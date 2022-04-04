https://ria.ru/20220404/arest-1781609404.html

Суд продлил арест экс-мэра Владивостока Гуменюка по делу о взятках

Суд продлил арест экс-мэра Владивостока Гуменюка по делу о взятках - РИА Новости, 04.04.2022

Суд продлил арест экс-мэра Владивостока Гуменюка по делу о взятках

Фрунзенский районный суд Владивостока продлил до июня срок заключения под стражу бывшего главы города Олега Гуменюка, обвиняемого в получении взяток, сообщил... РИА Новости, 04.04.2022

2022-04-04T08:48

2022-04-04T08:48

2022-04-04T08:48

происшествия

владивосток

олег гуменюк (политик)

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ВЛАДИВОСТОК, 4 апр – РИА Новости. Фрунзенский районный суд Владивостока продлил до июня срок заключения под стражу бывшего главы города Олега Гуменюка, обвиняемого в получении взяток, сообщил РИА Новости представитель суда."Продлили арест до 3 июня 2022 года", - сказал собеседник.Фрунзенский районный суд 5 октября 2021 года арестовал Гуменюка, который обвиняется в получении взяток на 19,5 миллиона рублей от руководства МУПВ "Некрополь" за покровительство при оказании похоронных услуг. Вину бывший мэр отрицает.

https://realty.ria.ru/20220324/prigovor-1779856070.html

владивосток

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2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, владивосток, олег гуменюк (политик)