https://ria.ru/20220404/bucha-1781586857.html

Захарова прокомментировала кадры из Бучи в украинских СМИ

Захарова прокомментировала кадры из Бучи в украинских СМИ - РИА Новости, 04.04.2022

Захарова прокомментировала кадры из Бучи в украинских СМИ

Главы западных государств, МИД, общественные деятели высказывались по поводу ситуации в Буче, исходя только из видеокадров, заявила в эфире "Россия 1"... РИА Новости, 04.04.2022

2022-04-04T00:42

2022-04-04T00:42

2022-04-04T00:42

в мире

стамбул

россия

вооруженные силы рф

украина

мария захарова

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/04/1776434362_0:199:3072:1926_1920x0_80_0_0_806cd22f8cee9abee7951cc10aae6b90.jpg

МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Главы западных государств, МИД, общественные деятели высказывались по поводу ситуации в Буче, исходя только из видеокадров, заявила в эфире "Россия 1" официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Не работали эксперты, не получили они другой информации, которая могла бы пролить свет на то, что происходит, но политические заявления уже были сделаны", — добавила она.Ранее украинские власти и СМИ распространили видеозапись, снятую якобы в Буче , где на дороге лежат тела погибших. Пользователи обратили внимание, что "трупы" шевелят руками и убирают конечности, чтобы не попасть под колеса военной техники. Также в зеркале заднего вида машины оператора можно рассмотреть, как один из "погибших" встает, едва автомобиль проезжает мимо. В Минобороны РФ заявили, что все эти фото- и видеоматериалы являются провокацией украинских властей. Как отмечали в военном ведомстве, за время нахождения города под контролем ВС РФ ни один местный житель не пострадал от насильственных действий. В министерстве отметили, что все подразделения РФ вышли из Бучи еще 30 марта, на следующий день после российско-украинских переговоров в Стамбуле. Выезды в северном направлении не блокировались, тогда как южные окраины, включая жилые кварталы, круглосуточно обстреливались украинскими войсками.

https://ria.ru/20220403/oon-1781577032.html

стамбул

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Никита Стома

Никита Стома

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Стома

в мире, стамбул, россия, вооруженные силы рф, украина, мария захарова