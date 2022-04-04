Моравецкий предложил создать комиссию по Буче
Премьер Польши Моравецкий предложил создать комиссию по событиям в Буче Киевской области
© REUTERS / Aleksandra SzmigielПремьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в Королевском замке в Варшаве
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в Королевском замке в Варшаве
ВАРШАВА, 4 апр – РИА Новости. Польша предлагает создать международную комиссию по расследованию событий в украинской Буче, которые МО РФ назвало провокацией.
"Мы предлагаем создание международной комиссии для расследования этого преступления – преступления геноцида на Украине. Международной комиссии, которая будет состоять из юристов, врачей, криминалистов – специалистов, которые смогут описать все очень точно", - заявил премьер Польши Матеуш Моравецкий на пресс-конференции в Варшаве в понедельник.
Ранее украинские власти и СМИ распространили видеозапись, снятую якобы в городе Буча Киевской области, где на дороге лежат тела погибших. Многие пользователи усомнились в достоверности обвинений Киева в адрес Москвы, отмечая, что около тел на земле нет крови, а у некоторых погибших на рукавах белые повязки, и они могли быть убиты украинскими силовиками или территориальной обороной. Также пользователи обратили внимание, что "погибшие" шевелят руками, а при взгляде в зеркало заднего вида машины оператора создается впечатление, что один из "погибших" меняет положение, едва автомобиль проезжает мимо.
В Минобороны РФ заявили, что все опубликованные киевским режимом фотографии и видеоматериалы, якобы свидетельствующие о каких-то "преступлениях" российских военнослужащих в городе Буча Киевской области, являются "очередной провокацией". Как отмечали в военном ведомстве, за время нахождения этого населенного пункта под контролем российских Вооруженных сил ни один местный житель не пострадал от каких-либо насильственных действий. В министерстве отметили, что все российские подразделения полностью вышли из Бучи еще 30 марта, а выезды из города в северном направлении не блокировались, при этом южные окраины, включая жилые кварталы, круглосуточно обстреливались украинскими войсками из крупнокалиберной артиллерии, танков и реактивных систем залпового огня.