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Президент Чехии прокомментировал видео из Бучи в украинских СМИ - РИА Новости, 04.04.2022
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Президент Чехии прокомментировал видео из Бучи в украинских СМИ
Президент Чехии прокомментировал видео из Бучи в украинских СМИ - РИА Новости, 04.04.2022
Президент Чехии прокомментировал видео из Бучи в украинских СМИ
Президент Чехии Милош Земан осудил ситуацию на Украине в связи с видео из Бучи, которое в Минобороны РФ охарактеризовали как постановочную провокацию, и выразил РИА Новости, 04.04.2022
2022-04-04T01:08
2022-04-04T07:57
йиржи овчачек
в мире
владимир путин
милош земан
россия
киевская область
сша
евросоюз
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ПРАГА, 4 апр — РИА Новости. Президент Чехии Милош Земан осудил ситуацию на Украине в связи с видео из Бучи, которое в Минобороны РФ охарактеризовали как постановочную провокацию, и выразил уверенность, что виновных накажет международный суд, сообщил пресс-секретарь президента Иржи Овчачек на сайте Пражского града.Ранее украинские власти и СМИ распространили видеозапись, снятую якобы в городе Буча Киевской области, где на дороге лежат тела погибших. Пользователи обратили внимание, что "трупы" шевелят руками и убирают конечности, чтобы не попасть под колеса военной техники. Также в зеркале заднего вида машины оператора можно рассмотреть, как один из "погибших" встает, едва автомобиль проезжает мимо.В Минобороны РФ заявили, что все опубликованные киевским режимом фотографии и видеоматериалы, якобы свидетельствующие о каких-то "преступлениях" российских военнослужащих в городе Буча Киевской области, являются "очередной провокацией". Как отмечали в военном ведомстве, за время нахождения этого населенного пункта под контролем российских Вооруженных сил ни один местный житель не пострадал от каких-либо насильственных действий. В министерстве отметили, что все российские подразделения полностью вышли из Бучи еще 30 марта, а выезды из города в северном направлении не блокировались, при этом южные окраины, включая жилые кварталы, круглосуточно обстреливались украинскими войсками из крупнокалиберной артиллерии, танков и реактивных систем залпового огня.Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. В ответ Запад объявил о новых антироссийских санкциях. Они направлены прежде всего против банковского сектора и поставок высокотехнологичной продукции. В Европе громче стали звучать призывы снизить зависимость от российских энергоресурсов. Многие бренды объявили об уходе из России. По словам президента Владимира Путина, такие действия Запада, по сути, направлены на то, чтобы ухудшить жизнь миллионов людей. США и Евросоюз фактически объявили дефолт по обязательствам перед Россией, заморозив ее валютные резервы, и нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике, добавил глава государства. Санкционное давление на Москву уже обернулось экономическими проблемами для США и Европы, вызвав серьезный рост цен на топливо и продукты.
https://ria.ru/20220404/bucha-1781586857.html
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киевская область
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йиржи овчачек, в мире, владимир путин, милош земан, россия, киевская область, сша, евросоюз, прага, чехия
01:08 04.04.2022 (обновлено: 07:57 04.04.2022)
 
Президент Чехии прокомментировал видео из Бучи в украинских СМИ

Президент Чехии Земан осудил события в Буче, которые Минобороны России назвало фейком

© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент Чехии Милош Земан
Президент Чехии Милош Земан - РИА Новости, 1920, 04.04.2022
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент Чехии Милош Земан. Архивное фото
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ПРАГА, 4 апр — РИА Новости. Президент Чехии Милош Земан осудил ситуацию на Украине в связи с видео из Бучи, которое в Минобороны РФ охарактеризовали как постановочную провокацию, и выразил уверенность, что виновных накажет международный суд, сообщил пресс-секретарь президента Иржи Овчачек на сайте Пражского града.
"Президент республики Милош Земан осуждает убийство мирных жителей на Украине как военное преступление и верит, что оно будет справедливо наказано международным судом", — говорится в сообщении.
Ранее украинские власти и СМИ распространили видеозапись, снятую якобы в городе Буча Киевской области, где на дороге лежат тела погибших. Пользователи обратили внимание, что "трупы" шевелят руками и убирают конечности, чтобы не попасть под колеса военной техники. Также в зеркале заднего вида машины оператора можно рассмотреть, как один из "погибших" встает, едва автомобиль проезжает мимо.
В Минобороны РФ заявили, что все опубликованные киевским режимом фотографии и видеоматериалы, якобы свидетельствующие о каких-то "преступлениях" российских военнослужащих в городе Буча Киевской области, являются "очередной провокацией". Как отмечали в военном ведомстве, за время нахождения этого населенного пункта под контролем российских Вооруженных сил ни один местный житель не пострадал от каких-либо насильственных действий. В министерстве отметили, что все российские подразделения полностью вышли из Бучи еще 30 марта, а выезды из города в северном направлении не блокировались, при этом южные окраины, включая жилые кварталы, круглосуточно обстреливались украинскими войсками из крупнокалиберной артиллерии, танков и реактивных систем залпового огня.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
00:42
Захарова прокомментировала кадры из Бучи в украинских СМИ
Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. В ответ Запад объявил о новых антироссийских санкциях. Они направлены прежде всего против банковского сектора и поставок высокотехнологичной продукции. В Европе громче стали звучать призывы снизить зависимость от российских энергоресурсов. Многие бренды объявили об уходе из России. По словам президента Владимира Путина, такие действия Запада, по сути, направлены на то, чтобы ухудшить жизнь миллионов людей. США и Евросоюз фактически объявили дефолт по обязательствам перед Россией, заморозив ее валютные резервы, и нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике, добавил глава государства. Санкционное давление на Москву уже обернулось экономическими проблемами для США и Европы, вызвав серьезный рост цен на топливо и продукты.
Штаб-квартира ООН в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 03.04.2022
Вчера, 21:58
Россия созвала Совбез ООН после провокации украинских радикалов в Буче
 
Йиржи ОвчачекВ миреВладимир ПутинМилош ЗеманРоссияКиевская областьСШАЕвросоюзПрагаЧехия
 
 
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