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Моравецкий предложил создать комиссию по Буче - РИА Новости, 04.04.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220404/bucha-1781625072.html
Моравецкий предложил создать комиссию по Буче
Моравецкий предложил создать комиссию по Буче - РИА Новости, 04.04.2022
Моравецкий предложил создать комиссию по Буче
Польша предлагает создать международную комиссию по расследованию событий в украинской Буче, которые МО РФ назвало провокацией. РИА Новости, 04.04.2022
2022-04-04T10:36
2022-04-04T10:36
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
польша
варшава
матеуш моравецкий
украина
киевская область
ситуация в днр и лнр
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ВАРШАВА, 4 апр – РИА Новости. Польша предлагает создать международную комиссию по расследованию событий в украинской Буче, которые МО РФ назвало провокацией."Мы предлагаем создание международной комиссии для расследования этого преступления – преступления геноцида на Украине. Международной комиссии, которая будет состоять из юристов, врачей, криминалистов – специалистов, которые смогут описать все очень точно", - заявил премьер Польши Матеуш Моравецкий на пресс-конференции в Варшаве в понедельник.Ранее украинские власти и СМИ распространили видеозапись, снятую якобы в городе Буча Киевской области, где на дороге лежат тела погибших. Многие пользователи усомнились в достоверности обвинений Киева в адрес Москвы, отмечая, что около тел на земле нет крови, а у некоторых погибших на рукавах белые повязки, и они могли быть убиты украинскими силовиками или территориальной обороной. Также пользователи обратили внимание, что "погибшие" шевелят руками, а при взгляде в зеркало заднего вида машины оператора создается впечатление, что один из "погибших" меняет положение, едва автомобиль проезжает мимо.В Минобороны РФ заявили, что все опубликованные киевским режимом фотографии и видеоматериалы, якобы свидетельствующие о каких-то "преступлениях" российских военнослужащих в городе Буча Киевской области, являются "очередной провокацией". Как отмечали в военном ведомстве, за время нахождения этого населенного пункта под контролем российских Вооруженных сил ни один местный житель не пострадал от каких-либо насильственных действий. В министерстве отметили, что все российские подразделения полностью вышли из Бучи еще 30 марта, а выезды из города в северном направлении не блокировались, при этом южные окраины, включая жилые кварталы, круглосуточно обстреливались украинскими войсками из крупнокалиберной артиллерии, танков и реактивных систем залпового огня.
https://ria.ru/20220403/oon-1781573992.html
https://ria.ru/20220403/mid-1781584711.html
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в мире, польша, варшава, матеуш моравецкий, украина, киевская область, ситуация в днр и лнр
10:36 04.04.2022
 
Моравецкий предложил создать комиссию по Буче

Премьер Польши Моравецкий предложил создать комиссию по событиям в Буче Киевской области

© REUTERS / Aleksandra SzmigielПремьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в Королевском замке в Варшаве
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в Королевском замке в Варшаве - РИА Новости, 1920, 04.04.2022
© REUTERS / Aleksandra Szmigiel
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в Королевском замке в Варшаве
Читать ria.ru в
ВАРШАВА, 4 апр – РИА Новости. Польша предлагает создать международную комиссию по расследованию событий в украинской Буче, которые МО РФ назвало провокацией.
"Мы предлагаем создание международной комиссии для расследования этого преступления – преступления геноцида на Украине. Международной комиссии, которая будет состоять из юристов, врачей, криминалистов – специалистов, которые смогут описать все очень точно", - заявил премьер Польши Матеуш Моравецкий на пресс-конференции в Варшаве в понедельник.
Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерреш - РИА Новости, 1920, 03.04.2022
Вчера, 21:26Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Генсек ООН призвал к независимому расследованию "событий в Буче"
Ранее украинские власти и СМИ распространили видеозапись, снятую якобы в городе Буча Киевской области, где на дороге лежат тела погибших. Многие пользователи усомнились в достоверности обвинений Киева в адрес Москвы, отмечая, что около тел на земле нет крови, а у некоторых погибших на рукавах белые повязки, и они могли быть убиты украинскими силовиками или территориальной обороной. Также пользователи обратили внимание, что "погибшие" шевелят руками, а при взгляде в зеркало заднего вида машины оператора создается впечатление, что один из "погибших" меняет положение, едва автомобиль проезжает мимо.
В Минобороны РФ заявили, что все опубликованные киевским режимом фотографии и видеоматериалы, якобы свидетельствующие о каких-то "преступлениях" российских военнослужащих в городе Буча Киевской области, являются "очередной провокацией". Как отмечали в военном ведомстве, за время нахождения этого населенного пункта под контролем российских Вооруженных сил ни один местный житель не пострадал от каких-либо насильственных действий. В министерстве отметили, что все российские подразделения полностью вышли из Бучи еще 30 марта, а выезды из города в северном направлении не блокировались, при этом южные окраины, включая жилые кварталы, круглосуточно обстреливались украинскими войсками из крупнокалиберной артиллерии, танков и реактивных систем залпового огня.
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 03.04.2022
Вчера, 23:53
МИД назвал целью преступления украинских радикалов в Буче срыв переговоров
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреПольшаВаршаваМатеуш МоравецкийУкраинаКиевская областьСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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