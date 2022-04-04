https://ria.ru/20220404/aydar-1781653017.html

Боец "Айдара" рассказал, как литовские инструкторы учили его убивать людей

Боец "Айдара" рассказал, как литовские инструкторы учили его убивать людей - РИА Новости, 04.04.2022

Боец "Айдара" рассказал, как литовские инструкторы учили его убивать людей

Литовские инструкторы-стрелки тренировали украинских неонацистов из батальона "Айдар" штурмовать здания и убивать находящихся там людей, рассказал пленный боец, РИА Новости, 04.04.2022

2022-04-04T12:20

2022-04-04T12:20

2022-04-04T16:46

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

украина

батальон "айдар"

литва

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/04/1781678705_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_4c21514ca31934bd5664b43c079799a7.jpg

МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Литовские инструкторы-стрелки тренировали украинских неонацистов из батальона "Айдар" штурмовать здания и убивать находящихся там людей, рассказал пленный боец, видеозапись показаний которого есть в распоряжении РИА Новости.По словам пленного, его вместе с другими боевиками прикомандировали к 53-й отдельной механизированной бригаде ВСУ, известной участием в карательных акциях против мирного населения Донбасса. Там в течение семи месяцев они проходили подготовку.Боевик рассказал, что тренировался в составе штурмовой группы из шести человек, был прикрывающим стрелком."Нас тренировали захватывать здания — одноэтажные, двухэтажные, трехэтажные. Зачистка и захват зданий. Зашли в здание, зачистили и вышли", — сказал он, признавшись, что при зачистке требовалось "всех уничтожить".Пленный сообщил также, что инструкторами по стрельбе были два литовца."Они контролировали все наши движения", — отметил он.Один литовец имел чин сержанта, второй был капралом, оба плохо говорили по-русски, продолжил боевик. Сержанту, по его словам, было около 40 лет."Кальмиус или Кельмиус. Но мы его Колей называли", — объяснил пленный.Сержант рассказывал, что был в Афганистане и других горячих точках, а на Украине был инструктором по захвату и зачистке города, заключил айдаровец.Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Как заявляло Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. К 25 марта они выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220402/ukraina-1781456049.html

https://ria.ru/20220404/radikaly-1781648783.html

украина

литва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Пленный боевик "Айдара" об обучении и приказе начать наступление 8 марта Пленный боевик националистического украинского батальона "Айдар" рассказал, что в декабре их перебросили в Донбасс и дали приказ начать наступление 8 марта с зачистки села Старомарьевка в Волновахском районе, видео его показаний есть в распоряжении РИА Новости 2022-04-04T12:20 true PT4M20S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, украина, батальон "айдар", литва