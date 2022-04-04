https://ria.ru/20220404/bayden-1781777950.html

Лавров прокомментировал высказывания Байдена о Путине

Лавров прокомментировал высказывания Байдена о Путине - РИА Новости, 04.04.2022

Лавров прокомментировал высказывания Байдена о Путине

Слова президента США Джо Байдена, назвавшего президента России Владимира Путина "военным преступником", говорят о том, что у многих американских политиков с... РИА Новости, 04.04.2022

2022-04-04T20:43

2022-04-04T20:43

2022-04-04T20:43

в мире

сирия

сша

нато

россия

ситуация в днр и лнр

сергей лавров

джо байден

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/12/1768443216_0:0:2913:1639_1920x0_80_0_0_2cde13a53b8363dab587fc8487c49953.jpg

МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Слова президента США Джо Байдена, назвавшего президента России Владимира Путина "военным преступником", говорят о том, что у многих американских политиков с совестью "не все хорошо", заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Прежде всего, о том, что у многих американских политиков, которые стояли у истоков иракской войны под известными предлогами, которые развалили Ливию вместе с партнерами по НАТО, которые вторглись в Сирию, - что у этих политиков с совестью не все хорошо обстоит", - ответил Лавров на соответствующий вопрос журналиста.Лавров подчеркнул также, что "нас интересует прежде всего то, как смотрит на эту ситуацию, да и на любую другую, российский народ".Байден в последнее время регулярно позволяет себе недипломатичные высказывания о Путине. Во время посещения лагеря украинских беженцев на границе Польши и Украины один из журналистов спросил президента США, что тот думает о Путине в контексте происходящих в соседней стране событий. "Он мясник, вот, что я думаю", - коротко ответил Байден. Видеофрагмент его выступления опубликовал телеканал CNN. До этого Байден дважды заявил, что считает президента России "военным преступником". Песков назвал недопустимой и непростительной такую риторику со стороны руководителя страны, от бомб которой погибли сотни тысяч людей во всем мире.

https://ria.ru/20220404/zapad-1781776277.html

сирия

сша

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Петр Попадюк

Петр Попадюк

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Петр Попадюк

в мире, сирия, сша, нато, россия, ситуация в днр и лнр, сергей лавров, джо байден, владимир путин