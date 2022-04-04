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Бастрыкин поручил установить авторов фейка об убийстве мирных жителей Бучи - РИА Новости, 04.04.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220404/bucha-1781628576.html
Бастрыкин поручил установить авторов фейка об убийстве мирных жителей Бучи
Бастрыкин поручил установить авторов фейка об убийстве мирных жителей Бучи - РИА Новости, 04.04.2022
Бастрыкин поручил установить авторов фейка об убийстве мирных жителей Бучи
Председатель СК Александр Бастрыкин поручил Главному следственному управлению изучить информацию якобы об убийствах мирных жителей в городе Буча, которую... РИА Новости, 04.04.2022
2022-04-04T10:48
2022-04-04T13:00
обострение ситуации в днр и лнр
александр бастрыкин
в мире
россия
следственный комитет россии (ск рф)
украина
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Председатель СК Александр Бастрыкин поручил Главному следственному управлению изучить информацию якобы об убийствах мирных жителей в городе Буча, которую распространило Минобороны Украины, и установить авторов этих фейков, сообщило ведомство в Telegram-канале.По данным Минобороны России, все материалы "о преступлениях российских военнослужащих в указанном населенном пункте не соответствуют действительности" и публикуются в провокационных целях. Бастрыкин поручил разоблачить всех причастных к распространению этих фейков и дать их действиям процессуальную оценку по признакам преступления "Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил". По этой статье УК России может грозить до 15 лет лишения свободы.На минувшей неделе украинские СМИ распространили видеозапись, снятую якобы в городе Буча Киевской области после того, как населенный пункт оставили российские военнослужащие. На опубликованных кадрах на дороге лежат тела погибших.Многие пользователи усомнились в достоверности видео, отмечая, что около тел на земле нет крови, а у некоторых погибших на рукавах белые повязки, и они могли быть убиты украинскими силовиками или территориальной обороной.Также в Сети обратили внимание, что "погибшие" шевелят руками, а при взгляде в зеркало заднего вида машины оператора создается впечатление, что одно из тел меняет положение, едва автомобиль проезжает мимо.В российском Минобороны заявили, что все опубликованные фотографии и видеоматериалы — "очередная провокация". В ведомстве подчеркнули, что ни один житель Бучи не пострадал от действий российских военных, пока город был под их контролем. В министерстве напомнили, что все российские подразделения полностью вышли из Бучи 30 марта, выезды из города в северном направлении не блокировались. При этом украинские войска круглосуточно обстреливали из артиллерии, танков и реактивных систем залпового огня южные окраины, включая жилые кварталы.Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
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александр бастрыкин, в мире, россия, следственный комитет россии (ск рф), украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
10:48 04.04.2022 (обновлено: 13:00 04.04.2022)
 
Бастрыкин поручил установить авторов фейка об убийстве мирных жителей Бучи

Глава СК Бастрыкин поручил дать процессуальную оценку провокации украинской стороны в Буче

© Фото : предоставлено СК РФПредседатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин
Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин - РИА Новости, 1920, 04.04.2022
© Фото : предоставлено СК РФ
Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин
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МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Председатель СК Александр Бастрыкин поручил Главному следственному управлению изучить информацию якобы об убийствах мирных жителей в городе Буча, которую распространило Минобороны Украины, и установить авторов этих фейков, сообщило ведомство в Telegram-канале.

"В целях дискредитации российских военнослужащих Министерство обороны Украины распространило по западным СМИ видеозаписи, снятые в городе Буче Киевской области, как доказательство массового уничтожения мирных жителей", — говорится в публикации.

По данным Минобороны России, все материалы "о преступлениях российских военнослужащих в указанном населенном пункте не соответствуют действительности" и публикуются в провокационных целях.
Бастрыкин поручил разоблачить всех причастных к распространению этих фейков и дать их действиям процессуальную оценку по признакам преступления "Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил". По этой статье УК России может грозить до 15 лет лишения свободы.
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На минувшей неделе украинские СМИ распространили видеозапись, снятую якобы в городе Буча Киевской области после того, как населенный пункт оставили российские военнослужащие. На опубликованных кадрах на дороге лежат тела погибших.
Многие пользователи усомнились в достоверности видео, отмечая, что около тел на земле нет крови, а у некоторых погибших на рукавах белые повязки, и они могли быть убиты украинскими силовиками или территориальной обороной.
Также в Сети обратили внимание, что "погибшие" шевелят руками, а при взгляде в зеркало заднего вида машины оператора создается впечатление, что одно из тел меняет положение, едва автомобиль проезжает мимо.
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В российском Минобороны заявили, что все опубликованные фотографии и видеоматериалы — "очередная провокация". В ведомстве подчеркнули, что ни один житель Бучи не пострадал от действий российских военных, пока город был под их контролем.
В министерстве напомнили, что все российские подразделения полностью вышли из Бучи 30 марта, выезды из города в северном направлении не блокировались. При этом украинские войска круглосуточно обстреливали из артиллерии, танков и реактивных систем залпового огня южные окраины, включая жилые кварталы.
Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРАлександр БастрыкинВ миреРоссияСледственный комитет России (СК РФ)УкраинаВооруженные силы УкраиныСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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