшее "инсценировкой".Ранее украинские власти и СМИ распространили видеозапись, снятую якобы в городе Буча Киевской области, где на дороге лежат тела погибших. Многие интернет-пользователи усомнились в достоверности обвинений Киева в адрес Москвы, отмечая, что около тел на земле нет крови, а у некоторых погибших на рукавах белые повязки и они могли быть убиты украинскими силовиками или территориальной обороной. Также пользователи обратили внимание, что "погибшие" шевелят руками, а при взгляде в зеркало заднего вида машины оператора создается впечатление, что один из "погибших" меняет положение, едва автомобиль проезжает мимо.В Минобороны РФ заявили, что все опубликованные киевским режимом фотографии и видеоматериалы, якобы свидетельствующие о каких-то "преступлениях" российских военнослужащих в городе Буча Киевской области, являются "очередной провокацией". Как отмечали в военном ведомстве, за время нахождения этого населенного пункта под контролем российских Вооруженных сил ни один местный житель не пострадал от каких-либо насильственных действий. В министерстве отметили, что все российские подразделения полностью вышли из Бучи еще 30 марта, а выезды из города в северном направлении не блокировались, при этом южные окраины, включая жилые кварталы, круглосуточно обстреливались украинскими войсками из крупнокалиберной артиллерии, танков и реактивных систем залпового огня.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил в понедельник, что Россия категорически отвергает любые обвинения в причастности к гибели людей в Буче и требует от международных лидеров не спешить с огульными обвинениями в адрес России, а прислушаться к аргументации Москвы. По его словам, российские дипломаты продолжат продвигать тему провокации в Буче на повестку дня СБ ООН.

https://ria.ru/20220404/ukraina-1781660327.html

https://ria.ru/20220404/feyk-1781674255.html

киевская область

украина

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

политика, киевская область, украина, россия, сергей лавров