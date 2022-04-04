https://ria.ru/20220404/bezhentsy-1781624308.html

В России дополнительно развернули 31 ПВР для беженцев

В России дополнительно развернули 31 ПВР для беженцев - РИА Новости, 04.04.2022

В России дополнительно развернули 31 ПВР для беженцев

Тридцать один пункт временного размещения (ПВР) дополнительно развернули за три последних дня в регионах России для приема беженцев из ДНР, ЛНР и с Украины,... РИА Новости, 04.04.2022

2022-04-04T10:34

2022-04-04T10:34

2022-04-04T10:34

обострение ситуации в днр и лнр

донецкая народная республика

луганская народная республика

россия

в мире

вооруженные силы украины

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/16/1774252603_0:207:3271:2047_1920x0_80_0_0_210f803f5bd8d78db157614acd8a8085.jpg

МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Тридцать один пункт временного размещения (ПВР) дополнительно развернули за три последних дня в регионах России для приема беженцев из ДНР, ЛНР и с Украины, рассказал РИА Новости в понедельник представитель экстренных служб."На 06.00 мск понедельника, в 38 регионах РФ развернуто 424 пункта временного размещения, в которых находятся 27,77 тысячи человек", - сказал собеседник агентства.Первого апреля сообщалось, что в 37 субъектах России функционируют 393 пункта временного размещения, из них 80 ПВР - на территории Ростовской области.Собеседник агентства добавил, что с начала эскалации военного конфликта границу России пересекли 597,81 тысячи беженцев, среди которых 118,54 тысячи детей.Масштабная эвакуация гражданского населения началась из республик Донбасса на фоне обострения в середине февраля. Впоследствии Россия признала независимость ДНР и ЛНР, а 24 февраля начала на Украине специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации.

донецкая народная республика

луганская народная республика

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Маркова

Ольга Маркова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, в мире, вооруженные силы украины, украина