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Захарова прокомментировала кадры из Бучи в украинских СМИ - РИА Новости, 04.04.2022
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Захарова прокомментировала кадры из Бучи в украинских СМИ
Захарова прокомментировала кадры из Бучи в украинских СМИ - РИА Новости, 04.04.2022
Захарова прокомментировала кадры из Бучи в украинских СМИ
Главы западных государств, МИД, общественные деятели высказывались по поводу ситуации в Буче, исходя только из видеокадров, заявила в эфире "Россия 1"... РИА Новости, 04.04.2022
2022-04-04T00:42
2022-04-04T00:42
в мире
стамбул
россия
вооруженные силы рф
украина
мария захарова
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МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Главы западных государств, МИД, общественные деятели высказывались по поводу ситуации в Буче, исходя только из видеокадров, заявила в эфире "Россия 1" официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Не работали эксперты, не получили они другой информации, которая могла бы пролить свет на то, что происходит, но политические заявления уже были сделаны", — добавила она.Ранее украинские власти и СМИ распространили видеозапись, снятую якобы в Буче , где на дороге лежат тела погибших. Пользователи обратили внимание, что "трупы" шевелят руками и убирают конечности, чтобы не попасть под колеса военной техники. Также в зеркале заднего вида машины оператора можно рассмотреть, как один из "погибших" встает, едва автомобиль проезжает мимо. В Минобороны РФ заявили, что все эти фото- и видеоматериалы являются провокацией украинских властей. Как отмечали в военном ведомстве, за время нахождения города под контролем ВС РФ ни один местный житель не пострадал от насильственных действий. В министерстве отметили, что все подразделения РФ вышли из Бучи еще 30 марта, на следующий день после российско-украинских переговоров в Стамбуле. Выезды в северном направлении не блокировались, тогда как южные окраины, включая жилые кварталы, круглосуточно обстреливались украинскими войсками.
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в мире, стамбул, россия, вооруженные силы рф, украина, мария захарова
00:42 04.04.2022
 
Захарова прокомментировала кадры из Бучи в украинских СМИ

Захарова о кадрах из Бучи: на Западе сделали заявления, исходя только из видео

© Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
© Пресс-служба МИД РФ
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Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Главы западных государств, МИД, общественные деятели высказывались по поводу ситуации в Буче, исходя только из видеокадров, заявила в эфире "Россия 1" официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Но ведь есть один момент, который нужно учитывать. Вы посмотрите. Задайте себе вопрос. Главы государств, главы внешнеполитических ведомств, общественные деятели, бывшие, кстати говоря, политические деятели сделали заявления, исходя только из видеокадров, буквально минутных видеокадров, по-моему, меньше минуты, нескольких фотографий, и они уже готовы обвинять во всем", — сказала Захарова в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым".

"Не работали эксперты, не получили они другой информации, которая могла бы пролить свет на то, что происходит, но политические заявления уже были сделаны", — добавила она.
Ранее украинские власти и СМИ распространили видеозапись, снятую якобы в Буче , где на дороге лежат тела погибших. Пользователи обратили внимание, что "трупы" шевелят руками и убирают конечности, чтобы не попасть под колеса военной техники. Также в зеркале заднего вида машины оператора можно рассмотреть, как один из "погибших" встает, едва автомобиль проезжает мимо. В Минобороны РФ заявили, что все эти фото- и видеоматериалы являются провокацией украинских властей. Как отмечали в военном ведомстве, за время нахождения города под контролем ВС РФ ни один местный житель не пострадал от насильственных действий. В министерстве отметили, что все подразделения РФ вышли из Бучи еще 30 марта, на следующий день после российско-украинских переговоров в Стамбуле. Выезды в северном направлении не блокировались, тогда как южные окраины, включая жилые кварталы, круглосуточно обстреливались украинскими войсками.
Штаб-квартира ООН в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 03.04.2022
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В миреСтамбулРоссияВооруженные силы РФУкраинаМария Захарова
 
 
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