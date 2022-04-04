Лавров прокомментировал высказывания Байдена о Путине
Лавров о высказываниях Байдена о Путине: у западных политиков "не все хорошо" с совестью
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Слова президента США Джо Байдена, назвавшего президента России Владимира Путина "военным преступником", говорят о том, что у многих американских политиков с совестью "не все хорошо", заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Прежде всего, о том, что у многих американских политиков, которые стояли у истоков иракской войны под известными предлогами, которые развалили Ливию вместе с партнерами по НАТО, которые вторглись в Сирию, - что у этих политиков с совестью не все хорошо обстоит", - ответил Лавров на соответствующий вопрос журналиста.
Лавров подчеркнул также, что "нас интересует прежде всего то, как смотрит на эту ситуацию, да и на любую другую, российский народ".
Байден в последнее время регулярно позволяет себе недипломатичные высказывания о Путине. Во время посещения лагеря украинских беженцев на границе Польши и Украины один из журналистов спросил президента США, что тот думает о Путине в контексте происходящих в соседней стране событий. "Он мясник, вот, что я думаю", - коротко ответил Байден. Видеофрагмент его выступления опубликовал телеканал CNN. До этого Байден дважды заявил, что считает президента России "военным преступником". Песков назвал недопустимой и непростительной такую риторику со стороны руководителя страны, от бомб которой погибли сотни тысяч людей во всем мире.