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Билайн инвестировал 12 миллиардов рублей в сети в Москве и Подмосковье - РИА Новости, 04.04.2022
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Билайн инвестировал 12 миллиардов рублей в сети в Москве и Подмосковье
Билайн инвестировал 12 миллиардов рублей в сети в Москве и Подмосковье - РИА Новости, 04.04.2022
Билайн инвестировал 12 миллиардов рублей в сети в Москве и Подмосковье
Билайн в 2021 году инвестировал в развитие сетей связи в Москве и Московской области 12 миллиардов рублей, сообщает пресс-служба компании. РИА Новости, 04.04.2022
2022-04-04T10:00
2022-04-04T10:07
билайн
вымпелком
московская область (подмосковье)
москва
технологии
медиа - общество
экономика
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МОСКВА, 4 апр – РИА Новости. Билайн в 2021 году инвестировал в развитие сетей связи в Москве и Московской области 12 миллиардов рублей, сообщает пресс-служба компании.В 2020 году инвестиции составили 15,5 миллиарда рублей. Такой объем вложений в развитие сети, считают в компании, позволяет на данном этапе предоставлять клиентам качественный сервис для связи с близкими и стабильный доступ к необходимым ресурсам.В прошлом году было построено 6700 новых базовых станций в городе и области. Новые станции обеспечивают покрытие на территории жилых и коммерческих объектов Москвы и области – в 78 новых жилых комплексах и коттеджных поселках, в 46 торговых и бизнес-центрах. Более 50 тысяч дачных домов в Подмосковье также были обеспечены более стабильным сигналом. Чтобы в дороге по пути из города в область и обратно клиенты компании могли пользоваться привычными мобильными сервисами, компания установила новые базовые станции вдоль авто и ж/д дорог, а также обеспечили непрерывную связь на территории от МКАД до ЦКАД.В мае 2021 года Билайн завершил большой проект в Подмосковье по расширению частоты LTE 1800 за счет аналогичного диапазона в 2G. Благодаря чему скорость интернета в среднем увеличились на 30%.А чтобы сохранить качество голосовой связи на высоком уровне, Билайн построил более 90 новых базовых станций 2G.Как отмечает компания, в настоящее время уже 1/3 клиентов Билайна использует технологию VoLTE для голосовой связи. Технология имеет ряд преимуществ: качество голоса с эффектом присутствия, скоростное соединение и возможность одновременно разговаривать и использовать интернет. За последний год голосовой трафик в LTE кратно вырос, а в 2G/3G снизился на 30%."2021 год, как и 2020 стал для нас годом масштабного строительства сети. Мы сфокусировали свои усилия в этот раз на Подмосковье, так как стремимся предоставлять одинаково высокий сервис как в столице, так и за городом. Такой объем вложений позволит нам в нынешних обстоятельствах поддерживать необходимый уровень сети для связи наших клиентов друг с другом. Мобильный трафик продолжает расти и это говорит о том, что наши услуги востребованы клиентами. В наших планах по мере своих возможностей продолжать инвестировать как материальные, так и человеческие ресурсы, для обеспечения стабильной и качественной связи жителям и гостям столицы", - сказал Дмитрий Машин, директор Московского региона компании "ВымпелКом", которая предоставляет услуги связи под торговой маркой Билайн.DMTEL в 2021году присвоила Билайн первое место в рейтинге оценок качества мобильной связи в Москве. Telecom Daily полагает, что у Билайна самая стабильная сеть в перегонах, вагонах поезда и на станциях метро.
https://ria.ru/20220401/plagin-1781254312.html
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билайн, вымпелком, московская область (подмосковье), москва, технологии, медиа - общество, экономика
10:00 04.04.2022 (обновлено: 10:07 04.04.2022)
 
Билайн инвестировал 12 миллиардов рублей в сети в Москве и Подмосковье

Билайн инвестировал 12 миллиардов рублей в сети в Москве и Подмосковье в 2021 году

© РИА Новости / Евгений КолотевЛоготип "Билайн" на экране смартфона
Логотип Билайн на экране смартфона - РИА Новости, 1920, 04.04.2022
© РИА Новости / Евгений Колотев
Логотип "Билайн" на экране смартфона
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 апр – РИА Новости. Билайн в 2021 году инвестировал в развитие сетей связи в Москве и Московской области 12 миллиардов рублей, сообщает пресс-служба компании.
В 2020 году инвестиции составили 15,5 миллиарда рублей. Такой объем вложений в развитие сети, считают в компании, позволяет на данном этапе предоставлять клиентам качественный сервис для связи с близкими и стабильный доступ к необходимым ресурсам.
В прошлом году было построено 6700 новых базовых станций в городе и области. Новые станции обеспечивают покрытие на территории жилых и коммерческих объектов Москвы и области – в 78 новых жилых комплексах и коттеджных поселках, в 46 торговых и бизнес-центрах. Более 50 тысяч дачных домов в Подмосковье также были обеспечены более стабильным сигналом. Чтобы в дороге по пути из города в область и обратно клиенты компании могли пользоваться привычными мобильными сервисами, компания установила новые базовые станции вдоль авто и ж/д дорог, а также обеспечили непрерывную связь на территории от МКАД до ЦКАД.
В мае 2021 года Билайн завершил большой проект в Подмосковье по расширению частоты LTE 1800 за счет аналогичного диапазона в 2G. Благодаря чему скорость интернета в среднем увеличились на 30%.
Логотип Билайн
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А чтобы сохранить качество голосовой связи на высоком уровне, Билайн построил более 90 новых базовых станций 2G.
Как отмечает компания, в настоящее время уже 1/3 клиентов Билайна использует технологию VoLTE для голосовой связи. Технология имеет ряд преимуществ: качество голоса с эффектом присутствия, скоростное соединение и возможность одновременно разговаривать и использовать интернет. За последний год голосовой трафик в LTE кратно вырос, а в 2G/3G снизился на 30%.
"2021 год, как и 2020 стал для нас годом масштабного строительства сети. Мы сфокусировали свои усилия в этот раз на Подмосковье, так как стремимся предоставлять одинаково высокий сервис как в столице, так и за городом. Такой объем вложений позволит нам в нынешних обстоятельствах поддерживать необходимый уровень сети для связи наших клиентов друг с другом. Мобильный трафик продолжает расти и это говорит о том, что наши услуги востребованы клиентами. В наших планах по мере своих возможностей продолжать инвестировать как материальные, так и человеческие ресурсы, для обеспечения стабильной и качественной связи жителям и гостям столицы", - сказал Дмитрий Машин, директор Московского региона компании "ВымпелКом", которая предоставляет услуги связи под торговой маркой Билайн.
DMTEL в 2021году присвоила Билайн первое место в рейтинге оценок качества мобильной связи в Москве. Telecom Daily полагает, что у Билайна самая стабильная сеть в перегонах, вагонах поезда и на станциях метро.
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БилайнВымпелКомМосковская область (Подмосковье)МоскваТехнологииМедиа - ОбществоЭкономика
 
 
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