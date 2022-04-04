https://ria.ru/20220404/bucha-1781664469.html

Лавров назвал ситуацию вокруг Бучи фейковой атакой

Лавров назвал ситуацию вокруг Бучи фейковой атакой - РИА Новости, 04.04.2022

Лавров назвал ситуацию вокруг Бучи фейковой атакой

Глава российского МИД Сергей Лавров назвал очередной фейковой атакой ситуацию вокруг украинской Бучи и заявил, что там была устроена инсценировка. РИА Новости, 04.04.2022

2022-04-04T12:58

2022-04-04T12:58

2022-04-04T14:43

обострение ситуации в днр и лнр

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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Глава российского МИД Сергей Лавров назвал очередной фейковой атакой ситуацию вокруг украинской Бучи и заявил, что там была устроена инсценировка."На днях очередная фейковая атака была предпринята в городе Буча Киевской области после того, как оттуда вышли российские военнослужащие в соответствии с планами", - заявил Лавров на встрече с замгенсека ООН по гуманитарным вопросам Мартином Гриффитсом.По его словам, "там через несколько дней была устроена инсценировка, которую разгоняют по всем каналам и социальным сетям украинские представители и их западные покровители".Ранее украинские власти и СМИ распространили видеозапись, снятую якобы в городе Буча Киевской области, где на дороге лежат тела погибших. Многие интернет-пользователи усомнились в достоверности обвинений Киева в адрес Москвы, отмечая, что около тел на земле нет крови, а у некоторых погибших на рукавах белые повязки и они могли быть убиты украинскими силовиками или территориальной обороной. Также пользователи обратили внимание, что "погибшие" шевелят руками, а при взгляде в зеркало заднего вида машины оператора создается впечатление, что один из "погибших" меняет положение, едва автомобиль проезжает мимо.В Минобороны РФ заявили, что все опубликованные киевским режимом фотографии и видеоматериалы, якобы свидетельствующие о каких-то "преступлениях" российских военнослужащих в городе Буча Киевской области, являются "очередной провокацией". Как отмечали в военном ведомстве, за время нахождения этого населенного пункта под контролем российских Вооруженных сил ни один местный житель не пострадал от каких-либо насильственных действий. В министерстве отметили, что все российские подразделения полностью вышли из Бучи еще 30 марта, а выезды из города в северном направлении не блокировались, при этом южные окраины, включая жилые кварталы, круглосуточно обстреливались украинскими войсками из крупнокалиберной артиллерии, танков и реактивных систем залпового огня.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил в понедельник, что Россия категорически отвергает любые обвинения в причастности к гибели людей в Буче и требует от международных лидеров не спешить с огульными обвинениями в адрес России, а прислушаться к аргументации Москвы. По его словам, российские дипломаты продолжат продвигать тему провокации в Буче на повестку дня СБ ООН.

https://ria.ru/20220404/bucha-1781659378.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220404/zakharova-1781655389.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, сергей лавров, россия, украина