https://ria.ru/20220404/bucha-1781659378.html

Песков призвал прислушаться к аргументации России по провокации в Буче

Песков призвал прислушаться к аргументации России по провокации в Буче - РИА Новости, 04.04.2022

Песков призвал прислушаться к аргументации России по провокации в Буче

Кремль требует от международных лидеров не спешить с огульными обвинениями в адрес РФ из-за сообщений об убийстве мирных жителей в Буче, а также желает, чтобы... РИА Новости, 04.04.2022

2022-04-04T12:43

2022-04-04T12:43

2022-04-04T12:43

обострение ситуации в днр и лнр

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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Кремль требует от международных лидеров не спешить с огульными обвинениями в адрес РФ из-за сообщений об убийстве мирных жителей в Буче, а также желает, чтобы политики прислушались к аргументации Москвы, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время общения с прессой в понедельник."Ситуация, безусловно, серьезная. И здесь, собственно, мы бы, наверное, требовали, чтобы особенно многие международные лидеры не спешили с заявлениями, не спешили с огульными обвинениями, а все-таки чтобы они запросили информацию из разных источников и, как минимум, прислушались к нашей аргументации", - сказал Песков.Украинские власти и СМИ ранее распространили видеозапись, снятую якобы в городе Буча Киевской области, где на дороге лежат тела погибших. Многие пользователи усомнились в достоверности обвинений Киева в адрес Москвы, отмечая, что около тел на земле нет крови, а у некоторых погибших на рукавах белые повязки, и они могли быть убиты украинскими силовиками или территориальной обороной. Также пользователи обратили внимание, что "погибшие" шевелят руками, а при взгляде в зеркало заднего вида машины оператора создается впечатление, что один из "погибших" меняет положение, едва автомобиль проезжает мимо.В Минобороны РФ заявили, что все опубликованные киевским режимом фотографии и видеоматериалы, якобы свидетельствующие о каких-то "преступлениях" российских военнослужащих в городе Буча Киевской области, являются "очередной провокацией". Как отмечали в военном ведомстве, за время нахождения этого населенного пункта под контролем российских Вооруженных сил ни один местный житель не пострадал от каких-либо насильственных действий. В министерстве отметили, что все российские подразделения полностью вышли из Бучи еще 30 марта, а выезды из города в северном направлении не блокировались, при этом южные окраины, включая жилые кварталы, круглосуточно обстреливались украинскими войсками из крупнокалиберной артиллерии, танков и реактивных систем залпового огня.

https://ria.ru/20220404/bucha-1781628576.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, киевская область, дмитрий песков, россия, украина