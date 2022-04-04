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Байден выразил уверенность, что его сын не нарушал закон на Украине - РИА Новости, 04.04.2022
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Байден выразил уверенность, что его сын не нарушал закон на Украине
Байден выразил уверенность, что его сын не нарушал закон на Украине - РИА Новости, 04.04.2022
Байден выразил уверенность, что его сын не нарушал закон на Украине
Президент США Джо Байден уверен, что его сын Хантер, деятельность которого на Украине стала предметом расследования федеральных прокуроров, не нарушал закон,... РИА Новости, 04.04.2022
2022-04-04T11:37
2022-04-04T11:37
в мире
сша
джо байден
хантер байден
россия
министерство обороны сша
украина
ситуация в днр и лнр
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ВАШИНГТОН, 4 апр - РИА Новости. Президент США Джо Байден уверен, что его сын Хантер, деятельность которого на Украине стала предметом расследования федеральных прокуроров, не нарушал закон, заявил глава аппарата Белого дома Рон Клайн.На прошлой неделе сообщалось, что в США набирает обороты налоговое расследование в отношении Байдена-младшего. Прокуратуру интересуют выплаты, полученные им во время работы в совете директоров украинской газовой компании Burisma. В России инвестиционный фонд сына президента подозревают в финансировании разработок биологического оружия на территории Украины."Конечно, президент уверен, что его сын не нарушал закон", - заявил чиновник в эфире телеканала АВС. Он отметил, что Белый дом не обсуждал с минюстом ход расследования дела Хантера Байдена.Минобороны РФ ранее провело презентацию, из которой следует, что США потратили более 200 миллионов долларов на работу биологических лабораторий на Украине, которые участвовали в американской военно-биологической программе и имели дело, в частности, с возбудителями чумы и сибирской язвы. На территории Украины сформировалась сеть из более чем 30 биологических лабораторий, работавших в интересах Пентагона, заявлял начальник РХБЗ ВС РФ Игорь Кириллов. Все для продолжения военно-биологической программы США уже вывезено с Украины после начала российской специальной военной операции, говорил он.РФ в связи с фактами военной биологической деятельности США на Украине не исключает запуска механизма консультаций в рамках конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия, говорила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Кириллов также заявил, что инвестиционный фонд сына президента США Хантера Байдена участвовал в финансировании военно-биологической программы Пентагона на Украине.
https://ria.ru/20220331/bayden-1781185351.html
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в мире, сша, джо байден, хантер байден, россия, министерство обороны сша, украина, ситуация в днр и лнр
11:37 04.04.2022
 
Байден выразил уверенность, что его сын не нарушал закон на Украине

Президент США Байден выразил уверенность, что его сын Хантер не нарушал закон на Украине

© AP Photo / Patrick SemanskyПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 04.04.2022
© AP Photo / Patrick Semansky
Президент США Джо Байден
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 4 апр - РИА Новости. Президент США Джо Байден уверен, что его сын Хантер, деятельность которого на Украине стала предметом расследования федеральных прокуроров, не нарушал закон, заявил глава аппарата Белого дома Рон Клайн.
На прошлой неделе сообщалось, что в США набирает обороты налоговое расследование в отношении Байдена-младшего. Прокуратуру интересуют выплаты, полученные им во время работы в совете директоров украинской газовой компании Burisma. В России инвестиционный фонд сына президента подозревают в финансировании разработок биологического оружия на территории Украины.
Здание Капитолия США - РИА Новости, 1920, 31.03.2022
31 марта, 23:55
В Конгрессе США расследуют цензуру новостей о ноутбуке Хантера Байдена
"Конечно, президент уверен, что его сын не нарушал закон", - заявил чиновник в эфире телеканала АВС. Он отметил, что Белый дом не обсуждал с минюстом ход расследования дела Хантера Байдена.
Минобороны РФ ранее провело презентацию, из которой следует, что США потратили более 200 миллионов долларов на работу биологических лабораторий на Украине, которые участвовали в американской военно-биологической программе и имели дело, в частности, с возбудителями чумы и сибирской язвы. На территории Украины сформировалась сеть из более чем 30 биологических лабораторий, работавших в интересах Пентагона, заявлял начальник РХБЗ ВС РФ Игорь Кириллов. Все для продолжения военно-биологической программы США уже вывезено с Украины после начала российской специальной военной операции, говорил он.
РФ в связи с фактами военной биологической деятельности США на Украине не исключает запуска механизма консультаций в рамках конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия, говорила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Кириллов также заявил, что инвестиционный фонд сына президента США Хантера Байдена участвовал в финансировании военно-биологической программы Пентагона на Украине.
Президент США Джо Байден и его сын Хантер - РИА Новости, 1920, 31.03.2022
31 марта, 08:00
Украинский след. Сын Байдена вновь доставил ему немало хлопот
 
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