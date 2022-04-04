https://ria.ru/20220404/bolezn-1781636873.html

Как найти новую профессию тяжело заболевшему человеку? Подкаст "Страхи"

Как найти новую профессию тяжело заболевшему человеку? Подкаст "Страхи" - РИА Новости, 04.04.2022

Как найти новую профессию тяжело заболевшему человеку? Подкаст "Страхи"

Леонид был главным механиком на парусном судне. Год назад он заболел БАС, известным, как "болезнь Хокинга" и за 4 месяца практически потерял способность двигаться и говорить. Леонид остается в ясном сознании, но работать может только компьютерной мышью. Он хотел бы найти новое занятие, но не знает что можно делать в его ситуации.

2022-04-04T12:00

2022-04-04T12:00

2022-04-04T13:01

страхи

подкаст

психология богатства

наталья лосева

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Как найти новую профессию тяжело заболевшему человеку? Подкаст "Страхи" Леонид был главным механиком на парусном судне. Год назад он заболел БАС, известным, как "болезнь Хокинга" и за 4 месяца практически потерял способность двигаться и говорить. Леонид остается в ясном сознании, но работать может только компьютерной мышью. Он хотел бы найти новое занятие, но не знает что можно делать в его ситуации. audio/mpeg

Как найти новую профессию тяжело заболевшему человеку? Подкаст "Страхи" Леонид был главным механиком на парусном судне. Год назад он заболел БАС, известным, как "болезнь Хокинга" и за 4 месяца практически потерял способность двигаться и говорить. Леонид остается в ясном сознании, но работать может только компьютерной мышью. Он хотел бы найти новое занятие, но не знает что можно делать в его ситуации. audio/mpeg

Найти новое занятие человеку, потерявшему дело жизни помогают директор благотворительного фонда "Живи сейчас" Наталья Луговая, финансовый советник, предприниматель Елена Парий, и психолог, коуч, бизнес-тренер Сергей Насибян. Своей историей делятся Леонид и Лариса.Приглашаем вас стать героем подкаста "Страхи".Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox, SoundStream и Spotify. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкасты________Редактор: Юлия МирейМонтаж: Анастасия ПаниотиСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ruСлушайте наши подкасты во ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль Телеграме и Яндекс.Дзене

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

подкаст, психология богатства, наталья лосева, аудио