https://ria.ru/20220404/bilayn-1781571489.html

Билайн инвестировал 12 миллиардов рублей в сети в Москве и Подмосковье

Билайн инвестировал 12 миллиардов рублей в сети в Москве и Подмосковье - РИА Новости, 04.04.2022

Билайн инвестировал 12 миллиардов рублей в сети в Москве и Подмосковье

Билайн в 2021 году инвестировал в развитие сетей связи в Москве и Московской области 12 миллиардов рублей, сообщает пресс-служба компании. РИА Новости, 04.04.2022

2022-04-04T10:00

2022-04-04T10:00

2022-04-04T10:07

билайн

вымпелком

московская область (подмосковье)

москва

технологии

медиа - общество

экономика

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МОСКВА, 4 апр – РИА Новости. Билайн в 2021 году инвестировал в развитие сетей связи в Москве и Московской области 12 миллиардов рублей, сообщает пресс-служба компании.В 2020 году инвестиции составили 15,5 миллиарда рублей. Такой объем вложений в развитие сети, считают в компании, позволяет на данном этапе предоставлять клиентам качественный сервис для связи с близкими и стабильный доступ к необходимым ресурсам.В прошлом году было построено 6700 новых базовых станций в городе и области. Новые станции обеспечивают покрытие на территории жилых и коммерческих объектов Москвы и области – в 78 новых жилых комплексах и коттеджных поселках, в 46 торговых и бизнес-центрах. Более 50 тысяч дачных домов в Подмосковье также были обеспечены более стабильным сигналом. Чтобы в дороге по пути из города в область и обратно клиенты компании могли пользоваться привычными мобильными сервисами, компания установила новые базовые станции вдоль авто и ж/д дорог, а также обеспечили непрерывную связь на территории от МКАД до ЦКАД.В мае 2021 года Билайн завершил большой проект в Подмосковье по расширению частоты LTE 1800 за счет аналогичного диапазона в 2G. Благодаря чему скорость интернета в среднем увеличились на 30%.А чтобы сохранить качество голосовой связи на высоком уровне, Билайн построил более 90 новых базовых станций 2G.Как отмечает компания, в настоящее время уже 1/3 клиентов Билайна использует технологию VoLTE для голосовой связи. Технология имеет ряд преимуществ: качество голоса с эффектом присутствия, скоростное соединение и возможность одновременно разговаривать и использовать интернет. За последний год голосовой трафик в LTE кратно вырос, а в 2G/3G снизился на 30%."2021 год, как и 2020 стал для нас годом масштабного строительства сети. Мы сфокусировали свои усилия в этот раз на Подмосковье, так как стремимся предоставлять одинаково высокий сервис как в столице, так и за городом. Такой объем вложений позволит нам в нынешних обстоятельствах поддерживать необходимый уровень сети для связи наших клиентов друг с другом. Мобильный трафик продолжает расти и это говорит о том, что наши услуги востребованы клиентами. В наших планах по мере своих возможностей продолжать инвестировать как материальные, так и человеческие ресурсы, для обеспечения стабильной и качественной связи жителям и гостям столицы", - сказал Дмитрий Машин, директор Московского региона компании "ВымпелКом", которая предоставляет услуги связи под торговой маркой Билайн.DMTEL в 2021году присвоила Билайн первое место в рейтинге оценок качества мобильной связи в Москве. Telecom Daily полагает, что у Билайна самая стабильная сеть в перегонах, вагонах поезда и на станциях метро.

https://ria.ru/20220401/plagin-1781254312.html

https://ria.ru/20220318/bilayn-1778792643.html

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москва

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

билайн, вымпелком, московская область (подмосковье), москва, технологии, медиа - общество, экономика