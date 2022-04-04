https://ria.ru/20220404/avtobus-1781640901.html

Автобус рухнул с эстакады в Подмосковье. Видео

Появилось видео с места падения автобуса с эстакады в Подмосковье - РИА Новости, 04.04.2022

Автобус рухнул с эстакады в Подмосковье. Видео

Телеканал "360" опубликовал видео с места падения автобуса с эстакады на федеральной автодороге М-9 "Балтия" в Московской области. РИА Новости, 04.04.2022

2022-04-04T11:37

2022-04-04T11:37

2022-04-04T11:37

происшествия

москва

волоколамск

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Телеканал "360" опубликовал видео с места падения автобуса с эстакады на федеральной автодороге М-9 "Балтия" в Московской области.Из-за аварии движение под мостом приостановили в обоих направлениях. На месте происшествия находятся сотрудники полиции и скорой помощи.ДТП произошло на федеральной автодороге М-9 "Балтия": по информации МЧС, автобус Москва — Волоколамск пробил отбойник и упал с эстакады. В результате происшествия два человека погибли, еще 13 пострадали. Прокуратура начала проверку.

https://ria.ru/20220403/dtp-1781532112.html

москва

волоколамск

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2022

Станислав Ванд

Станислав Ванд

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Станислав Ванд

происшествия, москва, волоколамск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)