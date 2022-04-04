https://ria.ru/20220404/avto-1781638178.html

В России резко подорожали машины

"Ъ" сообщил о подорожании новых автомобилей в России на 40 процентов - РИА Новости, 04.04.2022

В России резко подорожали машины

Стоимость новых автомобилей в России в среднем выросла на 40 процентов, что привело к серьезному уменьшению спроса. Об этом пишет "Коммерсант" со ссылкой на... РИА Новости, 04.04.2022

2022-04-04T11:25

2022-04-04T11:25

2022-04-04T11:25

экономика

андрей ольховский

россия

япония

москва

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автостат

евросоюз

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МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Стоимость новых автомобилей в России в среднем выросла на 40 процентов, что привело к серьезному уменьшению спроса. Об этом пишет "Коммерсант" со ссылкой на дилеров и данные "Автостата".Как отмечает СМИ, больше всего подорожали машины премиального сегмента — в среднем выросла на 50-60 процентов. На росте стоимости этих автомобилей сказываются не только проблемы с логистикой, но и запрет на новые поставки из США, Евросоюза и Японии. По словам экспертов, именно в этом сегменте наблюдается основной дефицит, что, в свою очередь, привело к падению уровня продаж в марте на 60 процентов."В апреле сохранится тренд на снижение, и, если ключевая ставка ЦБ не изменится, падение может достигнуть 70 процентов. Трафик в дилерских центрах минимальный", — заявил гендиректор автомобильного холдинга "Автодом" Андрей Ольховский.По данным "Автостата", заметно подорожали и автомобили более бюджетного сегмента. В частности, различные модели и комплектации Lada в марте в два раза подскочили в цене — на 11-47 процентов. Также выросла стоимость Kia — на 24-39 процентов. В среднем машины 26 автоконцернов, представленных в России, стали дороже на 35-45 процентов.Спецоперация на УкраинеРоссия 24 февраля начала специальную операцию по демилитаризации Украины. После этого западные страны объявили о масштабных ограничительных мерах против Москвы, в первую очередь в банковском секторе и в сфере высокотехнологичной продукции. Многие бренды объявили о прекращении работы в стране.В Кремле назвали такие санкции экономической войной, подобных которой еще не было. При этом власти подчеркнули, что были готовы к подобному сценарию и продолжат выполнять социальные обязательства.

https://ria.ru/20220329/yaponiya-1780588409.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Станислав Ванд

экономика, андрей ольховский, россия, япония, москва, центральный банк рф (цб рф), автостат, евросоюз, авто