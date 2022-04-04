07:58 04.04.2022 (обновлено: 09:58 04.04.2022)
Премьер Японии Кисида прокомментировал видео из Бучи в украинских СМИ
Премьер Японии Кисида прокомментировал видео из Бучи в украинских СМИ
Премьер-министр Японии Фумио Кисида. Архивное фото
ТОКИО, 4 апр — РИА Новости. Премьер-министр Японии Фумио Кисида в эфире телеканала NHK осудил Россию в связи с видео из украинской Бучи, которое Минобороны РФ ранее назвало фейком.
"Резко осуждаем действия по причинению вреда мирным жителям, что является нарушением международного права. Нам известно, что в мировом сообществе растет осуждение, Япония также решительно осуждает и порицает действия, представляющие проблему с гуманитарной точки зрения и являющиеся нарушением международного права", — сказал он журналистам в понедельник.
Кисида не исключил возможности принятия в связи с этим дополнительных санкций против России.
"Что касается новых санкций, то мы будет исходить из общей ситуации во взаимодействии с мировым сообществом, и то, что должна сделать наша стана, мы сделаем", — сказал премьер-министр.
Ранее украинские власти и СМИ распространили видеозапись, снятую якобы в городе Буча Киевской области, где на дороге лежат тела погибших. Пользователи обратили внимание, что "погибшие" шевелят руками и убирают конечности, чтобы не попасть под колеса военной техники. Также в зеркале заднего вида машины оператора можно рассмотреть, как один из "погибших" встает, едва автомобиль проезжает мимо.
В Минобороны РФ заявили, что все опубликованные киевским режимом фотографии и видеоматериалы, якобы свидетельствующие о каких-то "преступлениях" российских военнослужащих в городе Буча Киевской области, являются "очередной провокацией". Как отмечали в военном ведомстве, за время нахождения этого населенного пункта под контролем российских Вооруженных сил ни один местный житель не пострадал от каких-либо насильственных действий. В министерстве отметили, что все российские подразделения полностью вышли из Бучи еще 30 марта, а выезды из города в северном направлении не блокировались, при этом южные окраины, включая жилые кварталы, круглосуточно обстреливались украинскими войсками из крупнокалиберной артиллерии, танков и реактивных систем залпового огня.
Запад ввел новые санкции против РФ из-за Украины. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей. Путин заявил также, что США и Евросоюз фактически объявили дефолт по обязательствам перед Россией, заморозив ее валютные резервы. Он добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике.