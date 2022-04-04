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Суд продлил арест экс-мэра Владивостока Гуменюка по делу о взятках - РИА Новости, 04.04.2022
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Суд продлил арест экс-мэра Владивостока Гуменюка по делу о взятках
Суд продлил арест экс-мэра Владивостока Гуменюка по делу о взятках - РИА Новости, 04.04.2022
Суд продлил арест экс-мэра Владивостока Гуменюка по делу о взятках
Фрунзенский районный суд Владивостока продлил до июня срок заключения под стражу бывшего главы города Олега Гуменюка, обвиняемого в получении взяток, сообщил... РИА Новости, 04.04.2022
2022-04-04T08:48
2022-04-04T08:48
происшествия
владивосток
олег гуменюк (политик)
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ВЛАДИВОСТОК, 4 апр – РИА Новости. Фрунзенский районный суд Владивостока продлил до июня срок заключения под стражу бывшего главы города Олега Гуменюка, обвиняемого в получении взяток, сообщил РИА Новости представитель суда."Продлили арест до 3 июня 2022 года", - сказал собеседник.Фрунзенский районный суд 5 октября 2021 года арестовал Гуменюка, который обвиняется в получении взяток на 19,5 миллиона рублей от руководства МУПВ "Некрополь" за покровительство при оказании похоронных услуг. Вину бывший мэр отрицает.
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владивосток
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происшествия, владивосток, олег гуменюк (политик)
08:48 04.04.2022
 
Суд продлил арест экс-мэра Владивостока Гуменюка по делу о взятках

Суд продлил до июня арест экс-мэра Владивостока Гуменюка по делу о взятках

© РИА Новости / Татьяна Меель / Перейти в фотобанкОлег Гуменюк
Олег Гуменюк - РИА Новости, 1920, 04.04.2022
© РИА Новости / Татьяна Меель
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ВЛАДИВОСТОК, 4 апр – РИА Новости. Фрунзенский районный суд Владивостока продлил до июня срок заключения под стражу бывшего главы города Олега Гуменюка, обвиняемого в получении взяток, сообщил РИА Новости представитель суда.
"Продлили арест до 3 июня 2022 года", - сказал собеседник.
Статуя богини правосудия - РИА Новости, 1920, 24.03.2022
24 марта, 14:19
Экс-директор нижегородской "Дирекции по строительству" осужден за взятку
Фрунзенский районный суд 5 октября 2021 года арестовал Гуменюка, который обвиняется в получении взяток на 19,5 миллиона рублей от руководства МУПВ "Некрополь" за покровительство при оказании похоронных услуг. Вину бывший мэр отрицает.
 
ПроисшествияВладивостокОлег Гуменюк (политик)
 
 
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