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"Ъ" сообщил о подорожании новых автомобилей в России на 40 процентов - РИА Новости, 04.04.2022
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В России резко подорожали машины
"Ъ" сообщил о подорожании новых автомобилей в России на 40 процентов - РИА Новости, 04.04.2022
В России резко подорожали машины
Стоимость новых автомобилей в России в среднем выросла на 40 процентов, что привело к серьезному уменьшению спроса. Об этом пишет "Коммерсант" со ссылкой на... РИА Новости, 04.04.2022
2022-04-04T11:25
2022-04-04T11:25
экономика
андрей ольховский
россия
япония
москва
центральный банк рф (цб рф)
автостат
евросоюз
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МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Стоимость новых автомобилей в России в среднем выросла на 40 процентов, что привело к серьезному уменьшению спроса. Об этом пишет "Коммерсант" со ссылкой на дилеров и данные "Автостата".Как отмечает СМИ, больше всего подорожали машины премиального сегмента — в среднем выросла на 50-60 процентов. На росте стоимости этих автомобилей сказываются не только проблемы с логистикой, но и запрет на новые поставки из США, Евросоюза и Японии. По словам экспертов, именно в этом сегменте наблюдается основной дефицит, что, в свою очередь, привело к падению уровня продаж в марте на 60 процентов."В апреле сохранится тренд на снижение, и, если ключевая ставка ЦБ не изменится, падение может достигнуть 70 процентов. Трафик в дилерских центрах минимальный", — заявил гендиректор автомобильного холдинга "Автодом" Андрей Ольховский.По данным "Автостата", заметно подорожали и автомобили более бюджетного сегмента. В частности, различные модели и комплектации Lada в марте в два раза подскочили в цене — на 11-47 процентов. Также выросла стоимость Kia — на 24-39 процентов. В среднем машины 26 автоконцернов, представленных в России, стали дороже на 35-45 процентов.Спецоперация на УкраинеРоссия 24 февраля начала специальную операцию по демилитаризации Украины. После этого западные страны объявили о масштабных ограничительных мерах против Москвы, в первую очередь в банковском секторе и в сфере высокотехнологичной продукции. Многие бренды объявили о прекращении работы в стране.В Кремле назвали такие санкции экономической войной, подобных которой еще не было. При этом власти подчеркнули, что были готовы к подобному сценарию и продолжат выполнять социальные обязательства.
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экономика, андрей ольховский, россия, япония, москва, центральный банк рф (цб рф), автостат, евросоюз, авто
11:25 04.04.2022
 
"Ъ" сообщил о подорожании новых автомобилей в России на 40 процентов

"Коммерсантъ": новые автомобили в России подорожали в марте на 40 процентов

© Fotolia / greentellectНовые автомобили в автосалоне
Новые автомобили в автосалоне - РИА Новости, 1920, 04.04.2022
© Fotolia / greentellect
Новые автомобили в автосалоне
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Стоимость новых автомобилей в России в среднем выросла на 40 процентов, что привело к серьезному уменьшению спроса. Об этом пишет "Коммерсант" со ссылкой на дилеров и данные "Автостата".
Как отмечает СМИ, больше всего подорожали машины премиального сегмента — в среднем выросла на 50-60 процентов. На росте стоимости этих автомобилей сказываются не только проблемы с логистикой, но и запрет на новые поставки из США, Евросоюза и Японии. По словам экспертов, именно в этом сегменте наблюдается основной дефицит, что, в свою очередь, привело к падению уровня продаж в марте на 60 процентов.
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"В апреле сохранится тренд на снижение, и, если ключевая ставка ЦБ не изменится, падение может достигнуть 70 процентов. Трафик в дилерских центрах минимальный", — заявил гендиректор автомобильного холдинга "Автодом" Андрей Ольховский.
По данным "Автостата", заметно подорожали и автомобили более бюджетного сегмента. В частности, различные модели и комплектации Lada в марте в два раза подскочили в цене — на 11-47 процентов. Также выросла стоимость Kia — на 24-39 процентов. В среднем машины 26 автоконцернов, представленных в России, стали дороже на 35-45 процентов.

Спецоперация на Украине

Россия 24 февраля начала специальную операцию по демилитаризации Украины. После этого западные страны объявили о масштабных ограничительных мерах против Москвы, в первую очередь в банковском секторе и в сфере высокотехнологичной продукции. Многие бренды объявили о прекращении работы в стране.
В Кремле назвали такие санкции экономической войной, подобных которой еще не было. При этом власти подчеркнули, что были готовы к подобному сценарию и продолжат выполнять социальные обязательства.
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ЭкономикаАндрей ОльховскийРоссияЯпонияМоскваЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)АвтостатЕвросоюзАвто
 
 
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