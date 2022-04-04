https://ria.ru/20220404/avto-1781638178.html
В России резко подорожали машины
"Ъ" сообщил о подорожании новых автомобилей в России на 40 процентов - РИА Новости, 04.04.2022
В России резко подорожали машины
Стоимость новых автомобилей в России в среднем выросла на 40 процентов, что привело к серьезному уменьшению спроса. Об этом пишет "Коммерсант" со ссылкой на... РИА Новости, 04.04.2022
2022-04-04T11:25
2022-04-04T11:25
2022-04-04T11:25
экономика
андрей ольховский
россия
япония
москва
центральный банк рф (цб рф)
автостат
евросоюз
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148198/47/1481984757_0:221:4201:2584_1920x0_80_0_0_b4e9ab8cf600a00f5036c8f6b668f4e9.jpg
МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Стоимость новых автомобилей в России в среднем выросла на 40 процентов, что привело к серьезному уменьшению спроса. Об этом пишет "Коммерсант" со ссылкой на дилеров и данные "Автостата".Как отмечает СМИ, больше всего подорожали машины премиального сегмента — в среднем выросла на 50-60 процентов. На росте стоимости этих автомобилей сказываются не только проблемы с логистикой, но и запрет на новые поставки из США, Евросоюза и Японии. По словам экспертов, именно в этом сегменте наблюдается основной дефицит, что, в свою очередь, привело к падению уровня продаж в марте на 60 процентов."В апреле сохранится тренд на снижение, и, если ключевая ставка ЦБ не изменится, падение может достигнуть 70 процентов. Трафик в дилерских центрах минимальный", — заявил гендиректор автомобильного холдинга "Автодом" Андрей Ольховский.По данным "Автостата", заметно подорожали и автомобили более бюджетного сегмента. В частности, различные модели и комплектации Lada в марте в два раза подскочили в цене — на 11-47 процентов. Также выросла стоимость Kia — на 24-39 процентов. В среднем машины 26 автоконцернов, представленных в России, стали дороже на 35-45 процентов.Спецоперация на УкраинеРоссия 24 февраля начала специальную операцию по демилитаризации Украины. После этого западные страны объявили о масштабных ограничительных мерах против Москвы, в первую очередь в банковском секторе и в сфере высокотехнологичной продукции. Многие бренды объявили о прекращении работы в стране.В Кремле назвали такие санкции экономической войной, подобных которой еще не было. При этом власти подчеркнули, что были готовы к подобному сценарию и продолжат выполнять социальные обязательства.
https://ria.ru/20220329/yaponiya-1780588409.html
https://ria.ru/20220331/aurus-1781047359.html
россия
япония
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148198/47/1481984757_230:0:3969:2804_1920x0_80_0_0_16b9760c00d528b759e2f5c7182efe23.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, андрей ольховский, россия, япония, москва, центральный банк рф (цб рф), автостат, евросоюз, авто
"Ъ" сообщил о подорожании новых автомобилей в России на 40 процентов
"Коммерсантъ": новые автомобили в России подорожали в марте на 40 процентов