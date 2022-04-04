https://ria.ru/20220404/avtobus-1781645042.html
СК возбудил дело после ДТП с автобусом в Подмосковье
СК возбудил дело после ДТП с автобусом в Подмосковье - РИА Новости, 04.04.2022
СК возбудил дело после ДТП с автобусом в Подмосковье
Следователи возбудили уголовное дело по статье об оказании небезопасных услуг по перевозке пассажиров после ДТП с упавшим с эстакады автобусом в Подмосковье, в... РИА Новости, 04.04.2022
2022-04-04T11:51
2022-04-04T11:51
2022-04-04T11:51
происшествия
следственный комитет россии (ск рф)
ольга врадий
московская область (подмосковье)
россия
волоколамск
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело по статье об оказании небезопасных услуг по перевозке пассажиров после ДТП с упавшим с эстакады автобусом в Подмосковье, в результате чего погибли два человека, сообщила журналистам старший помощник руководителя областного главка СК РФ Ольга Врадий.В понедельник утром на федеральной автодороге М-9 "Балтия" в Волоколамске в Московской области рейсовый автобус с 20 пассажирами съехал с дороги и упал с эстакады. По данным регионального Минздрава, погибли два человека и восемь пострадали."Возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг по перевозке пассажиров, не отвечающих требованиям безопасности и повлёкших гибель двоих человек (ч. 3 ст. 238 УК РФ)", - сказала Врадий.
https://ria.ru/20220404/avtobus-1781640901.html
московская область (подмосковье)
россия
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, следственный комитет россии (ск рф), ольга врадий, московская область (подмосковье), россия, волоколамск
СК возбудил дело после ДТП с автобусом в Подмосковье
СК возбудил дело об оказании небезопасных услуг после ДТП с автобусом в Волоколамске