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СМИ: при нападении боевиков в Нигерии погибли десять человек - РИА Новости, 04.04.2022
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СМИ: при нападении боевиков в Нигерии погибли десять человек
СМИ: при нападении боевиков в Нигерии погибли десять человек - РИА Новости, 04.04.2022
СМИ: при нападении боевиков в Нигерии погибли десять человек
Десять человек погибли и 19 пострадали в результате нападения боевиков во время культурного фестиваля в нигерийском штате Плато, сообщило агентство NAN со... РИА Новости, 04.04.2022
2022-04-04T02:15
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в мире
нигерия
москва
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МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Десять человек погибли и 19 пострадали в результате нападения боевиков во время культурного фестиваля в нигерийском штате Плато, сообщило агентство NAN со ссылкой на местные власти.Национальный секретарь по связям с общественностью Лоуренс Занго заявил, что нападение произошло в субботу вечером во время ежегодного фестиваля "Зерречи", который знаменует начало нового сельскохозяйственного сезона. Все пострадавшие сейчас находятся в больницах и им оказывают медицинскую помощь.Занго осудил и назвал это нападение "печальным и прискорбным". Также он призвал правительство, органы безопасности и международное сообщество прийти на помощь людям, поддержать их и решить гуманитарные проблемы, вызванные постоянными нападениями боевиков.Местная полиция подтвердила факт нападения и направила полицейских для восстановления порядка.
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в мире, нигерия, москва
02:15 04.04.2022 (обновлено: 02:16 04.04.2022)
 
СМИ: при нападении боевиков в Нигерии погибли десять человек

NAN: при нападении боевиков в Нигерии погибли десять человек, девятнадцать пострадали

© Depositphotos / Free2014Автомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 04.04.2022
© Depositphotos / Free2014
Автомобиль скорой помощи. Архивное фото
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МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Десять человек погибли и 19 пострадали в результате нападения боевиков во время культурного фестиваля в нигерийском штате Плато, сообщило агентство NAN со ссылкой на местные власти.
Национальный секретарь по связям с общественностью Лоуренс Занго заявил, что нападение произошло в субботу вечером во время ежегодного фестиваля "Зерречи", который знаменует начало нового сельскохозяйственного сезона. Все пострадавшие сейчас находятся в больницах и им оказывают медицинскую помощь.
Занго осудил и назвал это нападение "печальным и прискорбным". Также он призвал правительство, органы безопасности и международное сообщество прийти на помощь людям, поддержать их и решить гуманитарные проблемы, вызванные постоянными нападениями боевиков.
Местная полиция подтвердила факт нападения и направила полицейских для восстановления порядка.
Посол Федеративной Республики Нигерия в РФ Абдуллахи Иибаиквал Шеху - РИА Новости, 1920, 31.03.2022
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