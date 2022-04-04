Эксперт сравнил провокацию в Буче с инцидентом в Сребренице
Политолог Суздальцев: провокация в Буче скоординирована по примеру Сребреницы
Украинские военные в городе Буча
МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Провокация в украинской Буче могла быть организована Киевом совместно с Вашингтоном по примеру югославской Сребреницы для оправдания антироссийских санкций, заявил РИА Новости российский политолог Андрей Суздальцев.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что цель преступления украинских радикалов в Буче в том, чтобы сорвать мирные переговоры.
"Эта провокация связана с тем, что в Киеве ожидают с большим беспокойством итоги боев за Донбасс. Киев и Вашингтон это организуют и такими нулевыми провокациями пытаются остановить спецоперацию. Есть даже конкуренция между Киевом и Вашингтоном, кто ее первым остановит. Вашингтону безумно важно показать, что западный мир доминирует, но проведение спецоперации демонстрирует, что никакого доминирования нет", - сказал эксперт.
По его словам, в Киеве и Вашингтоне хотят сделать из России "исчадье ада", чтобы обосновать введенные против нее санкции.
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"Они идут по образцу югославской войны - создают "украинскую Сребреницу". (Владимир) Зеленский приглашает бывшего канцлера (ФРГ Ангелу) Меркель в Бучу. Это чистой воды провокация, которая будет забита в украинские учебники", - заявил Суздальцев.
По мнению эксперта, российское обращение в Совбез ООН с просьбой провести расследование не приведет к результатам, потому что Запад "демонстративно отказывается верить" России и "ничего не слышит".
Ранее украинские власти и СМИ распространили видеозапись, снятую якобы в городе Буча Киевской области, где на дороге лежат тела погибших. Пользователи обратили внимание, что "погибшие" шевелят руками и убирают конечности, чтобы не попасть под колеса военной техники. Также в зеркале заднего вида машины оператора можно рассмотреть, как один из "погибших" встает, едва автомобиль проезжает мимо.
В Минобороны РФ заявили, что все опубликованные киевским режимом фотографии и видеоматериалы, якобы свидетельствующие о каких-то "преступлениях" российских военнослужащих в городе Буча Киевской области, являются "очередной провокацией". Как отмечали в военном ведомстве, за время нахождения этого населенного пункта под контролем российских Вооруженных сил ни один местный житель не пострадал от каких-либо насильственных действий. В министерстве отметили, что все российские подразделения полностью вышли из Бучи еще 30 марта, а выезды из города в северном направлении не блокировались, при этом южные окраины, включая жилые кварталы, круглосуточно обстреливались украинскими войсками из крупнокалиберной артиллерии, танков и реактивных систем залпового огня.