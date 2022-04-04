https://ria.ru/20220404/bucha-1781628576.html

Бастрыкин поручил установить авторов фейка об убийстве мирных жителей Бучи

Бастрыкин поручил установить авторов фейка об убийстве мирных жителей Бучи - РИА Новости, 04.04.2022

Бастрыкин поручил установить авторов фейка об убийстве мирных жителей Бучи

Председатель СК Александр Бастрыкин поручил Главному следственному управлению изучить информацию якобы об убийствах мирных жителей в городе Буча, которую... РИА Новости, 04.04.2022

2022-04-04T10:48

2022-04-04T10:48

2022-04-04T13:00

обострение ситуации в днр и лнр

александр бастрыкин

в мире

россия

следственный комитет россии (ск рф)

украина

вооруженные силы украины

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Председатель СК Александр Бастрыкин поручил Главному следственному управлению изучить информацию якобы об убийствах мирных жителей в городе Буча, которую распространило Минобороны Украины, и установить авторов этих фейков, сообщило ведомство в Telegram-канале.По данным Минобороны России, все материалы "о преступлениях российских военнослужащих в указанном населенном пункте не соответствуют действительности" и публикуются в провокационных целях. Бастрыкин поручил разоблачить всех причастных к распространению этих фейков и дать их действиям процессуальную оценку по признакам преступления "Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил". По этой статье УК России может грозить до 15 лет лишения свободы.На минувшей неделе украинские СМИ распространили видеозапись, снятую якобы в городе Буча Киевской области после того, как населенный пункт оставили российские военнослужащие. На опубликованных кадрах на дороге лежат тела погибших.Многие пользователи усомнились в достоверности видео, отмечая, что около тел на земле нет крови, а у некоторых погибших на рукавах белые повязки, и они могли быть убиты украинскими силовиками или территориальной обороной.Также в Сети обратили внимание, что "погибшие" шевелят руками, а при взгляде в зеркало заднего вида машины оператора создается впечатление, что одно из тел меняет положение, едва автомобиль проезжает мимо.В российском Минобороны заявили, что все опубликованные фотографии и видеоматериалы — "очередная провокация". В ведомстве подчеркнули, что ни один житель Бучи не пострадал от действий российских военных, пока город был под их контролем. В министерстве напомнили, что все российские подразделения полностью вышли из Бучи 30 марта, выезды из города в северном направлении не блокировались. При этом украинские войска круглосуточно обстреливали из артиллерии, танков и реактивных систем залпового огня южные окраины, включая жилые кварталы.Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".

https://ria.ru/20220404/bucha-1781590217.html

https://ria.ru/20220403/oon-1781577032.html

https://ria.ru/20220403/bucha-1781573434.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

александр бастрыкин, в мире, россия, следственный комитет россии (ск рф), украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр