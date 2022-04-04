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Мишустин поблагодарил ЕР за эффективную работу с правительством

Мишустин поблагодарил ЕР за эффективную работу с правительством - РИА Новости, 04.04.2022

Мишустин поблагодарил ЕР за эффективную работу с правительством

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поблагодарил "Единую Россию" за эффективную работу с правительством в ежедневном режиме, на встрече с представителями фракции РИА Новости, 04.04.2022

2022-04-04T15:20

2022-04-04T15:20

2022-04-04T15:32

единая россия

михаил мишустин

правительство рф

россия

политика

госдума рф

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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поблагодарил "Единую Россию" за эффективную работу с правительством в ежедневном режиме, на встрече с представителями фракции партии в Госдуме в понедельник глава правительства отметил, что такая модель взаимодействия сформировалась еще в ходе борьбы с распространением коронавируса."Считаю, что мы выстроили полезное и эффективное сотрудничество "Единой России" и правительства. Хотел бы поблагодарить всех членов партии, всех, кто активно и системно работает вместе с нами в буквальном смысле слова в ежедневном режиме", - сказал Мишустин."Такая модель взаимодействия сформировалась еще в ходе борьбы с распространением коронавирусной инфекции. И она позволяет быстро принимать нужные людям решения, в том числе по тому же особому порядку регистрации лекарств, медицинских изделий (то, что сейчас действует), снижению долговой нагрузки на бюджеты регионов и целый ряд других", - подчеркнул премьер.Встреча с представителями фракции прошла в преддверии ежегодного отчета правительства в Госдуме.

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

единая россия, михаил мишустин, правительство рф, россия, политика, госдума рф