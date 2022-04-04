https://ria.ru/20220404/aydar-1781653017.html
Боец "Айдара" рассказал, как литовские инструкторы учили его убивать людей
Боец "Айдара" рассказал, как литовские инструкторы учили его убивать людей - РИА Новости, 04.04.2022
Боец "Айдара" рассказал, как литовские инструкторы учили его убивать людей
Литовские инструкторы-стрелки тренировали украинских неонацистов из батальона "Айдар" штурмовать здания и убивать находящихся там людей, рассказал пленный боец, РИА Новости, 04.04.2022
2022-04-04T12:20
2022-04-04T12:20
2022-04-04T16:46
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
украина
батальон "айдар"
литва
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МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Литовские инструкторы-стрелки тренировали украинских неонацистов из батальона "Айдар" штурмовать здания и убивать находящихся там людей, рассказал пленный боец, видеозапись показаний которого есть в распоряжении РИА Новости.По словам пленного, его вместе с другими боевиками прикомандировали к 53-й отдельной механизированной бригаде ВСУ, известной участием в карательных акциях против мирного населения Донбасса. Там в течение семи месяцев они проходили подготовку.Боевик рассказал, что тренировался в составе штурмовой группы из шести человек, был прикрывающим стрелком."Нас тренировали захватывать здания — одноэтажные, двухэтажные, трехэтажные. Зачистка и захват зданий. Зашли в здание, зачистили и вышли", — сказал он, признавшись, что при зачистке требовалось "всех уничтожить".Пленный сообщил также, что инструкторами по стрельбе были два литовца."Они контролировали все наши движения", — отметил он.Один литовец имел чин сержанта, второй был капралом, оба плохо говорили по-русски, продолжил боевик. Сержанту, по его словам, было около 40 лет."Кальмиус или Кельмиус. Но мы его Колей называли", — объяснил пленный.Сержант рассказывал, что был в Афганистане и других горячих точках, а на Украине был инструктором по захвату и зачистке города, заключил айдаровец.Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Как заявляло Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. К 25 марта они выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220402/ukraina-1781456049.html
https://ria.ru/20220404/radikaly-1781648783.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/04/1781678705_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_028e4808aa752960bd1bd72f459bb880.jpg
Пленный боевик "Айдара" об обучении и приказе начать наступление 8 марта
Пленный боевик националистического украинского батальона "Айдар" рассказал, что в декабре их перебросили в Донбасс и дали приказ начать наступление 8 марта с зачистки села Старомарьевка в Волновахском районе, видео его показаний есть в распоряжении РИА Новости
2022-04-04T12:20
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PT4M20S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, батальон "айдар", литва
12:20 04.04.2022 (обновлено: 16:46 04.04.2022)
Боец "Айдара" рассказал, как литовские инструкторы учили его убивать людей
Пленный боец "Айдара" рассказал, как инструкторы из Литвы учили его убивать людей
МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Литовские инструкторы-стрелки тренировали украинских неонацистов из батальона "Айдар" штурмовать здания и убивать находящихся там людей, рассказал пленный боец, видеозапись показаний которого есть в распоряжении РИА Новости.
По словам пленного, его вместе с другими боевиками прикомандировали к 53-й отдельной механизированной бригаде ВСУ, известной участием в карательных акциях против мирного населения Донбасса
. Там в течение семи месяцев они проходили подготовку.
Боевик рассказал, что тренировался в составе штурмовой группы из шести человек, был прикрывающим стрелком.
"Нас тренировали захватывать здания — одноэтажные, двухэтажные, трехэтажные. Зачистка и захват зданий. Зашли в здание, зачистили и вышли", — сказал он, признавшись, что при зачистке требовалось "всех уничтожить".
Пленный сообщил также, что инструкторами по стрельбе были два литовца.
"Они контролировали все наши движения", — отметил он.
Один литовец имел чин сержанта, второй был капралом, оба плохо говорили по-русски, продолжил боевик. Сержанту, по его словам, было около 40 лет.
"Кальмиус или Кельмиус. Но мы его Колей называли", — объяснил пленный.
Сержант рассказывал, что был в Афганистане
и других горячих точках, а на Украине был инструктором по захвату и зачистке города, заключил айдаровец.
Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Как заявляло Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. К 25 марта они выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса
.