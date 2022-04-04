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Лавров прокомментировал высказывания Байдена о Путине - РИА Новости, 04.04.2022
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Лавров прокомментировал высказывания Байдена о Путине
Лавров прокомментировал высказывания Байдена о Путине - РИА Новости, 04.04.2022
Лавров прокомментировал высказывания Байдена о Путине
Слова президента США Джо Байдена, назвавшего президента России Владимира Путина "военным преступником", говорят о том, что у многих американских политиков с... РИА Новости, 04.04.2022
2022-04-04T20:43
2022-04-04T20:43
в мире
сирия
сша
нато
россия
ситуация в днр и лнр
сергей лавров
джо байден
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Слова президента США Джо Байдена, назвавшего президента России Владимира Путина "военным преступником", говорят о том, что у многих американских политиков с совестью "не все хорошо", заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Прежде всего, о том, что у многих американских политиков, которые стояли у истоков иракской войны под известными предлогами, которые развалили Ливию вместе с партнерами по НАТО, которые вторглись в Сирию, - что у этих политиков с совестью не все хорошо обстоит", - ответил Лавров на соответствующий вопрос журналиста.Лавров подчеркнул также, что "нас интересует прежде всего то, как смотрит на эту ситуацию, да и на любую другую, российский народ".Байден в последнее время регулярно позволяет себе недипломатичные высказывания о Путине. Во время посещения лагеря украинских беженцев на границе Польши и Украины один из журналистов спросил президента США, что тот думает о Путине в контексте происходящих в соседней стране событий. "Он мясник, вот, что я думаю", - коротко ответил Байден. Видеофрагмент его выступления опубликовал телеканал CNN. До этого Байден дважды заявил, что считает президента России "военным преступником". Песков назвал недопустимой и непростительной такую риторику со стороны руководителя страны, от бомб которой погибли сотни тысяч людей во всем мире.
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в мире, сирия, сша, нато, россия, ситуация в днр и лнр, сергей лавров, джо байден, владимир путин
20:43 04.04.2022
 
Лавров прокомментировал высказывания Байдена о Путине

Лавров о высказываниях Байдена о Путине: у западных политиков "не все хорошо" с совестью

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 04.04.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Слова президента США Джо Байдена, назвавшего президента России Владимира Путина "военным преступником", говорят о том, что у многих американских политиков с совестью "не все хорошо", заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Прежде всего, о том, что у многих американских политиков, которые стояли у истоков иракской войны под известными предлогами, которые развалили Ливию вместе с партнерами по НАТО, которые вторглись в Сирию, - что у этих политиков с совестью не все хорошо обстоит", - ответил Лавров на соответствующий вопрос журналиста.
Лавров подчеркнул также, что "нас интересует прежде всего то, как смотрит на эту ситуацию, да и на любую другую, российский народ".
Байден в последнее время регулярно позволяет себе недипломатичные высказывания о Путине. Во время посещения лагеря украинских беженцев на границе Польши и Украины один из журналистов спросил президента США, что тот думает о Путине в контексте происходящих в соседней стране событий. "Он мясник, вот, что я думаю", - коротко ответил Байден. Видеофрагмент его выступления опубликовал телеканал CNN. До этого Байден дважды заявил, что считает президента России "военным преступником". Песков назвал недопустимой и непростительной такую риторику со стороны руководителя страны, от бомб которой погибли сотни тысяч людей во всем мире.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 04.04.2022
Вчера, 20:31
Россия готова к разговору с Западом, без их "крапленых карт", заявил Лавров
 
В миреСирияСШАНАТОРоссияСитуация в ДНР и ЛНРСергей ЛавровДжо БайденВладимир Путин
 
 
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