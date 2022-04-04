Аксенов призвал бойкотировать выступивших против операции деятелей культуры
Глава Крыма Аксенов призвал бойкотировать выступивших против операции деятелей культуры
© Фото предоставлено пресс-службой главы Республики Крым Глава Республики Крым Сергей Аксенов
© Фото предоставлено пресс-службой главы Республики Крым
Глава Республики Крым Сергей Аксенов
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 апр – РИА Новости. Государство должно лишить поддержки деятелей культуры, выступивших против спецоперации на Украине, а россияне бойкотировать их появление в эфире госканалов и в соцсетях, заявил глава Крыма Сергей Аксенов.
"Считаю, что деятели, которые выступили против специальной военной операции, против нашей страны и нашего президента, должны как минимум исчезнуть с эфиров государственных каналов. Государство не должно оказывать им никакой поддержки. Призываю россиян бойкотировать появление этих персонажей на телевидении, в социальных сетях и так далее", - написал Аксенов в своем Telegram-канале.
Аксенов считает, что многие из тех, кто позиционировал себя как "культурную элиту общества" и "совесть нации" и при этом финансировался за государственный счет, оказались "обыкновенными предателями и негодяями". Он отметил, что такие люди не имеют морального права быть "маяками" для миллионов людей. Аксенов также предложил лишить таких людей всех званий, которые им присвоило государство.
"Уровень поддержки нашего президента более 80%, и это в основном простые граждане нашей страны. Уверен, что большая часть псевдоэлиты входит в оставшиеся 20%. Россия в сложные времена всегда опиралась на народ, а не на самоназванную "элиту". Это всегда было, есть и будет залогом наших побед", - добавил Аксенов.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.