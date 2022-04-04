https://ria.ru/20220404/aviakompanii-1781640422.html

"Ростех" готов перевести авиакомпании на отечественную систему бронирования

"Ростех" готов перевести авиакомпании на отечественную систему бронирования - РИА Новости, 04.04.2022

"Ростех" готов перевести авиакомпании на отечественную систему бронирования

Компания "РТ-Транском" (совместное предприятие госкорпорации "Ростех" и "Сирена-Трэвел") готова экстренно перевести российские авиакомпании на отечественную... РИА Новости, 04.04.2022

2022-04-04T11:37

2022-04-04T11:37

2022-04-04T12:07

туризм

экономика

ростех

туризм

туристы

новости - туризм

россия

"аврора"

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/09/1592395700_0:311:2982:1988_1920x0_80_0_0_e71bd5064c26e02b15ab9f081176bc06.jpg

МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Компания "РТ-Транском" (совместное предприятие госкорпорации "Ростех" и "Сирена-Трэвел") готова экстренно перевести российские авиакомпании на отечественную систему бронирования билетов, говорится в сообщении госкорпорации."Отечественная система бронирования создана в двух вариантах – основном (для постепенного планового перехода авиакомпаний) и резервном (для экстренного подключения и обеспечения стабильной работы отрасли в случае эксцессов). Резервная система готова к режиму экстренного перехода в сжатые сроки (до 24 часов). При этом все сервисы по продаже, электронной коммерции, обслуживанию и регистрации пассажиров в аэропортах будут доступны бесшовно", - рассказали в "Ростехе".Работа по переводу российских авиакомпаний на отечественную систему бронирования ведется по поручению государства. В настоящий момент проведены тесты системы с участием крупнейших перевозчиков, чтобы отработать необходимые организационно-технологические мероприятия и подготовить персонал авиакомпаний, уточнили в госкорпорации.Речь идет о системе бронирования Leonardo, которая уже внедрена более чем в 50 авиакомпаниях с объемом перевозок свыше 40 миллионов пассажиров в год. Среди них Red Wings, "Аврора", "Руслайн", "Ямал", "Ютэйр" и "Алроса". При этом крупнейшие авиакомпании РФ, в частности, "Аэрофлот", "Победа" и S7, пока пользуются зарубежными системами бронирования билетов.Как пояснили в "Ростехе", система специально обрабатывается для каждой авиакомпании с учетом IT-ландшафта и индивидуальных требований без привлечения бюджетных средств или средств авиакомпаний."Переход авиакомпаний на отечественное программное обеспечение призван обеспечить достаточный уровень устойчивости систем бронирования и защиты данных. Разговор об этом идет несколько лет, но только сейчас многие участники рынка начинают понимать всю серьезность проблемы. Использование зарубежных систем является небезопасным. Это может привести к утечкам чувствительной информации, сбоям и коллапсу отрасли пассажирских авиаперевозок", - прокомментировал заместитель гендиректора "Ростеха" Александр Назаров.

https://ria.ru/20220323/samolet-1779725450.html

https://ria.ru/20220323/mishustin-1779658107.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Маркова

Ольга Маркова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

экономика, ростех, туризм, туристы, новости - туризм, россия, "аврора", аэрофлот, s7 airlines