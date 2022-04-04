https://ria.ru/20220404/boeviki-1781589617.html

СМИ: при нападении боевиков в Нигерии погибли десять человек

СМИ: при нападении боевиков в Нигерии погибли десять человек - РИА Новости, 04.04.2022

СМИ: при нападении боевиков в Нигерии погибли десять человек

Десять человек погибли и 19 пострадали в результате нападения боевиков во время культурного фестиваля в нигерийском штате Плато, сообщило агентство NAN со... РИА Новости, 04.04.2022

2022-04-04T02:15

2022-04-04T02:15

2022-04-04T02:16

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МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Десять человек погибли и 19 пострадали в результате нападения боевиков во время культурного фестиваля в нигерийском штате Плато, сообщило агентство NAN со ссылкой на местные власти.Национальный секретарь по связям с общественностью Лоуренс Занго заявил, что нападение произошло в субботу вечером во время ежегодного фестиваля "Зерречи", который знаменует начало нового сельскохозяйственного сезона. Все пострадавшие сейчас находятся в больницах и им оказывают медицинскую помощь.Занго осудил и назвал это нападение "печальным и прискорбным". Также он призвал правительство, органы безопасности и международное сообщество прийти на помощь людям, поддержать их и решить гуманитарные проблемы, вызванные постоянными нападениями боевиков.Местная полиция подтвердила факт нападения и направила полицейских для восстановления порядка.

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Никита Стома

в мире, нигерия, москва