https://ria.ru/20220404/bespilotniki-1781775323.html
ВС России сбили два украинских беспилотника в районе Северодонецка
ВС России сбили два украинских беспилотника в районе Северодонецка - РИА Новости, 04.04.2022
ВС России сбили два украинских беспилотника в районе Северодонецка
Два украинских беспилотника сбиты в районе Северодонецка силами ПВО РФ, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь... РИА Новости, 04.04.2022
2022-04-04T20:23
2022-04-04T20:23
2022-04-04T20:23
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Два украинских беспилотника сбиты в районе Северодонецка силами ПВО РФ, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков."Российскими средствами противовоздушной обороны сбиты в воздухе два беспилотных летательных аппарата в районе населенного пункта Северодонецк," - заявил он.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220404/siloviki-1781768961.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, владимир путин, северодонецк, россия, украина
ВС России сбили два украинских беспилотника в районе Северодонецка
Минобороны: российские ПВО сбили два украинских беспилотника в районе Северодонецка