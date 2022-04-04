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Источник сообщил о госпитализации водителя автобуса, упавшего с эстакады - РИА Новости, 04.04.2022
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Источник сообщил о госпитализации водителя автобуса, упавшего с эстакады
Источник сообщил о госпитализации водителя автобуса, упавшего с эстакады - РИА Новости, 04.04.2022
Источник сообщил о госпитализации водителя автобуса, упавшего с эстакады
Водитель рейсового автобуса, который упал с эстакады в Подмосковье, в результате чего погибли два человека, госпитализирован, сообщил РИА Новости источник в... РИА Новости, 04.04.2022
2022-04-04T14:33
2022-04-04T14:34
дтп
происшествия
авто
московская область (подмосковье)
волоколамск
следственный комитет россии (ск рф)
россия
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Водитель рейсового автобуса, который упал с эстакады в Подмосковье, в результате чего погибли два человека, госпитализирован, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах."Водитель рейсового автобуса, который попал в ДТП в Подмосковье, госпитализирован", - сказал собеседник.В понедельник утром на федеральной автодороге М-9 "Балтия" в районе Волоколамска рейсовый автобус с 20 пассажирами съехал с дороги и упал с эстакады. Погибли два человека, пострадали 14. СК возбудил уголовное дело по статье об оказании небезопасных услуг по перевозке пассажиров, полиция - о нарушении правил дорожного движения.
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московская область (подмосковье)
волоколамск
россия
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дтп, происшествия, авто, московская область (подмосковье), волоколамск, следственный комитет россии (ск рф), россия
14:33 04.04.2022 (обновлено: 14:34 04.04.2022)
 
Источник сообщил о госпитализации водителя автобуса, упавшего с эстакады

Водителя автобуса, упавшего с эстакады в подмосковном Волоколамске, госпитализировали

© Фото : Пресс-служба МЧС РФНа месте ДТП с пассажирским автобусом в Московской области. 4 апреля 2022
На месте ДТП с пассажирским автобусом в Московской области. 4 апреля 2022 - РИА Новости, 1920, 04.04.2022
© Фото : Пресс-служба МЧС РФ
На месте ДТП с пассажирским автобусом в Московской области. 4 апреля 2022
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Водитель рейсового автобуса, который упал с эстакады в Подмосковье, в результате чего погибли два человека, госпитализирован, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
"Водитель рейсового автобуса, который попал в ДТП в Подмосковье, госпитализирован", - сказал собеседник.
В понедельник утром на федеральной автодороге М-9 "Балтия" в районе Волоколамска рейсовый автобус с 20 пассажирами съехал с дороги и упал с эстакады. Погибли два человека, пострадали 14. СК возбудил уголовное дело по статье об оказании небезопасных услуг по перевозке пассажиров, полиция - о нарушении правил дорожного движения.
На месте ДТП с пассажирским автобусом в Московской области. 4 апреля 2022
11:37
Появилось видео с места падения автобуса с эстакады в Подмосковье
 
ДТППроисшествияАвтоМосковская область (Подмосковье)ВолоколамскСледственный комитет России (СК РФ)Россия
 
 
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