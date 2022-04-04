https://ria.ru/20220404/bucha-1781625072.html

Моравецкий предложил создать комиссию по Буче

Моравецкий предложил создать комиссию по Буче - РИА Новости, 04.04.2022

Моравецкий предложил создать комиссию по Буче

Польша предлагает создать международную комиссию по расследованию событий в украинской Буче, которые МО РФ назвало провокацией. РИА Новости, 04.04.2022

2022-04-04T10:36

2022-04-04T10:36

2022-04-04T10:36

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

польша

варшава

матеуш моравецкий

украина

киевская область

ситуация в днр и лнр

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ВАРШАВА, 4 апр – РИА Новости. Польша предлагает создать международную комиссию по расследованию событий в украинской Буче, которые МО РФ назвало провокацией."Мы предлагаем создание международной комиссии для расследования этого преступления – преступления геноцида на Украине. Международной комиссии, которая будет состоять из юристов, врачей, криминалистов – специалистов, которые смогут описать все очень точно", - заявил премьер Польши Матеуш Моравецкий на пресс-конференции в Варшаве в понедельник.Ранее украинские власти и СМИ распространили видеозапись, снятую якобы в городе Буча Киевской области, где на дороге лежат тела погибших. Многие пользователи усомнились в достоверности обвинений Киева в адрес Москвы, отмечая, что около тел на земле нет крови, а у некоторых погибших на рукавах белые повязки, и они могли быть убиты украинскими силовиками или территориальной обороной. Также пользователи обратили внимание, что "погибшие" шевелят руками, а при взгляде в зеркало заднего вида машины оператора создается впечатление, что один из "погибших" меняет положение, едва автомобиль проезжает мимо.В Минобороны РФ заявили, что все опубликованные киевским режимом фотографии и видеоматериалы, якобы свидетельствующие о каких-то "преступлениях" российских военнослужащих в городе Буча Киевской области, являются "очередной провокацией". Как отмечали в военном ведомстве, за время нахождения этого населенного пункта под контролем российских Вооруженных сил ни один местный житель не пострадал от каких-либо насильственных действий. В министерстве отметили, что все российские подразделения полностью вышли из Бучи еще 30 марта, а выезды из города в северном направлении не блокировались, при этом южные окраины, включая жилые кварталы, круглосуточно обстреливались украинскими войсками из крупнокалиберной артиллерии, танков и реактивных систем залпового огня.

https://ria.ru/20220403/oon-1781573992.html

https://ria.ru/20220403/mid-1781584711.html

польша

варшава

украина

киевская область

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, польша, варшава, матеуш моравецкий, украина, киевская область, ситуация в днр и лнр