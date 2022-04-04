https://ria.ru/20220404/avstriya-1781743098.html

Австрия хочет сократить зависимость от российского газа

Австрия хочет сократить зависимость от российского газа - РИА Новости, 04.04.2022

Австрия хочет сократить зависимость от российского газа

Австрия слишком сильно зависит от поставок российского газа, но будет стремиться к сокращению этой зависимости от России, заявила в понедельник австрийский... РИА Новости, 04.04.2022

2022-04-04T17:17

2022-04-04T17:17

2022-04-04T17:17

экономика

владимир путин

россия

австрия

газпромбанк

евросоюз

санкции в отношении россии

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ВЕНА, 4 апр - РИА Новости. Австрия слишком сильно зависит от поставок российского газа, но будет стремиться к сокращению этой зависимости от России, заявила в понедельник австрийский министр энергетики Леоноре Гевесслер."Австрия непропорционально сильно зависит от поставок природного газа из России. Мы зависим на 80%. Это доля, которая в последние годы не сокращалась, а увеличивалась руками политиков. Сейчас необходимо сделать все, чтобы стать независимыми от российского импорта", - сказала Гевесслер в ответ на вопрос о возможности газового эмбарго против России.По ее словам, исходная ситуация сложная еще и потому, что у Австрии нет выхода к морю или доступа к сжиженному природному газу (СПГ). "Мы работаем над тем, чтобы сократить потребление газа, зависимость от российских газа и нефти, чтобы пользоваться возобновляемыми источниками энергии", - добавила министр.Президент России Владимир Путин 23 марта заявил о переводе оплаты природного газа в страны Евросоюза и другие государства, которые ввели ограничительные меры, в рубли, чтобы отказаться от использования в расчётах долларов, евро и ряда других валют. Затем президент подписал соответствующий указ и сообщил, что Россия будет считать неисполнением обязательств по газовым контрактам недружественными странами, если они не будут платить в рублях с 1 апреля.Газпромбанк будет открывать специальные валютные и рублевые счета для расчетов иностранных покупателей за газ. Покупатель сможет переводить на первый счет средства в валюте, указанной в контракте на поставку "голубого топлива", банк будет продавать ее на Мосбирже, после чего будут осуществляться расчеты с поставщиком газа.

https://ria.ru/20220401/embargo-1781191238.html

https://ria.ru/20220401/gaz-1781234158.html

россия

австрия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, владимир путин, россия, австрия, газпромбанк, евросоюз, санкции в отношении россии