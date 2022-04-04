https://ria.ru/20220404/bayden-1781640677.html

Байден выразил уверенность, что его сын не нарушал закон на Украине

Байден выразил уверенность, что его сын не нарушал закон на Украине - РИА Новости, 04.04.2022

Байден выразил уверенность, что его сын не нарушал закон на Украине

Президент США Джо Байден уверен, что его сын Хантер, деятельность которого на Украине стала предметом расследования федеральных прокуроров, не нарушал закон,... РИА Новости, 04.04.2022

2022-04-04T11:37

2022-04-04T11:37

2022-04-04T11:37

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ВАШИНГТОН, 4 апр - РИА Новости. Президент США Джо Байден уверен, что его сын Хантер, деятельность которого на Украине стала предметом расследования федеральных прокуроров, не нарушал закон, заявил глава аппарата Белого дома Рон Клайн.На прошлой неделе сообщалось, что в США набирает обороты налоговое расследование в отношении Байдена-младшего. Прокуратуру интересуют выплаты, полученные им во время работы в совете директоров украинской газовой компании Burisma. В России инвестиционный фонд сына президента подозревают в финансировании разработок биологического оружия на территории Украины."Конечно, президент уверен, что его сын не нарушал закон", - заявил чиновник в эфире телеканала АВС. Он отметил, что Белый дом не обсуждал с минюстом ход расследования дела Хантера Байдена.Минобороны РФ ранее провело презентацию, из которой следует, что США потратили более 200 миллионов долларов на работу биологических лабораторий на Украине, которые участвовали в американской военно-биологической программе и имели дело, в частности, с возбудителями чумы и сибирской язвы. На территории Украины сформировалась сеть из более чем 30 биологических лабораторий, работавших в интересах Пентагона, заявлял начальник РХБЗ ВС РФ Игорь Кириллов. Все для продолжения военно-биологической программы США уже вывезено с Украины после начала российской специальной военной операции, говорил он.РФ в связи с фактами военной биологической деятельности США на Украине не исключает запуска механизма консультаций в рамках конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия, говорила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Кириллов также заявил, что инвестиционный фонд сына президента США Хантера Байдена участвовал в финансировании военно-биологической программы Пентагона на Украине.

https://ria.ru/20220331/bayden-1781185351.html

https://ria.ru/20220331/biden-1780936179.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, сша, джо байден, хантер байден, россия, министерство обороны сша, украина, ситуация в днр и лнр