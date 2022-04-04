https://ria.ru/20220404/avtobus-1781691817.html

Источник сообщил о госпитализации водителя автобуса, упавшего с эстакады

Источник сообщил о госпитализации водителя автобуса, упавшего с эстакады - РИА Новости, 04.04.2022

Источник сообщил о госпитализации водителя автобуса, упавшего с эстакады

Водитель рейсового автобуса, который упал с эстакады в Подмосковье, в результате чего погибли два человека, госпитализирован, сообщил РИА Новости источник в... РИА Новости, 04.04.2022

2022-04-04T14:33

2022-04-04T14:33

2022-04-04T14:34

дтп

происшествия

авто

московская область (подмосковье)

волоколамск

следственный комитет россии (ск рф)

россия

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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Водитель рейсового автобуса, который упал с эстакады в Подмосковье, в результате чего погибли два человека, госпитализирован, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах."Водитель рейсового автобуса, который попал в ДТП в Подмосковье, госпитализирован", - сказал собеседник.В понедельник утром на федеральной автодороге М-9 "Балтия" в районе Волоколамска рейсовый автобус с 20 пассажирами съехал с дороги и упал с эстакады. Погибли два человека, пострадали 14. СК возбудил уголовное дело по статье об оказании небезопасных услуг по перевозке пассажиров, полиция - о нарушении правил дорожного движения.

https://ria.ru/20220404/avtobus-1781640901.html

московская область (подмосковье)

волоколамск

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

дтп, происшествия, авто, московская область (подмосковье), волоколамск, следственный комитет россии (ск рф), россия