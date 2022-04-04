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Британия не дала согласия на проведение заседания СБ ООН по ситуации в Буче - РИА Новости, 04.04.2022
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Британия не дала согласия на проведение заседания СБ ООН по ситуации в Буче
Британия не дала согласия на проведение заседания СБ ООН по ситуации в Буче - РИА Новости, 04.04.2022
Британия не дала согласия на проведение заседания СБ ООН по ситуации в Буче
Великобритания не дала согласия на проведение заседания Совета Безопасности ООН по ситуации в украинском городе Буча, сообщила в Telegram-канале официальный... РИА Новости, 04.04.2022
2022-04-04T12:00
2022-04-04T13:44
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совет безопасности оон
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МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Великобритания не дала согласия на проведение заседания Совета Безопасности ООН по ситуации в украинском городе Буча, сообщила в Telegram-канале официальный представитель российского МИД Мария Захарова."Вчера в худших английских традициях председательствующая в СБ ООН Британия не дала согласия на проведение заседания Совбеза по ситуации в Буче. Россия сегодня вновь потребует созыва СБ ООН в связи с преступными провокациями украинских военных и радикалов в этом городе", — написала она.На минувшей неделе украинские СМИ распространили фото и видео, якобы снятые в Буче после того, как этот пригород Киева оставили российские военнослужащие. На опубликованных кадрах на дороге лежат тела погибших. Многие пользователи усомнились в достоверности этих материалов, обратив внимание на то, что около тел на земле нет крови, а у некоторых погибших на рукавах белые повязки — то есть их могли убить украинские силовики или территориальная оборона. Кроме того, в Сети заметили, что "погибшие" шевелят руками, а при взгляде в зеркало заднего вида машины оператора создается впечатление, что одно из тел меняет положение, едва автомобиль проезжает мимо.В российском Минобороны эти снимки и видео назвали очередной провокацией. В ведомстве подчеркнули, что ни один житель Бучи не пострадал от действий российских военных, пока город был под их контролем. Все российские подразделения полностью вышли из Бучи 30 марта, при этом украинские войска круглосуточно обстреливали город из артиллерии, танков и реактивных систем залпового.
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в мире, украина, москва, россия, киевская область, совет безопасности оон
12:00 04.04.2022 (обновлено: 13:44 04.04.2022)
 
Британия не дала согласия на проведение заседания СБ ООН по ситуации в Буче

МИД России: Великобритания не дала согласия на созыв СБ ООН по ситуации в Буче

© REUTERS / Zohra BensemraУкраинские военные в городе Буча
Украинские военные в городе Буча - РИА Новости, 1920, 04.04.2022
© REUTERS / Zohra Bensemra
Украинские военные в городе Буча
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Великобритания не дала согласия на проведение заседания Совета Безопасности ООН по ситуации в украинском городе Буча, сообщила в Telegram-канале официальный представитель российского МИД Мария Захарова.
"Вчера в худших английских традициях председательствующая в СБ ООН Британия не дала согласия на проведение заседания Совбеза по ситуации в Буче. Россия сегодня вновь потребует созыва СБ ООН в связи с преступными провокациями украинских военных и радикалов в этом городе", — написала она.
На минувшей неделе украинские СМИ распространили фото и видео, якобы снятые в Буче после того, как этот пригород Киева оставили российские военнослужащие. На опубликованных кадрах на дороге лежат тела погибших. Многие пользователи усомнились в достоверности этих материалов, обратив внимание на то, что около тел на земле нет крови, а у некоторых погибших на рукавах белые повязки — то есть их могли убить украинские силовики или территориальная оборона. Кроме того, в Сети заметили, что "погибшие" шевелят руками, а при взгляде в зеркало заднего вида машины оператора создается впечатление, что одно из тел меняет положение, едва автомобиль проезжает мимо.
В российском Минобороны эти снимки и видео назвали очередной провокацией. В ведомстве подчеркнули, что ни один житель Бучи не пострадал от действий российских военных, пока город был под их контролем. Все российские подразделения полностью вышли из Бучи 30 марта, при этом украинские войска круглосуточно обстреливали город из артиллерии, танков и реактивных систем залпового.
Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин - РИА Новости, 1920, 04.04.2022
10:48Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Бастрыкин поручил установить авторов фейка об убийстве мирных жителей Бучи
 
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