02:50 04.04.2022 (обновлено: 03:09 04.04.2022)
Антонов: США замалчивают информацию об обстреле Бучи украинскими военными
Антонов: США замалчивают данные об обстреле Бучи ВСУ после отвода российских войск
Посол РФ в США Анатолий Антонов. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 4 апр — РИА Новости. Посол России в США Анатолий Антонов заявил в интервью американскому изданию Newsweek, что к жертвам среди гражданского населения киевского предместья Буча мог привести артобстрел со стороны украинских военных.
"В США умышленно замалчивается тот факт, что сразу после отвода российских войск ВСУ подвергли город Буча артиллерийскому обстрелу. Именно это могло привести к потерям среди мирного населения", — сказал Антонов.
Он назвал очевидным, что "киевский режим пытается перевалить вину за все свои злодеяния на Россию".
Ранее украинские власти и СМИ опубликовали видеозапись, снятую якобы в Буче Киевской области, где на дороге лежат тела погибших. В Сети обратили внимание, что "трупы" шевелят руками и убирают конечности, чтобы не попасть под колеса военной техники. Также в зеркале заднего вида машины оператора можно рассмотреть, как один из "погибших" встает, едва автомобиль проезжает мимо.
В Минобороны России также назвали эти кадры провокацией. Там подчеркнули, что за все время нахождения пункта под контролем россиян ни один местный житель не пострадал от каких-либо насильственных действий.
Помимо этого, ведомстве обратили внимание, что российские войска покинули город 30 марта, а на следующий день мэр Бучи Анатолий Федорук в своем видеообращении подтвердил, что в городе никого из российских военных нет, но не сообщил о каких-либо жертвах среди мирного населения, а первые "свидетельства преступлений" появились только на четвертый день пребывания ВСУ в городе.
В министерстве напомнили, что аналогичный фейк украинские власти распространяли об "ударе российских ВКС" по роддому в Мариуполе. Публикации в СМИ сопровождались фотографиями беременных женщин якобы пострадавших при авианалете. Россия опровергала эти обвинения.