Рейтинг@Mail.ru
Аксенов призвал бойкотировать выступивших против операции деятелей культуры - РИА Новости, 04.04.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220404/boykot-1781676058.html
Аксенов призвал бойкотировать выступивших против операции деятелей культуры
Аксенов призвал бойкотировать выступивших против операции деятелей культуры - РИА Новости, 04.04.2022
Аксенов призвал бойкотировать выступивших против операции деятелей культуры
Государство должно лишить поддержки деятелей культуры, выступивших против спецоперации на Украине, а россияне бойкотировать их появление в эфире госканалов и в... РИА Новости, 04.04.2022
2022-04-04T13:46
2022-04-04T13:46
обострение ситуации в днр и лнр
общество
россия
республика крым
сергей аксенов (политик)
новости культуры
ситуация в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/0f/1601372119_0:52:2113:1242_1920x0_80_0_0_65feab555b04c8e20bffb92e25fea2e0.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 апр – РИА Новости. Государство должно лишить поддержки деятелей культуры, выступивших против спецоперации на Украине, а россияне бойкотировать их появление в эфире госканалов и в соцсетях, заявил глава Крыма Сергей Аксенов."Считаю, что деятели, которые выступили против специальной военной операции, против нашей страны и нашего президента, должны как минимум исчезнуть с эфиров государственных каналов. Государство не должно оказывать им никакой поддержки. Призываю россиян бойкотировать появление этих персонажей на телевидении, в социальных сетях и так далее", - написал Аксенов в своем Telegram-канале.Аксенов считает, что многие из тех, кто позиционировал себя как "культурную элиту общества" и "совесть нации" и при этом финансировался за государственный счет, оказались "обыкновенными предателями и негодяями". Он отметил, что такие люди не имеют морального права быть "маяками" для миллионов людей. Аксенов также предложил лишить таких людей всех званий, которые им присвоило государство."Уровень поддержки нашего президента более 80%, и это в основном простые граждане нашей страны. Уверен, что большая часть псевдоэлиты входит в оставшиеся 20%. Россия в сложные времена всегда опиралась на народ, а не на самоназванную "элиту". Это всегда было, есть и будет залогом наших побед", - добавил Аксенов.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220403/kadyrov-1781567893.html
https://ria.ru/20220303/sanktsii-1776102578.html
https://ria.ru/20220404/zapad-1781555831.html
россия
республика крым
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/0f/1601372119_248:0:1995:1310_1920x0_80_0_0_c7d0bc47753ec3c688a7ffc6d4e16a65.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, республика крым, сергей аксенов (политик), новости культуры, ситуация в днр и лнр
13:46 04.04.2022
 
Аксенов призвал бойкотировать выступивших против операции деятелей культуры

Глава Крыма Аксенов призвал бойкотировать выступивших против операции деятелей культуры

© Фото предоставлено пресс-службой главы Республики Крым Глава Республики Крым Сергей Аксенов
 Глава Республики Крым Сергей Аксенов
© Фото предоставлено пресс-службой главы Республики Крым
Глава Республики Крым Сергей Аксенов
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 апр – РИА Новости. Государство должно лишить поддержки деятелей культуры, выступивших против спецоперации на Украине, а россияне бойкотировать их появление в эфире госканалов и в соцсетях, заявил глава Крыма Сергей Аксенов.
"Считаю, что деятели, которые выступили против специальной военной операции, против нашей страны и нашего президента, должны как минимум исчезнуть с эфиров государственных каналов. Государство не должно оказывать им никакой поддержки. Призываю россиян бойкотировать появление этих персонажей на телевидении, в социальных сетях и так далее", - написал Аксенов в своем Telegram-канале.
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров - РИА Новости, 1920, 03.04.2022
Вчера, 19:52
Кадыров удивился словам Пескова, назвавшего Урганта большим патриотом
Аксенов считает, что многие из тех, кто позиционировал себя как "культурную элиту общества" и "совесть нации" и при этом финансировался за государственный счет, оказались "обыкновенными предателями и негодяями". Он отметил, что такие люди не имеют морального права быть "маяками" для миллионов людей. Аксенов также предложил лишить таких людей всех званий, которые им присвоило государство.
"Уровень поддержки нашего президента более 80%, и это в основном простые граждане нашей страны. Уверен, что большая часть псевдоэлиты входит в оставшиеся 20%. Россия в сложные времена всегда опиралась на народ, а не на самоназванную "элиту". Это всегда было, есть и будет залогом наших побед", - добавил Аксенов.
Художественный руководитель Мариинского театра Валерий Гергиев - РИА Новости, 1920, 03.03.2022
3 марта, 08:00
Исход России. Европа останется без лучших музыкантов и спортсменов
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Логотип социальной сети Twitter - РИА Новости, 1920, 04.04.2022
08:00
Запад применил против России оружие массового поражения. Есть жертвы
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРОбществоРоссияРеспублика КрымСергей Аксенов (политик)Новости культурыСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала