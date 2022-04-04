11:37 04.04.2022 (обновлено: 12:07 04.04.2022)
"Ростех" готов перевести авиакомпании на отечественную систему бронирования
"Ростех" готов экстренно перевести авиакомпании на отечественную систему бронирования
Пассажирский самолет в небе
МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Компания "РТ-Транском" (совместное предприятие госкорпорации "Ростех" и "Сирена-Трэвел") готова экстренно перевести российские авиакомпании на отечественную систему бронирования билетов, говорится в сообщении госкорпорации.
"Отечественная система бронирования создана в двух вариантах – основном (для постепенного планового перехода авиакомпаний) и резервном (для экстренного подключения и обеспечения стабильной работы отрасли в случае эксцессов). Резервная система готова к режиму экстренного перехода в сжатые сроки (до 24 часов). При этом все сервисы по продаже, электронной коммерции, обслуживанию и регистрации пассажиров в аэропортах будут доступны бесшовно", - рассказали в "Ростехе".
Работа по переводу российских авиакомпаний на отечественную систему бронирования ведется по поручению государства. В настоящий момент проведены тесты системы с участием крупнейших перевозчиков, чтобы отработать необходимые организационно-технологические мероприятия и подготовить персонал авиакомпаний, уточнили в госкорпорации.
Речь идет о системе бронирования Leonardo, которая уже внедрена более чем в 50 авиакомпаниях с объемом перевозок свыше 40 миллионов пассажиров в год. Среди них Red Wings, "Аврора", "Руслайн", "Ямал", "Ютэйр" и "Алроса". При этом крупнейшие авиакомпании РФ, в частности, "Аэрофлот", "Победа" и S7, пока пользуются зарубежными системами бронирования билетов.
Как пояснили в "Ростехе", система специально обрабатывается для каждой авиакомпании с учетом IT-ландшафта и индивидуальных требований без привлечения бюджетных средств или средств авиакомпаний.
"Переход авиакомпаний на отечественное программное обеспечение призван обеспечить достаточный уровень устойчивости систем бронирования и защиты данных. Разговор об этом идет несколько лет, но только сейчас многие участники рынка начинают понимать всю серьезность проблемы. Использование зарубежных систем является небезопасным. Это может привести к утечкам чувствительной информации, сбоям и коллапсу отрасли пассажирских авиаперевозок", - прокомментировал заместитель гендиректора "Ростеха" Александр Назаров.
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