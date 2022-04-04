https://ria.ru/20220404/boeviki-1781589617.html
СМИ: при нападении боевиков в Нигерии погибли десять человек
СМИ: при нападении боевиков в Нигерии погибли десять человек - РИА Новости, 04.04.2022
СМИ: при нападении боевиков в Нигерии погибли десять человек
Десять человек погибли и 19 пострадали в результате нападения боевиков во время культурного фестиваля в нигерийском штате Плато, сообщило агентство NAN со... РИА Новости, 04.04.2022
2022-04-04T02:15
2022-04-04T02:15
2022-04-04T02:16
в мире
нигерия
москва
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153229/48/1532294829_0:276:2682:1784_1920x0_80_0_0_32d2a6fd91bc788937ffb679e54cf997.jpg
МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Десять человек погибли и 19 пострадали в результате нападения боевиков во время культурного фестиваля в нигерийском штате Плато, сообщило агентство NAN со ссылкой на местные власти.Национальный секретарь по связям с общественностью Лоуренс Занго заявил, что нападение произошло в субботу вечером во время ежегодного фестиваля "Зерречи", который знаменует начало нового сельскохозяйственного сезона. Все пострадавшие сейчас находятся в больницах и им оказывают медицинскую помощь.Занго осудил и назвал это нападение "печальным и прискорбным". Также он призвал правительство, органы безопасности и международное сообщество прийти на помощь людям, поддержать их и решить гуманитарные проблемы, вызванные постоянными нападениями боевиков.Местная полиция подтвердила факт нападения и направила полицейских для восстановления порядка.
https://ria.ru/20220331/soglashenie-1781006030.html
нигерия
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153229/48/1532294829_104:0:2483:1784_1920x0_80_0_0_6b3c8f95afb3a2666acfefdb8d30bf78.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, нигерия, москва
02:15 04.04.2022 (обновлено: 02:16 04.04.2022)
СМИ: при нападении боевиков в Нигерии погибли десять человек
NAN: при нападении боевиков в Нигерии погибли десять человек, девятнадцать пострадали
МОСКВА, 4 апр — РИА Новости.
Десять человек погибли и 19 пострадали в результате нападения боевиков во время культурного фестиваля в нигерийском штате Плато, сообщило агентство NAN
со ссылкой на местные власти.
Национальный секретарь по связям с общественностью Лоуренс Занго заявил, что нападение произошло в субботу вечером во время ежегодного фестиваля "Зерречи", который знаменует начало нового сельскохозяйственного сезона. Все пострадавшие сейчас находятся в больницах и им оказывают медицинскую помощь.
Занго осудил и назвал это нападение "печальным и прискорбным". Также он призвал правительство, органы безопасности и международное сообщество прийти на помощь людям, поддержать их и решить гуманитарные проблемы, вызванные постоянными нападениями боевиков.
Местная полиция подтвердила факт нападения и направила полицейских для восстановления порядка.