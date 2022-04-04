15:20 04.04.2022 (обновлено: 15:32 04.04.2022)
Мишустин поблагодарил ЕР за эффективную работу с правительством
Премьер Мишустин поблагодарил ЕР за ежедневную эффективную работу с правительством
© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Архивное фото
МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поблагодарил "Единую Россию" за эффективную работу с правительством в ежедневном режиме, на встрече с представителями фракции партии в Госдуме в понедельник глава правительства отметил, что такая модель взаимодействия сформировалась еще в ходе борьбы с распространением коронавируса.
"Считаю, что мы выстроили полезное и эффективное сотрудничество "Единой России" и правительства. Хотел бы поблагодарить всех членов партии, всех, кто активно и системно работает вместе с нами в буквальном смысле слова в ежедневном режиме", - сказал Мишустин.
"Такая модель взаимодействия сформировалась еще в ходе борьбы с распространением коронавирусной инфекции. И она позволяет быстро принимать нужные людям решения, в том числе по тому же особому порядку регистрации лекарств, медицинских изделий (то, что сейчас действует), снижению долговой нагрузки на бюджеты регионов и целый ряд других", - подчеркнул премьер.
Встреча с представителями фракции прошла в преддверии ежегодного отчета правительства в Госдуме.