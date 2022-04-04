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Лавров назвал ситуацию вокруг Бучи фейковой атакой - РИА Новости, 04.04.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220404/bucha-1781664469.html
Лавров назвал ситуацию вокруг Бучи фейковой атакой
Лавров назвал ситуацию вокруг Бучи фейковой атакой - РИА Новости, 04.04.2022
Лавров назвал ситуацию вокруг Бучи фейковой атакой
Глава российского МИД Сергей Лавров назвал очередной фейковой атакой ситуацию вокруг украинской Бучи и заявил, что там была устроена инсценировка. РИА Новости, 04.04.2022
2022-04-04T12:58
2022-04-04T14:43
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
сергей лавров
россия
украина
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Глава российского МИД Сергей Лавров назвал очередной фейковой атакой ситуацию вокруг украинской Бучи и заявил, что там была устроена инсценировка."На днях очередная фейковая атака была предпринята в городе Буча Киевской области после того, как оттуда вышли российские военнослужащие в соответствии с планами", - заявил Лавров на встрече с замгенсека ООН по гуманитарным вопросам Мартином Гриффитсом.По его словам, "там через несколько дней была устроена инсценировка, которую разгоняют по всем каналам и социальным сетям украинские представители и их западные покровители".Ранее украинские власти и СМИ распространили видеозапись, снятую якобы в городе Буча Киевской области, где на дороге лежат тела погибших. Многие интернет-пользователи усомнились в достоверности обвинений Киева в адрес Москвы, отмечая, что около тел на земле нет крови, а у некоторых погибших на рукавах белые повязки и они могли быть убиты украинскими силовиками или территориальной обороной. Также пользователи обратили внимание, что "погибшие" шевелят руками, а при взгляде в зеркало заднего вида машины оператора создается впечатление, что один из "погибших" меняет положение, едва автомобиль проезжает мимо.В Минобороны РФ заявили, что все опубликованные киевским режимом фотографии и видеоматериалы, якобы свидетельствующие о каких-то "преступлениях" российских военнослужащих в городе Буча Киевской области, являются "очередной провокацией". Как отмечали в военном ведомстве, за время нахождения этого населенного пункта под контролем российских Вооруженных сил ни один местный житель не пострадал от каких-либо насильственных действий. В министерстве отметили, что все российские подразделения полностью вышли из Бучи еще 30 марта, а выезды из города в северном направлении не блокировались, при этом южные окраины, включая жилые кварталы, круглосуточно обстреливались украинскими войсками из крупнокалиберной артиллерии, танков и реактивных систем залпового огня.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил в понедельник, что Россия категорически отвергает любые обвинения в причастности к гибели людей в Буче и требует от международных лидеров не спешить с огульными обвинениями в адрес России, а прислушаться к аргументации Москвы. По его словам, российские дипломаты продолжат продвигать тему провокации в Буче на повестку дня СБ ООН.
https://ria.ru/20220404/bucha-1781659378.html
https://radiosputnik.ria.ru/20220404/zakharova-1781655389.html
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Лавров назвал "фейковой атакой" ситуацию в городе Буча
Лавров назвал "фейковой атакой" ситуацию в городе Буча
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в мире, сергей лавров, россия, украина
12:58 04.04.2022 (обновлено: 14:43 04.04.2022)
 
Лавров назвал ситуацию вокруг Бучи фейковой атакой

Глава МИД Лавров назвал ситуацию вокруг украинской Бучи очередной фейковой атакой

Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Глава российского МИД Сергей Лавров назвал очередной фейковой атакой ситуацию вокруг украинской Бучи и заявил, что там была устроена инсценировка.
"На днях очередная фейковая атака была предпринята в городе Буча Киевской области после того, как оттуда вышли российские военнослужащие в соответствии с планами", - заявил Лавров на встрече с замгенсека ООН по гуманитарным вопросам Мартином Гриффитсом.
По его словам, "там через несколько дней была устроена инсценировка, которую разгоняют по всем каналам и социальным сетям украинские представители и их западные покровители".
Ранее украинские власти и СМИ распространили видеозапись, снятую якобы в городе Буча Киевской области, где на дороге лежат тела погибших. Многие интернет-пользователи усомнились в достоверности обвинений Киева в адрес Москвы, отмечая, что около тел на земле нет крови, а у некоторых погибших на рукавах белые повязки и они могли быть убиты украинскими силовиками или территориальной обороной. Также пользователи обратили внимание, что "погибшие" шевелят руками, а при взгляде в зеркало заднего вида машины оператора создается впечатление, что один из "погибших" меняет положение, едва автомобиль проезжает мимо.
Украинские военные в городе Буча - РИА Новости, 1920, 04.04.2022
12:43Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Песков призвал прислушаться к аргументации России по провокации в Буче
В Минобороны РФ заявили, что все опубликованные киевским режимом фотографии и видеоматериалы, якобы свидетельствующие о каких-то "преступлениях" российских военнослужащих в городе Буча Киевской области, являются "очередной провокацией". Как отмечали в военном ведомстве, за время нахождения этого населенного пункта под контролем российских Вооруженных сил ни один местный житель не пострадал от каких-либо насильственных действий. В министерстве отметили, что все российские подразделения полностью вышли из Бучи еще 30 марта, а выезды из города в северном направлении не блокировались, при этом южные окраины, включая жилые кварталы, круглосуточно обстреливались украинскими войсками из крупнокалиберной артиллерии, танков и реактивных систем залпового огня.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил в понедельник, что Россия категорически отвергает любые обвинения в причастности к гибели людей в Буче и требует от международных лидеров не спешить с огульными обвинениями в адрес России, а прислушаться к аргументации Москвы. По его словам, российские дипломаты продолжат продвигать тему провокации в Буче на повестку дня СБ ООН.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
12:29В мире
"В худших традициях". Захарова о нежелании Британии созвать СБ ООН по Буче
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреСергей ЛавровРоссияУкраина
 
 
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