https://ria.ru/20220404/avtobus-1781691817.html
Источник сообщил о госпитализации водителя автобуса, упавшего с эстакады
Источник сообщил о госпитализации водителя автобуса, упавшего с эстакады - РИА Новости, 04.04.2022
Источник сообщил о госпитализации водителя автобуса, упавшего с эстакады
Водитель рейсового автобуса, который упал с эстакады в Подмосковье, в результате чего погибли два человека, госпитализирован, сообщил РИА Новости источник в... РИА Новости, 04.04.2022
2022-04-04T14:33
2022-04-04T14:33
2022-04-04T14:34
дтп
происшествия
авто
московская область (подмосковье)
волоколамск
следственный комитет россии (ск рф)
россия
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Водитель рейсового автобуса, который упал с эстакады в Подмосковье, в результате чего погибли два человека, госпитализирован, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах."Водитель рейсового автобуса, который попал в ДТП в Подмосковье, госпитализирован", - сказал собеседник.В понедельник утром на федеральной автодороге М-9 "Балтия" в районе Волоколамска рейсовый автобус с 20 пассажирами съехал с дороги и упал с эстакады. Погибли два человека, пострадали 14. СК возбудил уголовное дело по статье об оказании небезопасных услуг по перевозке пассажиров, полиция - о нарушении правил дорожного движения.
https://ria.ru/20220404/avtobus-1781640901.html
московская область (подмосковье)
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дтп, происшествия, авто, московская область (подмосковье), волоколамск, следственный комитет россии (ск рф), россия
14:33 04.04.2022 (обновлено: 14:34 04.04.2022)
Источник сообщил о госпитализации водителя автобуса, упавшего с эстакады
Водителя автобуса, упавшего с эстакады в подмосковном Волоколамске, госпитализировали